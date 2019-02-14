Nubia, Mobil Dünya Kongresi'nde esnek ekranlı bir cihaz tanıtacak

Teknoloji Editörü
Dünyanın önde gelen telekominikasyon ekipmanı ve cep telefonu üreticilerinden ZTE'nin alt şirketi Nubia, basına gönderdiği davetiyelerle Mobil Dünya Kongresi'nde esnek ekranlı bir cihaz tanıtacağını duyurdu.
Giyilebilir bir akıllı telefon olabilir
Nubia'nın Barcelona'da düzenlenecek olan MWC 2019 fuarındaki etkinliği yerel saatle 18:00'da başlayacak. Etkinliğin sloganı ise esnek ekranlı cihaza göndermede bulunan "Hayatını Esnekleştir" (Flex your Life) olarak belirlenmiş. Ne tür bir esnek cihazın tanıtılacağı henüz belli değil ancak görseller, bileği yarısına kadar saran giyilebilir bir akıllı telefon olduğunu düşündürüyor.
Nubia'nın bu esnek ekranlı cihazının Android'in bir versiyonunu mu yoksa şirketin kendi geliştirdiği arayüzü mü kullanacağı ise merak konusu olmuş durumda. Ancak şu bir gerçek ki MWC 2019 ile birlikte mobil teknolojide en heyecan verici yıllardan birini yaşayacağız.
https://www.fonearena.com/blog/274958/nubia-flexible-device-mwc-2019.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle