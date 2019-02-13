Twitter CEO'sundan itiraf: Kötüye kullanımın önüne yeterince geçemedik

Teknoloji Editörü
Twitter CEO'su Jack Dorsey, Salı günü yaptığı açıklamada, kendileri de dahil olmak üzere Silikon Vadisi şirketlerinin çevrimiçi taciz mağdurlarını korumak için yeterince çözüm geliştiremediklerini ve bunun "büyük bir başarısızlık" olduğunu söyledi.
Kendisine kötü not verdi
Twitter üzerinden teknoloji haber sitesi Recode'un kurucu ortağı Kara Swisher ile röportaj yapan Dorsey, Swisher'ın "teknoloji sorumluluğu" dediği tabir için kendisine "C" notu vereceğini tweetledi. Swisher'ın sorularına cevap olarak "Biz ilerleme kaydettik, ancak dağınıktı ve yeterince hissedilmedi." açıklamasını yaptı."Deneyimi değiştirmek yeterince anlamlı değildi ve yükün çoğunu kötüye kullanım kurbanlarına (bu çok büyük bir başarısızlık) yükledik." şeklinde ifadeler kullanan Dorsey'in şirketi Twitter, Facebook ile birlikte kötü niyetli yayınlar, sahte kullanıcılar ve yanlış haberler konusunda eleştirilere maruz kalıyor.
https://www.recode.net/2019/2/12/18222178/kara-swisher-jack-dorsey-interview-twitter-transcript-karajack Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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