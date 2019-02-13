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Twitter CEO'sundan itiraf: Kötüye kullanımın önüne yeterince geçemedik

Sosyal medya devlerinden Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, mikro blog sitesi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı ve kötüye kullanımı yeterli ölçüde engelleyemediklerini itiraf etti.
3 ay
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4
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Twitter CEO'su Jack Dorsey, Salı günü yaptığı açıklamada, kendileri de dahil olmak üzere Silikon Vadisi şirketlerinin çevrimiçi taciz mağdurlarını korumak için yeterince çözüm geliştiremediklerini ve bunun "büyük bir başarısızlık" olduğunu söyledi.

Kendisine kötü not verdi

Twitter üzerinden teknoloji haber sitesi Recode'un kurucu ortağı Kara Swisher ile röportaj yapan Dorsey, Swisher'ın "teknoloji sorumluluğu" dediği tabir için kendisine "C" notu vereceğini tweetledi. Swisher'ın sorularına cevap olarak "Biz ilerleme kaydettik, ancak dağınıktı ve yeterince hissedilmedi." açıklamasını yaptı.
"Deneyimi değiştirmek yeterince anlamlı değildi ve yükün çoğunu kötüye kullanım kurbanlarına (bu çok büyük bir başarısızlık) yükledik." şeklinde ifadeler kullanan Dorsey'in şirketi Twitter, Facebook ile birlikte kötü niyetli yayınlar, sahte kullanıcılar ve yanlış haberler konusunda eleştirilere maruz kalıyor.

https://www.recode.net/2019/2/12/18222178/kara-swisher-jack-dorsey-interview-twitter-transcript-karajack Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arekamint 3 ay
İş işten geçtikten sonra mı kabul ettiniz.? Başka hiçbir platformda insanlar bu kadar kolay linç edilemiyor.
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pspoor 3 ay
Sorumlusu kendisi, bir de engellemek istemis gibi davranmis. Yalanci adam. Sen git kendi politik gorusune uygun olmayan kullanicilarin hesaplarini keyfine gore sil. Sonra "onune gecemedik" de...
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Nevfel 3 ay
Geçemedik değil kasten geçmediniz. Abd'nin işine gelen şekilde kullanıma göz yumdunuz. Kaç kişinin ahı alındı sayısı belli değil.
Beter olun.
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esmerbuyucu 3 ay
Linç kültürü ve siber zorbalığın olduğu bir yer haline geldi.
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