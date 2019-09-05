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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nubia Red Magic 3S tanıtıldı: Snapdragon 855+, 12 GB RAM, aktif sıvı soğutma

Nubia, teknik özellikleri ile adeta baş döndüren oyun odaklı bir telefon çıkardı. Snapdragon 855+ platformundan güç alan Nubia Red Magic 3S, 12 GB RAM ve aktif sıvı soğutma sistemi ile geliyor.
16 sa.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nubia Red Magic 3S bugün Çin'de düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Cihaz birkaç ay önce piyasaya sürülen oyun odaklı Red Magic 3'ün gelişmiş versiyonu olarak lanse edildi. İki telefon arasındaki en önemli fark Red Magic 3S'in yeni çıkan Snapdragon 855+ yonga seti ile güçlendirilmesi.

Nubia Red Magic 3S Özellikleri

Akıllı telefon ince çerçeveli 6.65 inçlik AMOLED ekran taşıyor. Ayrıca çentiksiz bir tasarıma sahip olduğunu belirtelim. Full HD+ çözünürlükteki ekran, 90 Hz tazeleme oranı ve DC Dimming desteği sunuyor.
Gücünü başta da belirttiğimiz gibi Snapdragon 855+ mobil platformundan alan telefonun 8 GB ve 12 GB RAM ile donatılmış iki farklı versiyonu var. Bu modeller 128 ve 256 GB UFS 3.0 depolama alanı ile sunuluyor.
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Cihazın arka tarafında 48 megapiksel Sony IMX586 sensöre sahip tek bir kameraya yer verilmiş. 8K çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. Ön tarafında ise 16 megapiksellik selfie kamerası mevcut. Telefonda 27 W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh pil bulunuyor.

Aktif Sıvı Soğutma Sistemi

Red Magic 3S, Android 9 Pie tabanlı RedMagic OS 2.1 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkıyor. Ayrıca dahili turbofan ile birlikte sıvı soğutma teknolojisini kullanan bir soğutma sistemi var.
Gelişmiş oyun deneyimi için tetik tuşları ile donatılan cihazın parmak izi tarayıcısı ise arka panelde. Red Magic 3S Siyah, Alev Kırmızısı ve yeni Gümüş renk seçenekleri ile geliyor.

Red Magic 3S Fiyatı ve Çıkış Tarihi

İki farklı versiyon olarak tasarlanan Red Magic 3S'in fiyat etiketi şu şekilde:
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 420 dolar
  • 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 530 dolar
Akıllı telefon 9 Eylül'den itibaren Çin'de satışa sunulacak. Şirket etkinlik sırasında Red Magic 3S'in Ekim ayında global pazarda piyasaya sürüleceğini de doğruladı.


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intel7mix 15 sa.
90 hz ekran dışında çok artışı olmayan cihaz.
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Jon_Kar 16 sa.
Trye girerse 4200 ve 5300 TL'den girerler artik
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ssbrutality 16 sa.
Muadillerine göre fiyatı çok iyi değil mi?
1 Yanıt Yanıtla +3
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Dişhekimi06 9 sa. ssbrutality
İyi ancak kamera da geri bir cihaz oyun telefonu isteyen için tek rakibi rog phone 2. Birde Nubia nın yazılımında belirli sıkıntılar var. Ancak Oneplus ın kabak arayüzünü uzun süre sonra tekrar görünce ve hiçbir şey değişmeyince, Bu cihazların arayüzü bal kaymak gibi geliyor insana
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