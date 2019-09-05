Sony Xperia 5 tanıtıldı

Teknoloji Editörü
Sony'nin akıllı telefon pazarında bekleneni veremediği ve sektörün getirdiği yeni tasarım trendine uymadığı birçok kişi tarafından dillendirilen bir durum. Bu gidişatı değiştirmeye kararlı olan şirket en yeni akıllı telefon modeli olan Sony Xperia 5'i tanıttı.
Ekim ayında satışa sunulması bekleniyor
Sony Xperia 5, CinemaWide olarak adlandırılan 6.1 inçlik bir OLED ekranla geliyor. Gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alan cihazda 5G desteğinin bulunmadığını da belirtelim. Akıllı telefon 12 MP normal, 12 MP ultra geniş açılı ve 12 MP telefoto olmak üzere üç arka kameraya sahip ve kamera kurulumu sol üst köşeye konumlandırılmış durumda.Sony, Xperia 1 modeline oranla ekranı küçültürken, çözünürlüğü de azaltmaya karar vermiş. Zira cihaz 2519 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip ve şirket daha küçük ekrana sahip cihazlarda, amacına uygun ekranların daha iyi bir deneyim sunduğunu belirtiyor. 6 GB RAM, 3.140 mAh pil ömrü, 128 GB depolama alanı sunan akıllı telefon grafik birimi olarak da Adreno 640 kullanıyor. Sony Xperia 5'in Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenirken fiyat etiketiyle ilgili bir bilgi henüz mevcut değil.
https://www.gsmarena.com/sony_xperia_5_official_compact-news-39047.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kamerada iyi değiller, seste rakiplerle aynı düzeydeler, pilde küçük boyuta göre harika iş çıkarıyor fakat yine de rakipleri ile aynı düzeyde pil ömrüne sahip, ekranda rakiplerin gerisindeler, fiyatta ise aynı fiyatı istiyorlar
Eee bu kadar geri olay varken neden alalım senin telefonlarını Sony? Zarar açıklamaktan kurtulmanın tek yolu tipik japon kafasından kurtulmak bence
Ekran kalitesine kimse laf söyleyemez muazzam olmuş...
Kamera, ekran ve ses muazzam.
Batarya 4000 olsaydı kesinlikle almayı düşünebilirdim...
gsmarena.com/...
Ayrıca pil 3.1k :)
Sony'den telefon alan sağlıklı bir beyine sahip değildir.
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