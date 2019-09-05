Sony Xperia 5 tanıtıldı

Sony'nin akıllı telefon pazarında bekleneni veremediği ve sektörün getirdiği yeni tasarım trendine uymadığı birçok kişi tarafından dillendirilen bir durum. Bu gidişatı değiştirmeye kararlı olan şirket en yeni akıllı telefon modeli olan Sony Xperia 5'i tanıttı.

Ekim ayında satışa sunulması bekleniyor

Sony Xperia 5, CinemaWide olarak adlandırılan 6.1 inçlik bir OLED ekranla geliyor. Gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alan cihazda 5G desteğinin bulunmadığını da belirtelim. Akıllı telefon 12 MP normal, 12 MP ultra geniş açılı ve 12 MP telefoto olmak üzere üç arka kameraya sahip ve kamera kurulumu sol üst köşeye konumlandırılmış durumda.

https://www.gsmarena.com/sony_xperia_5_official_compact-news-39047.php

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Sony, Xperia 1 modeline oranla ekranı küçültürken, çözünürlüğü de azaltmaya karar vermiş. Zira cihazFull HD+ çözünürlüğe sahip ve şirket dahasahip cihazlarda, amacına uygun ekranların daha iyi bir deneyim sunduğunu belirtiyor., 3.140 mAh pil ömrü,depolama alanı sunan akıllı telefon grafik birimi olarak dakullanıyor. Sony Xperia 5'inayında piyasaya sürülmesi beklenirken fiyat etiketiyle ilgili bir bilgi henüz mevcut değil.