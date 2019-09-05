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Sony Xperia 5 tanıtıldı

Japon teknoloji devi Sony yeni akıllı telefon modeli olan Xperia 5'i tanıttı. IFA 2019 etkinliğinde görücüye çıkarılan Xperia 5, 6.1 inç OLED ekran ve Snapdragon 855 işlemci ile geliyor.
18 sa. (Son Güncelleme: 18 sa.)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sony'nin akıllı telefon pazarında bekleneni veremediği ve sektörün getirdiği yeni tasarım trendine uymadığı birçok kişi tarafından dillendirilen bir durum. Bu gidişatı değiştirmeye kararlı olan şirket en yeni akıllı telefon modeli olan Sony Xperia 5'i tanıttı.

Ekim ayında satışa sunulması bekleniyor

Sony Xperia 5, CinemaWide olarak adlandırılan 6.1 inçlik bir OLED ekranla geliyor. Gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alan cihazda 5G desteğinin bulunmadığını da belirtelim. Akıllı telefon 12 MP normal, 12 MP ultra geniş açılı ve 12 MP telefoto olmak üzere üç arka kameraya sahip ve kamera kurulumu sol üst köşeye konumlandırılmış durumda.
Sony, Xperia 1 modeline oranla ekranı küçültürken, çözünürlüğü de azaltmaya karar vermiş. Zira cihaz 2519 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip ve şirket daha küçük ekrana sahip cihazlarda, amacına uygun ekranların daha iyi bir deneyim sunduğunu belirtiyor. 6 GB RAM, 3.140 mAh pil ömrü, 128 GB depolama alanı sunan akıllı telefon grafik birimi olarak da Adreno 640 kullanıyor. Sony Xperia 5'in Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenirken fiyat etiketiyle ilgili bir bilgi henüz mevcut değil.


https://www.gsmarena.com/sony_xperia_5_official_compact-news-39047.php Yorum Yaz
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tempestatem 17 sa. en beğenilen
Sony 2015 yılına girmiş, hayırlı olsun.
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esmerbuyucu 7 sa.
Kısaca Xperia 1'in 6,1 inçlik versiyonu, millet sanki yeni bir telefonmuş gibi muamele göstermiş. Tasarım yine sınıfta kalmış. Bionz X denen şeyin de balon olduğu ortaya çıkmıştı. Ha Xperia 1'e boyunun kısalması falan mantıklı ama diğer telefonlar ve vadettikleri varken yetersiz bir cihaz.
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darkhair 8 sa.
Şu zamanında yaptığı z2-z3 tasarımının aynısını çerçeveleri inceltip satsalar yok satacaklar
Kamerada iyi değiller, seste rakiplerle aynı düzeydeler, pilde küçük boyuta göre harika iş çıkarıyor fakat yine de rakipleri ile aynı düzeyde pil ömrüne sahip, ekranda rakiplerin gerisindeler, fiyatta ise aynı fiyatı istiyorlar
Eee bu kadar geri olay varken neden alalım senin telefonlarını Sony? Zarar açıklamaktan kurtulmanın tek yolu tipik japon kafasından kurtulmak bence
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inexo 9 sa.
Nato kafa nato xperia
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napolyon94 9 sa.
Cok guzel bir cihaz keske turkiyeye gelsede alsak
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kraix 10 sa.
Tasarım benim için önemli değil de kamera da Bionz X kullanması hoşuma gitti. Bildiğin makinalarında kullandığı görüntü işlemcisini kullanmış acaba performansı nasıl....
Ekran kalitesine kimse laf söyleyemez muazzam olmuş...
Kamera, ekran ve ses muazzam.
Batarya 4000 olsaydı kesinlikle almayı düşünebilirdim...
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AlliedSL 10 sa.
İki gözümün çiçeği sony bi doğrultamadın belini
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rtsbora 12 sa.
Tasarım neyse de, bataryası 3140 mah imiş? Bu boyuta 4000 mah sığardı. 3.5 mm giriş yine yok.
gsmarena.com/...
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kucukyenici 12 sa.
Sony kendine daha ne gibi kötülükler yapabilecek acaba!
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Johan Elmander 12 sa.
Tertemiz dar ve küçük bir telefon, çentik delik saçmalığı da yok.
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Aferna* 14 sa.
Sony kendini bir halt sanan özürlü bir markadır. Bu telefon tabi ki tutmayacak. Artık donanımsal gücü tüm markalar temin ediyor, peki yazılım? Sony'den daha dandik android kullanan telefon var mı?
Ayrıca pil 3.1k :)
Sony'den telefon alan sağlıklı bir beyine sahip değildir.
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