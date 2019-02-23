Asus Zenfone 6, 14 Mayıs'ta Valencia'da tanıtılacak

Son yıllarda akıllı telefon pazarında da çok iddialı ve başarılı işlere imza atan Tayvanlı bilgisayar ve donanım üreticisi Asus, yeni amiral gemisi cihazı Zenfone 6'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Herhangi bir davetiye, afiş veya tanıtım filmi olmaksızın şirket, sürpriz bir şekilde cihazın tanıtım tarihini bir dergiye reklam olarak bastırdı.

Asus yeni amiral gemisi Zenfone 6'nın tanıtımını 14 Mayıs tarihinde, İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleştirecek.

Bahsi geçen reklam, MWC 2019'da basın mensuplarına ve katılımcılara dağıtılan bir dergide yer alıyor. "Sıradana karşı gel" sloganının yer aldığı reklamda, cihazın çerçevesiz tasarımına dikkat çekilmiş olduğu görülüyor. Bu da cihazın kızaklı bir tasarımla veya pop-up olarak tabir edilen tarzda açılır-kapanır mekanizmalı bir ön kamera sensörü ile gelmesi ihtimalinin çok yüksek olduğu anlamına geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Zenfone 6'nın tasarımını ortaya koyan bir kaç görsel internete düşmüştü. Görseller cihazın üçlü arka kamera kurulumu ve gradyan renkler ile geleceğini ortaya koyuyordu. Cihazla ilgili ortaya çıkan detaylar ne yazık ki şu an için yalnızca bunlarla kısıtlı.

https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_6_to_be_announced_on_may_14-news-35664.php