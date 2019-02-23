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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus Zenfone 6, 14 Mayıs'ta Valencia'da tanıtılacak

Asus, herhangi bir davetiye, afiş veya tanıtım filmi olmaksızın, Zenfone 6'nın tanıtım tarihini bir dergiye reklam olarak bastırdı. Cihaz, 14 Mayıs'ta İspanya'nın Valencia kentinde tanıtılacak.
2 ay
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Son yıllarda akıllı telefon pazarında da çok iddialı ve başarılı işlere imza atan Tayvanlı bilgisayar ve donanım üreticisi Asus, yeni amiral gemisi cihazı Zenfone 6'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Herhangi bir davetiye, afiş veya tanıtım filmi olmaksızın şirket, sürpriz bir şekilde cihazın tanıtım tarihini bir dergiye reklam olarak bastırdı.
Asus yeni amiral gemisi Zenfone 6'nın tanıtımını 14 Mayıs tarihinde, İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleştirecek.
Bahsi geçen reklam, MWC 2019'da basın mensuplarına ve katılımcılara dağıtılan bir dergide yer alıyor. "Sıradana karşı gel" sloganının yer aldığı reklamda, cihazın çerçevesiz tasarımına dikkat çekilmiş olduğu görülüyor. Bu da cihazın kızaklı bir tasarımla veya pop-up olarak tabir edilen tarzda açılır-kapanır mekanizmalı bir ön kamera sensörü ile gelmesi ihtimalinin çok yüksek olduğu anlamına geliyor.
Geçtiğimiz günlerde Zenfone 6'nın tasarımını ortaya koyan bir kaç görsel internete düşmüştü. Görseller cihazın üçlü arka kamera kurulumu ve gradyan renkler ile geleceğini ortaya koyuyordu. Cihazla ilgili ortaya çıkan detaylar ne yazık ki şu an için yalnızca bunlarla kısıtlı.

https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_6_to_be_announced_on_may_14-news-35664.php Yorum Yaz
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Ambarad 2 ay en beğenilen Pulstar
Aslında Tayvanlılar da öz be öz Çinli'dir. Milliyetçi Çinliler, Mao ve Komunist rejime karşı Tayvan adasına yerleşmişlerdir. Tayvan'ın asıl adı Çin Cumhuriyeti'dir ama Tayvan olarak anılır.
Aslında Tayvanlılar da öz be öz Çinli'dir. Milliyetçi Çinliler, Mao ve Komunist rejime karşı Tayvan adasına yerleşmişlerdir. Tayvan'ın asıl adı Çin Cumhuriyeti'...
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Askaparta 2 ay
Asus’u severiz. Başarılar dileriz. Şimdilik Xiaomi’ciyiz.
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Freexog 2 ay
Az sayıda model çıkaran ender Android üreticilerinden birisi.
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Pulstar 2 ay
Bu arada Asus Zenfone 3'ten Xiaomi Mi Note 3'e geçmiştim.
Ancak Xiaomi'nin MIUI yazılımının tamamen abartı olduğunu gördüm.
Yeniden Asus'a dönmek istiyordum ve MWC'de yeni telefonlarını tanıtırlar diye bekliyordum.
Bu haberle o isteğim de şimdilik rafa kalktı.
Çünkü telefonun Mayıs'ta tanıtılması falan o telefonun en erken Temmuz'dan önce bize gelmemesi demek.
Halbuki Zenfone 5 serisi geçen sene MWC'de tanıtılmış ve Nisan sonunda satışına başlanmıştı.
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Pulstar 2 ay
Asus firması Tayvanlıdır, Çinli değil.
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Ambarad 2 ay Pulstar
Aslında Tayvanlılar da öz be öz Çinli'dir. Milliyetçi Çinliler, Mao ve Komunist rejime karşı Tayvan adasına yerleşmişlerdir. Tayvan'ın asıl adı Çin Cumhuriyeti'dir ama Tayvan olarak anılır.
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