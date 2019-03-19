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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nubia yöneticisi dahili fanlı Red Magic 3 hakkında ipuçları verdi

Nubia’nın oyuncu odaklı akıllı telefonu Red Magic 3’ün yakın zamanda tanıtılması bekleniyor. Nubia yöneticisi Ni Fei yayınladığı bir paylaşımda yeni cihaz hakkında ipuçları verdi.
2 ay
1,9b
1
10
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Nubia yöneticisi dahili fanlı Red Magic 3 hakkında ipuçları verdi
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Oyuncu odaklı akıllı telefon furyası uzun zamandır devam ediyor. Son örneğini ise dün tanıtılan Black Shark 2 modeliyle gördük. Xiaomi’nin oyuncu odaklı alt markasının modeli olan Black Shark 2, Snapdragon 855, Liquid Cooling 3.0 ve hassas Super AMOLED ekran gibi özellikleri 476 dolarlık fiyatla kullanıcılara sunacak. Bugün ise bir başka Çin’li firma olan Nubia’nın yöneticisi Ni Fei tarafından Red Magic 3 hakkında ipuçları paylaşıldı.

Dahili fan ile geliyor

Daha öncesinde ortaya çıkan sızıntılarda Red Magic 3 modelinin dahili fan ile gelebileceği öğrenilmişti. Nubia yöneticisi de telefonun 6 farklı özelliğine değinse de net bir şey söylemekten kaçınıyor. Red Magic 3 hakkında paylaştığı 6 ipucu şu şekilde;

  1. Hava ve sıvı soğutmaya ek turbo fanlı
  2. Sektörün en güncel yonga setini kullanıyor
  3. Sektörün en yüksek bellek (RAM) kapasitesini kullanıyor
  4. Oyuncu bilgisayarlarından daha yüksek tazeleme hızı sunacak
  5. Bir önceki modele göre çok daha yüksek batarya ile gelecek
  6. Bir önceki modele göre daha gelişmiş 4D titreşim motoruna sahip

Yönetici tarafından paylaşılan bu ipuçlarını yorumladığımızda Red Magic 3 modelinin dahili fan, Snapdragon 855, 12 GB RAM, 120 hz ekran, 3800 mAh üstü batarya ve gelişmiş titreşim tepkimeleriyle sunulacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Huawei P30 serisi, yüksek fiyat etiketiyle gelecek"

Nubia Red Magic 3’ün en çok ilgi çeken özelliği dahili fanı olacaktır. Şimdilik ne zaman tanıtılacağı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak rekabet koşulları düşünüldüğünde Black Shark 2 modeline yakın bir fiyatla önümüzdeki aylarda görme ihtimalimiz var.


https://www.gizmochina.com/2019/03/19/nubia-red-magic-3s-six-key-features-confirmed-ahead-of-april-launch/ Yorum Yaz
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danlabilic 2 ay
-fanımın dişleri kırıldı
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Carlsberg7539 2 ay en beğenilen
Akıllı telefon fan tamiri yapılır ilanlarına hazır mıyız xd
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DIA 2 ay
Biz fanı küçük olunca ekran kartını beğenmeyen bir nesiliz,
Gerçekçi olalım :D
Fanlı telefon satar baba.
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renega 2 ay
yaw nubia bi dur ortam zaten karışık
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mert1907 2 ay
Ben laptoplar da fanın kalkmasını isterken bir de telefonlara musallat etmesinler.
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Carlsberg7539 2 ay en beğenilen
Akıllı telefon fan tamiri yapılır ilanlarına hazır mıyız xd
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danlabilic 2 ay
-fanımın dişleri kırıldı
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the_dedektif 2 ay
fan mode uygulamaları yapmaya başlanır cihazlara...
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Whippoorwill 2 ay
Mobil oyuncularda ne bileyim...
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r.yilmaz4545 2 ay
Hayır karşımızda halihazırda fan ile sessiz, güzel soğutan bir dizüstü bilgisayar örneği olsa yaptıkları şeyi anlayacağım ancak daha dizüstü bilgisayarlar sorunlu. Saçmalamakta sınır yok, ayrıca zte önce bir kaç yazılımcı işe alsın.
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smart1978 2 ay
Fan cabuk tozlanacak bozulacak vs... Hic tavsiye etmem. Fan olursa IP68 in 6 ve 8 li kriterlerini unutun :) .
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neo01470 2 ay
1 ay sonra fandan ses gelmeye başladı tavsiye etmiyorum, geceleri durduk yere fan açıyor..
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