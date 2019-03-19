Nubia yöneticisi dahili fanlı Red Magic 3 hakkında ipuçları verdi

Oyuncu odaklı akıllı telefon furyası uzun zamandır devam ediyor. Son örneğini ise dün tanıtılan Black Shark 2 modeliyle gördük. Xiaomi’nin oyuncu odaklı alt markasının modeli olan Black Shark 2, Snapdragon 855, Liquid Cooling 3.0 ve hassas Super AMOLED ekran gibi özellikleri 476 dolarlık fiyatla kullanıcılara sunacak. Bugün ise bir başka Çin’li firma olan Nubia’nın yöneticisi Ni Fei tarafından Red Magic 3 hakkında ipuçları paylaşıldı.

Dahili fan ile geliyor

Daha öncesinde ortaya çıkan sızıntılarda Red Magic 3 modelinin dahili fan ile gelebileceği öğrenilmişti. Nubia yöneticisi de telefonun 6 farklı özelliğine değinse de net bir şey söylemekten kaçınıyor. Red Magic 3 hakkında paylaştığı 6 ipucu şu şekilde;

Hava ve sıvı soğutmaya ek turbo fanlı Sektörün en güncel yonga setini kullanıyor Sektörün en yüksek bellek (RAM) kapasitesini kullanıyor Oyuncu bilgisayarlarından daha yüksek tazeleme hızı sunacak Bir önceki modele göre çok daha yüksek batarya ile gelecek Bir önceki modele göre daha gelişmiş 4D titreşim motoruna sahip

Yönetici tarafından paylaşılan bu ipuçlarını yorumladığımızda Red Magic 3 modelinin dahili fan, Snapdragon 855, 12 GB RAM, 120 hz ekran, 3800 mAh üstü batarya ve gelişmiş titreşim tepkimeleriyle sunulacağını söyleyebiliriz.

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Nubia Red Magic 3’ün en çok ilgi çeken özelliği dahili fanı olacaktır. Şimdilik ne zaman tanıtılacağı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak rekabet koşulları düşünüldüğünde Black Shark 2 modeline yakın bir fiyatla önümüzdeki aylarda görme ihtimalimiz var.

https://www.gizmochina.com/2019/03/19/nubia-red-magic-3s-six-key-features-confirmed-ahead-of-april-launch/