Huawei P30 serisi, yüksek fiyat etiketiyle gelecek

Son dönemde, global anlamda ve özellikle de ülkemizde cep telefonu fiyatlarının tavan yaptığını söylemek mümkün ve bu durum başta Apple olmak üzere diğer şirketlerin satış rakamlarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yakında P30 serisini tanıtmaya hazırlanan Huawei'nin bu durumu değiştireceğinden umudunuz varsa, tekrar düşünmeniz gerekebilir.

26 Mart'ta Paris'te tanıtılacak

Güvenilir kaynaklardan biri olan WinFuture.de tarafından yayınlanan bir raporda, Huawei P30'un 749 Euro, P30 Pro'nun (8/128 GB) 999 Euro ve P30 Pro (8/256 GB) modelinin ise 1099 Euro fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Huawei P30 Lite modelinin ise selefi gibi 369 Euro ile satışa sunulacağı daha önceden bildirilmişti.

https://winfuture.de/news,107888.html

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Ancak iyi haber olarak nitelendirebileceğimiz olay ise, Huawei'nin bu cihazlarla birliktedeğerinde kablosuz hızlı şarj aleti vedeğerinde Sonos One kablosuz hoparlör ürünlerini hediye olarak verecek olması. Bu durumun tüm ülkelerde veya sadece Avrupa ile sınırlı olup olmayacağı isebelli değil. Huawei yaklaşan P30 serisinin tanıtımını isetarihinde Paris'te düzenlenecek olan etkinlikte yapacak.