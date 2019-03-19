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Huawei P30 serisi, yüksek fiyat etiketiyle gelecek

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtacağı yeni P30 serisi modellerinin yüksek fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ortaya çıktı. İşte cihazların fiyatları.
2 ay
7,6b
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23
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei P30 serisi, yüksek fiyat etiketiyle gelecek
Son dönemde, global anlamda ve özellikle de ülkemizde cep telefonu fiyatlarının tavan yaptığını söylemek mümkün ve bu durum başta Apple olmak üzere diğer şirketlerin satış rakamlarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yakında P30 serisini tanıtmaya hazırlanan Huawei'nin bu durumu değiştireceğinden umudunuz varsa, tekrar düşünmeniz gerekebilir.

26 Mart'ta Paris'te tanıtılacak

Güvenilir kaynaklardan biri olan WinFuture.de tarafından yayınlanan bir raporda, Huawei P30'un 749 Euro, P30 Pro'nun (8/128 GB) 999 Euro ve P30 Pro (8/256 GB) modelinin ise 1099 Euro fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Huawei P30 Lite modelinin ise selefi gibi 369 Euro ile satışa sunulacağı daha önceden bildirilmişti.
Ancak iyi haber olarak nitelendirebileceğimiz olay ise, Huawei'nin bu cihazlarla birlikte 60 Euro değerinde kablosuz hızlı şarj aleti ve 230 Euro değerinde Sonos One kablosuz hoparlör ürünlerini hediye olarak verecek olması. Bu durumun tüm ülkelerde veya sadece Avrupa ile sınırlı olup olmayacağı ise şimdilik belli değil. Huawei yaklaşan P30 serisinin tanıtımını ise 26 Mart tarihinde Paris'te düzenlenecek olan etkinlikte yapacak.

https://winfuture.de/news,107888.html Yorum Yaz
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koyunsavar 2 ay en beğenilen
S10 serisini en basit şekilde uğraşmadan geçebileceği tek şey olan fiyatta geçmiş . Zaten teknoloji olarak geçmesi imkansızdı
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sinanx 2 ay
Huawei Türkiye kadar Türkiye'de teknoloji editörü yediren içiren gezdiren başka bir marka var mı sizce ?
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the_dedektif 2 ay
Arkadaşlar aylardır foruma yazıyorum.
işte formül :
Avrupa satış fiyatı X10 işte bu kadar basit.
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nediyonlasen 1 ay
Sırf kamerası iyi diye kimse bu kadar para vermez. Lite bile burda 3 civarı olacak şaka gibi.
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Krone 1 ay
Bunlar da şeyini çıkardılar. Lenovo falan gelse bari. Bütçe dostu markalar şart.
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astegon 2 ay
gsmarena.com/...
Aha amazon italya da P30 Pro Dual Sim 128 GB fiyatı yanlışlıkla verilmiş; €1024
Hahahaha kaç ile çarpıyordur TR fiyatı için, 8,9 ya da 10?

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pcdaly 1 ay astegon
emin değilim, yanlış olabilir ama samsungun son telefonu da yurtdışında 1000 +- civarlarında çıkmamış mıydı? ama bizde çok fark yoktu fiyat olarak.
belki huwaei için de aynı şekilde olabilir.
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coffey 2 ay
İnsanlarımızın teknolojiye olan zaafını kötü niyetle kullanıyorlar. Ama akıllanmıyoruz almaya devam ediyoruz.
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DH Misafiri 2 ay
Avrupa'da akıllı telefonun yanında çılgınca hediyeler dağıtan, %20-%25 indirim yapan ve rekabet etmeye çalışan huawei Türkiye'de tekel olmuş gibi davranıyor.
Örnek olarak Geçen hafta Mediamarkt Almanya'da 870 euro etikete sahip olan huawei 679 euro ya yanında huawei cep foto yazıcı ile birlikte hediye edildi . Peki Türkiye'de ne var . Hiç bir şey !!!!!
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Lumibrite 2 ay
Nerden nereye!
3 sene oncesi, o zamanın amiral gemisi modelini bayağı bir zor satmıştım...
Millete Huawei deyince, dandik marka diyorlardı.

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hamza5806 2 ay
Zaten kazikti iyice artirsinlar nasilsa alan var
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sis651 2 ay
10 bin TL Huawei! Huawei, telefonun çok pahalı olmasını bir özellik olarak mı pazarlamaya çalışıyor acaba? :D
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Lumibrite 2 ay
İstediğin kadar Kamera çözünürlüğünü, Ram'ı arttır...Kirin 980 işlemci olmamış, bilhassa bu fiyata
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horozcorc 2 ay
Abi koyma hoparlör hızlı şarj falan istemiyoruz hayret bişey ya. Onun yerine telefonu daha ucuza sat. 1000 yuro yapınca zaten hediye etmiş olmuyosun ki aparatları. Onların parasını da eklemiş oluyorsun telefon ayağına. yersen. İşallah hiç satılmaz.
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