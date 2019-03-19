Huawei P30 serisi, yüksek fiyat etiketiyle gelecek

Teknoloji Editörü
Son dönemde, global anlamda ve özellikle de ülkemizde cep telefonu fiyatlarının tavan yaptığını söylemek mümkün ve bu durum başta Apple olmak üzere diğer şirketlerin satış rakamlarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yakında P30 serisini tanıtmaya hazırlanan Huawei'nin bu durumu değiştireceğinden umudunuz varsa, tekrar düşünmeniz gerekebilir.
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26 Mart'ta Paris'te tanıtılacak
Güvenilir kaynaklardan biri olan WinFuture.de tarafından yayınlanan bir raporda, Huawei P30'un 749 Euro, P30 Pro'nun (8/128 GB) 999 Euro ve P30 Pro (8/256 GB) modelinin ise 1099 Euro fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Huawei P30 Lite modelinin ise selefi gibi 369 Euro ile satışa sunulacağı daha önceden bildirilmişti.Ancak iyi haber olarak nitelendirebileceğimiz olay ise, Huawei'nin bu cihazlarla birlikte 60 Euro değerinde kablosuz hızlı şarj aleti ve 230 Euro değerinde Sonos One kablosuz hoparlör ürünlerini hediye olarak verecek olması. Bu durumun tüm ülkelerde veya sadece Avrupa ile sınırlı olup olmayacağı ise şimdilik belli değil. Huawei yaklaşan P30 serisinin tanıtımını ise 26 Mart tarihinde Paris'te düzenlenecek olan etkinlikte yapacak.
https://winfuture.de/news,107888.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
işte formül :
Avrupa satış fiyatı X10 işte bu kadar basit.