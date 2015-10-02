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Nvidia GRID bulut tabanlı oyun servisi hizmete başladı

3 yıl
2,2b
1
15
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia GRID bulut tabanlı oyun servisi hizmete başladı

Nvidia'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı bulut tabanlı oyun akış servisi GRID, isim değiştirerek 1 Ekim itibariyle ücretli abonelik biçiminde faaliyetlerine başladı. Yeni hizmet Nvidia GeForce Now adını taşıyor. 

Bulut tabanlı oyun akışı hizmeti aslında OnLive ile popüler olmuştu. Donanım olarak zayıf bilgisayarlara bile bulut altyapısı üzerinden kurulum yapmadan en iyi oyunları sunabilme düşüncesi oyunseverlerde heyecan uyandırmıştı. Ancak OnLive beklendiği kadar akıcı bir tecrübe sunamadı ve sonrasında Sony tarafından satın alındı.

Nvidia o dönemde OnLive'nin karşısına GRID ile çıkmıştı. Uzun bir hazırlık dönemi geçiren GRID altyapısı şimdi Nvidia GeForce Now olarak hayatına devam edecek. Nvidia GeForce Now hizmeti sadece Shield oyun cihazlarına hitap ediyor. 

Beta süreci boyunca Nvidia GeForce Now ücretsiz olarak sunuluyordu. Artık aylık 8$ abonelik ücreti söz konusu. Bu ücret ile aboneler listedeki 50 adet oyunu cihazlarına yansıtarak oynayabilecek. Ayrıca bu oyunları satın almak da mümkün. Her Salı günü Nvidia listeye bir yeni oyun daha ekleyecek. 

Shield cihaz sahipleri Shield Hub uygulamasını güncelledikten sonra hizmete abone olabilecekler. Elbette akıcı ve gecikmesiz bir oyun deneyimi için genişbant internet şart zira hizmet sürekli olarak internet bağlantısı kullanıyor.  

http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/9944-nvidia-s-gaming-on-demand-service-called-grid-is-now-known-as-geforce-now Yorum Yaz
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ekrem71 3 yıl
Oyun bilgisayarda değil zaten uzak sunucuda. BU bir çerçeve program. Uzak sunucudan oyunu çekerek çerçeveye aktarıyor. İşleme uzak sunucuda oluyor ve bilgisayarınıza çok fazla yük binmiyor. Çerçeve oyun kontrolcüsü de desteklediği için akıcı bir şekilde oyun oynuyorsunuz.
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galaxyg 3 yıl
Ben anlamadım .. Bu oyunları bilgisayardan yada ps4den telefona yansıtıyoruz sanırım peki bilgisayarda yoksa o oyun . Biri açıklayabilirmi ben anlamadım
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Patren 3 yıl
böyle bişey yapcaklarına yerine daha ucuz f/p ekran kartları yapsınlar razıyım
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Virinom 3 yıl
Statistik
Orijinalden alıntı: megaotromEn azından 20 megabit internet lazım hd görüntü olarak düşünürsek akıcı bir şekilde oynana bilir. Yada 10 dk bekleyip biraz dolmasını mı beklesek :)
Uydurmayin lutfen, HD icin 2-4 mbit hiz yeterli
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Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz diye bir söz vardır nereden geldiği belli olmayan bir görsel bulup orada yazanlara inanıp 2MBps HD için yeterli diyorsunuz ya söyleyecek söz bulamıyorum. Şuan Türkiye'de satılan hiçbir paket ile Nvidia Grid akıcı bir şekilde ÇALIŞMAZ açık net söylüyorum.
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tricore 3 yıl
Statistik

megaotromEn azından 20 megabit internet lazım hd görüntü olarak düşünürsek akıcı bir şekilde oynana bilir. Yada 10 dk bekleyip biraz dolmasını mı beklesek :)
Uydurmayin lutfen, HD icin 2-4 mbit hiz yeterli
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canım hd film izlemiyorsun oynarken sadece, upload da yapmalı internet.

direk NVIDIA steam sitesinden kopyaladığım yazısı şu şekilde.

* NVIDIA recommends Internet bandwidth of 10 Mbps from your PC down to SHIELD and 2 Mbps from SHIELD up to your PC. Your streaming experience may vary depending on the quality of your Internet.

Bu 10 mbit i de adamlar stabil bir fiber için düşündükleri açık bence.
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There goes your life 3 yıl
Playstation Now'dan çok daha uygun bir hizmet gibi duruyor. Ps now'da yaklaşık 100-150 oyun var aylık $20 istiyorlar ve oyunlar ps3 üzerinden stream ediliyor buda daha düşük frame ve çözünürlük demek.
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megaotrom 3 yıl
En azından 20 megabit internet lazım hd görüntü olarak düşünürsek akıcı bir şekilde oynana bilir. Yada 10 dk bekleyip biraz dolmasını mı beklesek :)
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Statistik 3 yıl megaotrom
megaotrom
En azından 20 megabit internet lazım hd görüntü olarak düşünürsek akıcı bir şekilde oynana bilir. Yada 10 dk bekleyip biraz dolmasını mı beklesek :)

Uydurmayin lutfen, HD icin 2-4 mbit hiz yeterli


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SEO-Uzmanı 3 yıl
bir mağazada boş bulunan bir oyun konsoluyla bir oyun oynadığınız kadar keyif alırsınız ! yani psikolojik olarak belli şartlarla kısıtlı olduğunu gerçeği var ortada bu açıdan hiç bir şey somut gerçeklikte donanımsal olarak sahip olmuşluk duygusu kadar gerçekçi olamaz ! tabi bu bir sonraki nesil için temel sahiplik değeri olacağı için bu sadece bir önceki oyuncu neslinin anlayabileceği bir kavram olacaktır ! anlayan anladı ( nokta )
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H34RTL3SS 3 yıl
isim bulamadılar herhalde modaya uymuşlar
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volnes 3 yıl
shield cihaz sahipleri derken ne kastediliyor aciklayabilirmisiniz.

tam ihtiyacim olan sey bilgisayarim kotu ama bulundugum okulda internet hizli kullanabilirim eger cihazim uygunsa
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shaq t 3 yıl volnes
volnes

shield cihaz sahipleri derken ne kastediliyor aciklayabilirmisiniz.

tam ihtiyacim olan sey bilgisayarim kotu ama bulundugum okulda internet hizli kullanabilirim eger cihazim uygunsa

shield.nvidia.com/...

Sheild cihazları bunlar, içlerinde en güzeli; piyasanın en gelişmiş Android Tv modeli. Neredeyse günümüz konsolları kadar gelişmiş bir grafik donanımı var ve artı olarak Android Tv'nin tüm nimetlerini kullanıyorsun. Amerikadakiler bu cihaza çok uyumlu HDHomeRun tv çözümlerini de bağlıyorlar, canlı yayın+kayıt+server özelliklerini kullanıyorlar.
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tricore 3 yıl volnes
Dostum basitçe detay şu ,
Bu SHIELD teknolojisi NVIDIA nın geliştirdiği sadece kendi grafik kartlarının yüksek serilerinde bulunan , performansı mobiliteye taşımaya yarayan ,ister uyumlu $499.99 değerinde NVIDIA SHIELD Portable cihazlarıyla ve ya (TEGRA ekran kartlı telefonlar la da mümkün olacak) ister sahip olduğun daha düşük performanslı hatta vasat bir bilgisayarda olsun .internet bağlantısıyla performans kartınla XBOX ta ve PC platformunda oynadığın oyunları her cihaz ve her yerde oynamana olanak tanıyan ( NVIDIA SHIELD Portable amazondan fiyat buldum,) bir steaming teknolojisidir.(XBOX oyunları sınırlı
)
10 mbit internet ve 2 mbit upload ister minimum nerde steaming yapıyorsan o cihazda da

ama steaming eğer aynı evde yapılacak bir işlem se yani steaming cihazı da performans cihazı da aynı evdeyse lan üzerinden ve yahut wirelles üzerinden hızlı data transferi yapmaya olanak verir SHIELD

mantık olarak zaten performans cihazın varsa evinde onda oynarsın zaten.

last of us ta sadece ps4 de olduğundan dolayı ... açıkcası ps4 te işin içine girmedikten sonra beni hiç mi hiç heyecanlandırmadı...
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