Nvidia GRID bulut tabanlı oyun servisi hizmete başladı

Nvidia'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı bulut tabanlı oyun akış servisi GRID, isim değiştirerek 1 Ekim itibariyle ücretli abonelik biçiminde faaliyetlerine başladı. Yeni hizmet Nvidia GeForce Now adını taşıyor.





Bulut tabanlı oyun akışı hizmeti aslında OnLive ile popüler olmuştu. Donanım olarak zayıf bilgisayarlara bile bulut altyapısı üzerinden kurulum yapmadan en iyi oyunları sunabilme düşüncesi oyunseverlerde heyecan uyandırmıştı. Ancak OnLive beklendiği kadar akıcı bir tecrübe sunamadı ve sonrasında Sony tarafından satın alındı.





Nvidia o dönemde OnLive'nin karşısına GRID ile çıkmıştı. Uzun bir hazırlık dönemi geçiren GRID altyapısı şimdi Nvidia GeForce Now olarak hayatına devam edecek. Nvidia GeForce Now hizmeti sadece Shield oyun cihazlarına hitap ediyor.





Beta süreci boyunca Nvidia GeForce Now ücretsiz olarak sunuluyordu. Artık aylık 8$ abonelik ücreti söz konusu. Bu ücret ile aboneler listedeki 50 adet oyunu cihazlarına yansıtarak oynayabilecek. Ayrıca bu oyunları satın almak da mümkün. Her Salı günü Nvidia listeye bir yeni oyun daha ekleyecek.





Shield cihaz sahipleri Shield Hub uygulamasını güncelledikten sonra hizmete abone olabilecekler. Elbette akıcı ve gecikmesiz bir oyun deneyimi için genişbant internet şart zira hizmet sürekli olarak internet bağlantısı kullanıyor.

http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/9944-nvidia-s-gaming-on-demand-service-called-grid-is-now-known-as-geforce-now