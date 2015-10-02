Nvidia GRID bulut tabanlı oyun servisi hizmete başladı

Haber Editörü
Nvidia'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı bulut tabanlı oyun akış servisi GRID, isim değiştirerek 1 Ekim itibariyle ücretli abonelik biçiminde faaliyetlerine başladı. Yeni hizmet Nvidia GeForce Now adını taşıyor.
Bulut tabanlı oyun akışı hizmeti aslında OnLive ile popüler olmuştu. Donanım olarak zayıf bilgisayarlara bile bulut altyapısı üzerinden kurulum yapmadan en iyi oyunları sunabilme düşüncesi oyunseverlerde heyecan uyandırmıştı. Ancak OnLive beklendiği kadar akıcı bir tecrübe sunamadı ve sonrasında Sony tarafından satın alındı.
Nvidia o dönemde OnLive'nin karşısına GRID ile çıkmıştı. Uzun bir hazırlık dönemi geçiren GRID altyapısı şimdi Nvidia GeForce Now olarak hayatına devam edecek. Nvidia GeForce Now hizmeti sadece Shield oyun cihazlarına hitap ediyor.
Beta süreci boyunca Nvidia GeForce Now ücretsiz olarak sunuluyordu. Artık aylık 8$ abonelik ücreti söz konusu. Bu ücret ile aboneler listedeki 50 adet oyunu cihazlarına yansıtarak oynayabilecek. Ayrıca bu oyunları satın almak da mümkün. Her Salı günü Nvidia listeye bir yeni oyun daha ekleyecek.
Shield cihaz sahipleri Shield Hub uygulamasını güncelledikten sonra hizmete abone olabilecekler. Elbette akıcı ve gecikmesiz bir oyun deneyimi için genişbant internet şart zira hizmet sürekli olarak internet bağlantısı kullanıyor.
http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/9944-nvidia-s-gaming-on-demand-service-called-grid-is-now-known-as-geforce-now Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz diye bir söz vardır nereden geldiği belli olmayan bir görsel bulup orada yazanlara inanıp 2MBps HD için yeterli diyorsunuz ya söyleyecek söz bulamıyorum. Şuan Türkiye'de satılan hiçbir paket ile Nvidia Grid akıcı bir şekilde ÇALIŞMAZ açık net söylüyorum.
canım hd film izlemiyorsun oynarken sadece, upload da yapmalı internet.
direk NVIDIA steam sitesinden kopyaladığım yazısı şu şekilde.
* NVIDIA recommends Internet bandwidth of 10 Mbps from your PC down to SHIELD and 2 Mbps from SHIELD up to your PC. Your streaming experience may vary depending on the quality of your Internet.
Bu 10 mbit i de adamlar stabil bir fiber için düşündükleri açık bence.
Uydurmayin lutfen, HD icin 2-4 mbit hiz yeterli
tam ihtiyacim olan sey bilgisayarim kotu ama bulundugum okulda internet hizli kullanabilirim eger cihazim uygunsa
shield.nvidia.com/...
Sheild cihazları bunlar, içlerinde en güzeli; piyasanın en gelişmiş Android Tv modeli. Neredeyse günümüz konsolları kadar gelişmiş bir grafik donanımı var ve artı olarak Android Tv'nin tüm nimetlerini kullanıyorsun. Amerikadakiler bu cihaza çok uyumlu HDHomeRun tv çözümlerini de bağlıyorlar, canlı yayın+kayıt+server özelliklerini kullanıyorlar.
Bu SHIELD teknolojisi NVIDIA nın geliştirdiği sadece kendi grafik kartlarının yüksek serilerinde bulunan , performansı mobiliteye taşımaya yarayan ,ister uyumlu $499.99 değerinde NVIDIA SHIELD Portable cihazlarıyla ve ya (TEGRA ekran kartlı telefonlar la da mümkün olacak) ister sahip olduğun daha düşük performanslı hatta vasat bir bilgisayarda olsun .internet bağlantısıyla performans kartınla XBOX ta ve PC platformunda oynadığın oyunları her cihaz ve her yerde oynamana olanak tanıyan ( NVIDIA SHIELD Portable amazondan fiyat buldum,) bir steaming teknolojisidir.(XBOX oyunları sınırlı )
10 mbit internet ve 2 mbit upload ister minimum nerde steaming yapıyorsan o cihazda da
ama steaming eğer aynı evde yapılacak bir işlem se yani steaming cihazı da performans cihazı da aynı evdeyse lan üzerinden ve yahut wirelles üzerinden hızlı data transferi yapmaya olanak verir SHIELD
mantık olarak zaten performans cihazın varsa evinde onda oynarsın zaten.
last of us ta sadece ps4 de olduğundan dolayı ... açıkcası ps4 te işin içine girmedikten sonra beni hiç mi hiç heyecanlandırmadı...