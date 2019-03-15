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Nvidia GeForce GTX 1660 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

200$ bandında Full HD çözünürlük için iyi bir ekran kartı arayanlar için Nvidia GeForce GTX 1660 duyuruldu. Nvidia GeForce GTX 1660 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 ay
5,8b
1
29
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Orta seviyeye yönelik Turing mimarisini temel alan GeForce GTX 1660 Ti ekran kartını piyasaya süren Nvidia hemen ardından GeForce GTX 1660 ekran kartını duyurdu. Fiyat segmenti nedeniyle GeForce GTX 1660 daha güçsüz.

Nvidia GeForce GTX 1660 özellikleri ve fiyatı

Nvidia GeForce GTX 1660 ekran kartı yine 12nm sürecinde TU116 grafik birimini temel alıyor ancak biraz kırpılmış durumda. 22 SM birimi açık olan ekran kartı böylece 1408 CUDA çekirdeği sunuyor. 1530MHz taban hızı 1785MHz seviyesine kadar çıkabiliyor.

Ayrıca Bkz. "GeForce GTX 1060 6GB ekran kartında indirim"

88 desen haritalama birimi ve 48 ROP birimi olan GeForce GTX 1660 ekran kartında 6GB GDDR5 bellek tercih edilmiş. 8Gbps hıza sahip olan bellek böylece GDDR6 belleklerden yüzde 33 daha yavaş çalışıyor.

Nvidia bir süre önce GeForce GTX 1060 6GB ekran kartında 200$ civarına kadar fiyatları çekmişti. GeForce GTX 1660 ekran kartı ile yapılan karşılaştırmalar oyuncuların tercihini belirleyecek zira ekran kartı 220$ başlangıç fiyatına sahip. Üretici ortaklar farklı özelliklerle donattığı ekran kartlarını daha yüksek fiyatlarla satışa sunmuş durumda.

 

https://www.techpowerup.com/253591/nvidia-launches-the-geforce-gtx-1660-6gb-graphics-card Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 2 ay en beğenilen
Vay be adamlar bu kartı 220 dolara alıyor biz bu kartı kim bilir kaç bin liraya alacağız. Kartla ilgili şeyler yazacaktım ama gecenin bu vakti insanın ne keyfi kalıyor ne de hevesi, hani demiş ya Fuzuli "söylesem tesiri yok sussam gönül razı değil" diye tam olarak bu durumu yaşıyoruz.
Vay be adamlar bu kartı 220 dolara alıyor biz bu kartı kim bilir kaç bin liraya alacağız. Kartla ilgili şeyler yazacaktım ama gecenin bu vakti insanın ne keyfi...
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Spider_hip 2 ay GameboyColor
Rx 580, 1060'dan en az %10 daha güçlü bir kart haline gelmiş. Vay be, ilk çıktıklarında 1060'dan %10 güçsüz deniyordu. Driverlarla iyi geliştirdiler. İyi ki amd yi tercih etmişim :)
Rx 580, 1060'dan en az %10 daha güçlü bir kart haline gelmiş. Vay be, ilk çıktıklarında 1060'dan %10 güçsüz deniyordu. Driverlarla iyi geliştirdiler. İyi ki amd...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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Perturbator 2 ay
Artık Amdnin rx 580-590 lara rekabetçi bi indirim yapması gerek yada ülkemizde ki fiyatlara el atması lazım.
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Guest-9CC7626BB 2 ay
1500 e bulamadım vatan da bir model gördüm oda 1800 tl
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guzmann06 2 ay
Gamer Nexusdan Paul 1660 incelemesinde 160/960 overclok yapılmış 1660 stok 1660ti performasn vermiş. 1660 ti o.c. performasnında bazı oyunlarda tepkivermemiş. gddr6 ile bant genişliği artan ti vram hızaşırtması gerkesi görünürken. gddr5 1660 bant genişliği yaramış. gtx 1660 ile amd lat segmentte demir parasına dağıtır rx 570,580 590ları. Mining devrinde yediğin hurmalar gün gelir dötünü tırmalar.
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-MoDeStUs- 2 ay
rx 590 killer kart olmuş.Nvidia cidden Amd ye nefes aldırmıyor.Alt orta arası takılıyordu amd orayada göz koydu nvidia.Bazı oyunlarda 590 ın baya önünde gözüküyor.Bu kart vega 56 nın ensesinde gözüküyor testlerde.
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gmyo31 2 ay
vatanda gordum bir adet 1800 tl civarı.1.500 tl max olmalı ki rx 590 la rekabet edebilsin.
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Paetzold 2 ay
Bizim insanımız taksitle, krediyle bir şekilde alır aga. sonra fiyatlar şöyle böyle
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Oguz_Cole 2 ay
Millet tüm oyunları denedi, aynı segmentte diğer kartlarla karşılaştırdı, inceledi burada duyuruldu diye haber yapılıyor. Magazin haberlerinden biri olsa tamam diyeceğim ama donanım üzerine ve en büyük sitelerden biri bu site ne diyeceğimi bilemedim.
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_Dominic_Toretto_ 2 ay Oguz_Cole
DH, Mobil'e ağırlık verdi uzun zamandır hocam. Arada ayıp olmasın diye donanım haberleri giriliyor işte.
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Perturbator 2 ay Oguz_Cole
Bu siteyi takip etmemin tek sebebi pc donanımları hocam ancak biz azınlıkta kaldık sanırım.
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Sic Parvis Magna 2 ay
Ben büyük ihtimal bu karta gecicem.
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_Dominic_Toretto_ 2 ay
Güzel bir 1080p kartı olmuş. Ama Türkiye fiyatı önemli.
Rakibi 580, 1500 Lira'lardan başlıyor 8GB modeli. Bunun da o civarda giriş yapması lazım ki bir anlamı olsun.
Ama tahminim, bu kart kapıyı 1.750 - 1800 civarlarından açar.
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Sic Parvis Magna 2 ay _Dominic_Toretto_
Phoenix modeli 1828TL hocam (Vatan Bilgisayar) diğer yerlerde göremedim henüz.
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GameboyColor 2 ay
Güzel kart olmuş fiyatıda düşük olmalı 1150tl ye rx580 4gb var ona göre değerlendirmek lazım.
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Spider_hip 2 ay GameboyColor
Rx 580, 1060'dan en az %10 daha güçlü bir kart haline gelmiş. Vay be, ilk çıktıklarında 1060'dan %10 güçsüz deniyordu. Driverlarla iyi geliştirdiler. İyi ki amd yi tercih etmişim :)
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guzmann06 2 ay GameboyColor
Nerde varmış 4gb vram yönünden darboğaz yaşayacağı ayarlar var. Neden 8gb rx 580 ile ayda 590 la karşılaştırmıyorsun? GTA,Fortnite,Pubg ,Total War Warhammer gibi oyunlarda sağlam fark çakar bu kart amdye.
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