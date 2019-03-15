Nvidia GeForce GTX 1660 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Orta seviyeye yönelik Turing mimarisini temel alan GeForce GTX 1660 Ti ekran kartını piyasaya süren Nvidia hemen ardından GeForce GTX 1660 ekran kartını duyurdu. Fiyat segmenti nedeniyle GeForce GTX 1660 daha güçsüz.

Nvidia GeForce GTX 1660 özellikleri ve fiyatı

Nvidia GeForce GTX 1660 ekran kartı yine 12nm sürecinde TU116 grafik birimini temel alıyor ancak biraz kırpılmış durumda. 22 SM birimi açık olan ekran kartı böylece 1408 CUDA çekirdeği sunuyor. 1530MHz taban hızı 1785MHz seviyesine kadar çıkabiliyor.

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88 desen haritalama birimi ve 48 ROP birimi olan GeForce GTX 1660 ekran kartında 6GB GDDR5 bellek tercih edilmiş. 8Gbps hıza sahip olan bellek böylece GDDR6 belleklerden yüzde 33 daha yavaş çalışıyor.

Nvidia bir süre önce GeForce GTX 1060 6GB ekran kartında 200$ civarına kadar fiyatları çekmişti. GeForce GTX 1660 ekran kartı ile yapılan karşılaştırmalar oyuncuların tercihini belirleyecek zira ekran kartı 220$ başlangıç fiyatına sahip. Üretici ortaklar farklı özelliklerle donattığı ekran kartlarını daha yüksek fiyatlarla satışa sunmuş durumda.