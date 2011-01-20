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Nvidia Tegra 2'li LG Optimus 2X, Danimarka'da 483 Euro'dan ön sipariş listesine girdi

8 yıl
17,5b
1
30
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nvidia Tegra 2'li LG Optimus 2X, Danimarka'da 483 Euro'dan ön sipariş listesine girdi
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LG Mobile'ın Android işletim sistemli en güçlü cep telefonu Optimus 2X, Danimarka'da da ön sipariş listelerine girdi.

Quadband GSM / HSDPA şebekesi desteği, Android 2.2 işletim sistemi (2.3'e güncellenebilir), 4.0 inç boyutlu 480x800 piksel (WVGA) dokunmatik ekran, ivme ve mesafe sensörleri, Nvidia Tegra 2 platformu (Çift çekirdekli işlemci), 8 GB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart girişi, Wi-Fi 802.11n, aGPS, Bluetooth, 8 megapiksel kamera, 1080p video kaydı gibi başarılı özellikleri bünyesinde barındıran telefonun sim kilitsiz ön sipariş fiyatı 3.599 Danimarka Kronisi (~483 Euro), stoklara giriş tarihi 25 Şubat olarak görünüyor.

Nvidia Tegra 2'li LG Optimus 2X, Danimarka'da 483 Euro'dan ön sipariş listesine girdi
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suhaksk 8 yıl
Lg markası Türkiye'de distributor firma yüzünden sıkıntı yaşıyordu umarım Lg Renoir akıbetine ugramaz herkes bu telefonu merakla beklerken Türkiye piyasasına girmemezlik yapmaz buda ;)
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kallesnikof 8 yıl
bu telefon nisan ayı sonunda gelecek ben sordum. utanmasalar 1 sene sonra gelecek diyecekler
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sangreal_1905 8 yıl
kirmizi bulten arkadasa katılıyorum
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metinolampx 8 yıl
Cihazın RAM - ROM bilgisini göremedim.
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salagil 8 yıl
smartphonebenchmarks.com/... Burada başka testlerde var. humingbirdler overclocksuz 2500 den fazla alıyor ki başka yerlerde rasladığım testlerde de durum böyle. tek çekirdek testlerde tegra2 nin default ayarlarda geri kaldığını görebilirsiniz. zaten ben oc lu değerlere göre yorumlamamıştım. tabi tegranın çift çekirdek olması ayrı bir olay, bence androidin gideceği çok yol var. zaten bu tip cihazları 1-2 senede bir değiştirir olduk, şimdiden o kadar para verip satarken zarar etmeye gerek yok. çift çekirdek destekleyen yazılımlar yaygınlaşana kadar tegra4 çıkar heralde.
günümüz koşullarında tegra2 humingbirdden biraz geride kalacak ama dediğim gibi önümüzdeki senelerde işler baya değişebilir. çoğumuz biliyoruz ki çift çekirdek destekli yazılımlar çok hızlı gelişip yayılmıyorlar. bu bilgisayarlarda 32 bitden 64 bite geçerkende böyle olmuştu. bu durumun aşılması androidin ve android yazılım geliştiricilerin katedeceği yola bağlı. kısacası yazılım şart xD
ben nvidiadan powerVR x540 gibi bir gpuyu 4e, 5e katlamasını beklerdim. arada bariz bir fark olmadığı için daha uygun fiyatlı çözümler tercih sebebi olmalı bence. yoksa bu zamanında alınan 6630ların 3g özelliğinin çok sonralarda kullanılabilmemize benzer. herkes zamanında 500 tl gömmüştü o telefonlara ama tedavülden kalkmaya başlayınca 3g geldi Türkiye'ye veya 3-4 sene önce dx10 destekli birsürü ekran kartı çıkmıştı piyasaya ama hiçbiri ilk dx10 oyunları adam akıllı oynatmıyordu, hala crysis yeni kartlerı test etmede kullanılıyor. yıllar önce amd ve intel 64 bit işlemciler çıkartıp bunun üstünden reklam yapıyolardı ama piyasada 64 bit programı geçtim, sürücü bile bulunmuyordu ki xp 64bit rezaletti zaten. bence aynı duruma düşmemek için bu tip kendisini hızla geliştiren teknolojik aletlere çok para gömmemek lazım. kısacası tegranın iki gpusu kullanılmaya başlanıldığında teknolojinin çok gerisinde kalmış olabilir.
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r0m30 8 yıl
türkıyede ne zaman satısa sunuluacagı bellımi arkadaslar
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DH Misafiri 8 yıl
Ama böyle güçlü bi cihazı Android Marketsiz satarlar Türkiyede o zaman ne işe yaradı o güç...
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DH Misafiri 8 yıl
1OOOTL + 1000TL%25 = 1250 TL DEN GELİRSE ALINABİLİR
ANCAK 1500 TL OLUCAĞINI DÜŞÜNMEKTEYİM
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar sizce IPHONE 4 mü Yoksa bunu Almalıyım ?
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salagil 8 yıl
şimdi ufak bir araştırma yaptım, tegra 2; Samsung S5PC110 ve PowerVR SGX540 ikilisinden iyi değilmiş. smartphonebenchmarks.com/...
meizu m9 getirtsem mi diye ufak bir kararsızlığım vardı, artık kesin getirtiyorum...
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kirmizibulten 8 yıl
salagil

şimdi ufak bir araştırma yaptım, tegra 2; Samsung S5PC110 ve PowerVR SGX540 ikilisinden iyi değilmiş.
smartphonebenchmarks.com/...
meizu m9 getirtsem mi diye ufak bir kararsızlığım vardı, artık kesin getirtiyorum...

orayi referans almamanizi tavsiye ederim.quadrant score una gore yorum yapmislar.quadrant sadece single core u test edebiliyor kaldi ki listedeki PowerVR SGX540 GPU lu telefonlar ayrica %30 civari overclocklu.

default android 2.2 de samsung ortalama 1600 aliyordu hatirladigim kadariyla.overclock optimizasyon ile o listede 2500 almis.tegra 2 nin single core unun ise 2400 civari puan aliyor. dual core unun overclock ve optimizasyon ile kac alacagini artik siz tahmin edin.

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Amras 8 yıl
Telefon çok güzel ama öne kamera koymak çok masraf oluyor sanırım firmalara o yüzden koymuyorlar. Çok mu zor önde kamera yav ?
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atroce 8 yıl
çok güzel görünüyor epey iş yapacaktır lg bu modeliyle
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xxxx1 8 yıl

Amras

Telefon çok güzel ama öne kamera koymak çok masraf oluyor sanırım firmalara o yüzden koymuyorlar. Çok mu zor önde kamera yav ?

20 dolarlık bir getiri ön kamerayı koymak...böyle tam teşekküllü bir cihazdan bunu esirgemelerinin mantığını sadece onlar biliyor...
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drserk 8 yıl
Türkiye'ye de dünyada tegra 4 lü telefonlar çıktığında gelir bu telefon artık.. bu distribütörlere ve fiyat uygulamalarına çok sinir oluyorum ...
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sahoron 8 yıl
Tasarım süper 1080p de var olayın icinde bir de firma yükselmek icin büyük ihtimal yazılım destegide verir saten 2.3e yükselmesi büyük bi olası. 8gb gibi fena olmayan hafızası var 4 inc de boyut tek sorun ekran heralde onun hakkında tam bilgimiz olsa süper amolede felan yakın olursa 1500 2000 e felan rahat deger :D
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hakanr 8 yıl
ben söyliyim bu telefon 2000 tl ye yakın bir değerden piyasamıza girer :(
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