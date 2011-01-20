Nvidia Tegra 2'li LG Optimus 2X, Danimarka'da 483 Euro'dan ön sipariş listesine girdi

Haber Editörü
LG Mobile'ın Android işletim sistemli en güçlü cep telefonu Optimus 2X, Danimarka'da da ön sipariş listelerine girdi.
Quadband GSM / HSDPA şebekesi desteği, Android 2.2 işletim sistemi (2.3'e güncellenebilir), 4.0 inç boyutlu 480x800 piksel (WVGA) dokunmatik ekran, ivme ve mesafe sensörleri, Nvidia Tegra 2 platformu (Çift çekirdekli işlemci), 8 GB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart girişi, Wi-Fi 802.11n, aGPS, Bluetooth, 8 megapiksel kamera, 1080p video kaydı gibi başarılı özellikleri bünyesinde barındıran telefonun sim kilitsiz ön sipariş fiyatı 3.599 Danimarka Kronisi (~483 Euro), stoklara giriş tarihi 25 Şubat olarak görünüyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
günümüz koşullarında tegra2 humingbirdden biraz geride kalacak ama dediğim gibi önümüzdeki senelerde işler baya değişebilir. çoğumuz biliyoruz ki çift çekirdek destekli yazılımlar çok hızlı gelişip yayılmıyorlar. bu bilgisayarlarda 32 bitden 64 bite geçerkende böyle olmuştu. bu durumun aşılması androidin ve android yazılım geliştiricilerin katedeceği yola bağlı. kısacası yazılım şart xD
ben nvidiadan powerVR x540 gibi bir gpuyu 4e, 5e katlamasını beklerdim. arada bariz bir fark olmadığı için daha uygun fiyatlı çözümler tercih sebebi olmalı bence. yoksa bu zamanında alınan 6630ların 3g özelliğinin çok sonralarda kullanılabilmemize benzer. herkes zamanında 500 tl gömmüştü o telefonlara ama tedavülden kalkmaya başlayınca 3g geldi Türkiye'ye veya 3-4 sene önce dx10 destekli birsürü ekran kartı çıkmıştı piyasaya ama hiçbiri ilk dx10 oyunları adam akıllı oynatmıyordu, hala crysis yeni kartlerı test etmede kullanılıyor. yıllar önce amd ve intel 64 bit işlemciler çıkartıp bunun üstünden reklam yapıyolardı ama piyasada 64 bit programı geçtim, sürücü bile bulunmuyordu ki xp 64bit rezaletti zaten. bence aynı duruma düşmemek için bu tip kendisini hızla geliştiren teknolojik aletlere çok para gömmemek lazım. kısacası tegranın iki gpusu kullanılmaya başlanıldığında teknolojinin çok gerisinde kalmış olabilir.
ANCAK 1500 TL OLUCAĞINI DÜŞÜNMEKTEYİM
meizu m9 getirtsem mi diye ufak bir kararsızlığım vardı, artık kesin getirtiyorum...
orayi referans almamanizi tavsiye ederim.quadrant score una gore yorum yapmislar.quadrant sadece single core u test edebiliyor kaldi ki listedeki PowerVR SGX540 GPU lu telefonlar ayrica %30 civari overclocklu.
default android 2.2 de samsung ortalama 1600 aliyordu hatirladigim kadariyla.overclock optimizasyon ile o listede 2500 almis.tegra 2 nin single core unun ise 2400 civari puan aliyor. dual core unun overclock ve optimizasyon ile kac alacagini artik siz tahmin edin.
20 dolarlık bir getiri ön kamerayı koymak...böyle tam teşekküllü bir cihazdan bunu esirgemelerinin mantığını sadece onlar biliyor...