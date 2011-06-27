Nvidia Tegra 2'li Motorola Droid Bionic'in yaz döneminde satışa sunulması planlanıyor

Motorola'nın, 2011 yılının ocak ayında lansmanını gerçekleştirdiği modeli Droid Bionic, Motorola'nın Twitter açıklamalarına göre yaz döneminde teknoloji meraklılarıyla buluşacak ve telefonun satışı Verizon Wireless tarafından gerçekleştirilecek.

1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 512 MB DDR2 RAM'den güç alan Motorola Droid Bionic, Android 2.2 işletim sistemini kullanıyor. (Telefonun, Android'in 2.3 sürümüyle satışa sunulup sunulmayacağı bilinmemekte) CDMA ve EV-DO ağlarıyla uyumlu çalışabilen akıılı telefonda, 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 16 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Kapasite microSD kartlarla 48 GB'a kadar arttırılabiliyor.



Wi-Fi 802.11n, Bluetooth ve GPS bağlantılarıyla donatılan telefonda, 8 megapiksel çözünürlüğünde - led flaşlı dijital kamera bulunuyor, kamera aynı zamanda 720p video kaydı yapabiliyor. HDMI portu ve 3.5 mm jak girişine yer verilen Droid Bionic'in bataryası ise 1930 mAh.



