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O2 Almanya, 32GB Lumia 900 versiyonunu onayladı

6 yıl
2,1b
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13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde 16GB depolama kapasitesi ile satışa sunulan Windows Phone cihazlarında, Dell Venue Pro modelinden bu yana daha fazla kapasite kullanılması adet değildi. Ancak Nokia'nın bu geleneği bozacağı ortaya çıktı. Firmanın 32GB kapasiteye sahip bir Lumia 900 modelini hazırladığı resmi olarak doğrulandı.

Daha önce Alman O2 operatörünün internete sızan envanterinde ortaya çıkan 32GB kapasiteli versiyon, resmi Twitter hesabından da onaylandı. Bu versiyon sadece beyaz renk seçeneğine sahip. 

Finlandiya'dan sonra en büyük Windows Phone satışının yapıldığı Almanya'da, yeni versiyonun sadece O2 operatörü için mi yoksa global dağıtım için mi üretildiği henüz belli değil. Ancak yüksek depolama kapasitesi tercih eden tüketiciler için iyi bir alternatif olacaktır.

4.3 inçlik 480 x 800 piksellik AMOLED kapasitif ekran, 1.4 GHz hızında çalışan Qualcomm APQ8055 Snapdragon işlemci, 512MB RAM, 8MP kamera, 16GB depolama kapasitesi şeklinde özelliker sunan Lumia 900 modeli 575 Avro seviyesinden Avrupa'da ön siparişe başlamış durumda.

http://www.wpcentral.com/o2-confirms-availability-32gb-lumia-900-not-typo-website Yorum Yaz
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hayyam_karadenizli 6 yıl en beğenilen
KaraKanarya
Bu ne arkadaş, DH inanılmaz hızıyla tüm donanım haberlerini yayınlayıp bitirdi, yokluktan yayınlama ihtiyacı görülmeyen Lumia haberlerini toplu halde anasayfaya taşıdı, siteye giren Lumia resmi sitesi zannetmesin sonra.

DH duyarlı yayıncılığın gereği olarak rekabeti desteklemek adına durgun zamanlarda geriden gelen markaların da haberlerini yaparak bu firmalara rekabet gücü kazandırmaktadır.
KaraKanaryaBu ne arkadaş, DH inanılmaz hızıyla tüm donanım haberlerini yayınlayıp bitirdi, yokluktan yayınlama ihtiyacı görülmeyen Lumia haberl...
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DH Misafiri 6 yıl
joven
Nokia bu pazarın hakimi olmak yerine sefillerin hakimi olmayı seçti Ve hala adam olmaya niyetide yok Teknoloji dünyaya uzak Doğu Asya ve Amerikadan servis ediliyor Avrupadan bir IBM kaldı

neden dogu asya yada amerika diye düşündünmü hiç nokia bayadır siteyi takip ediyorum android ciler apple cılar bölünmüş fan lar varve her kes herşeyi okada iyi biliyorki milyar dolarlık nokia ya şunu yap bunu yapma diyorlar adamlar sizin kadar bilmiyor bu işi yani hepiniz mükemmel derecede işi biliyorsunuz ama koca ülkede nokia nın yarısı olacak bir firma yok bırak yarısını çeyrek bile yok mesele uzatılabilr ama gerek yok siz daha iyi biliyorsunuz!!!
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Ciddiyetsiz 6 yıl
beklediğim ve almayı düşündüğüm telefon. ancak belirlenen fiyat şu an için alınabilir seviyeden çok uzak. yaza almanyaya gitme fırsatım olursa bizzat alıcam yoksa buralarda görüp incelersem eşe dosta getirtebilirim. internette cihazı kullananların yorumları da genel olarak iyi yönde. kasasının ve ekranının sağlamlığı zaten malum. negatif eleştirilerin çoğu da windows mobile ile ilgili sıkıntılardan. microsoft da apple izinden giderek bir çok şeyi kısıtlamış.. donanımdan tut sistemin çalışması ve uygulama geliştirme kriterlerine kadar..
bunlar eleştirilebilir ancak en azından androiddeki gibi bir sürü kafa karışıklığı yaratmaz. şu an için wp'un ios ve androidle başa çıkması zor ancak emeklemekten yeni çıkmış bir işletim sisteminin 4.-5. sürümleri çıkmış ve (android için) aslında hala tam oturamamış işletim sistemleri düşünüldüğünde bu eksiklikleri mazur görülebilir.
sonuç olarak telefonda günde en az 2-3 saat internet kullanan, bol bol oyun oynayan, hd/full hd film izleyen vs biri değilim. sadece gerektiğinde ufak tefek işlerimi halledip sıkıldığımda eğlencelik oyunlar arayan biriyim. benmle benzer kullanımda olan çok sayıda kullanıcı için de bu telefon yeterlidir. fazlasını isteyen s3 alır. ancak başta belirttiğim gibi fiyat bu özellikler için fazla.
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Nef'i 6 yıl
Kullanıcı rütbelerine bir de basın sözcüsü ekleyin bence...
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E_Aydin35 6 yıl
Evet dahili kapasitenin yüksek olması gerçekten iyi ve güzelde, bence 16Gb'a kadar yeterdi gerek duyulduğunda MıcroSD kart desteği ile o sorun karşılanabilirdi fiyata çok etkisi olurmu bilmem ama ciddi dereecede olursa saçma bir seçenek olmuş olur. Ama sadece beyaz renkler için duyurulmuş şimdilik..
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haymatloshan 6 yıl
Daha büyük depolama alanları bekliyoruz,bu şimdilik ilk adım diye sevinelim hiç yoktan.Nokia'nın acelesi yok,Windows 8'li cihazlar ve güncellemelerle atılım yapacaktır,yılın sonuna doğru beklentilere cevap verecektir.
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karaköy_soğancısı 6 yıl
kodak'ın ikiz kardeşi olcak bu gidişle şu ağırlığa bakın ve içinde bi halt olmamasına rağmen resmen takoz yaw
nokia geleceğe ayak uyduramadı malesef ;)
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hayyam_karadenizli 6 yıl en beğenilen
KaraKanarya
Bu ne arkadaş, DH inanılmaz hızıyla tüm donanım haberlerini yayınlayıp bitirdi, yokluktan yayınlama ihtiyacı görülmeyen Lumia haberlerini toplu halde anasayfaya taşıdı, siteye giren Lumia resmi sitesi zannetmesin sonra.

DH duyarlı yayıncılığın gereği olarak rekabeti desteklemek adına durgun zamanlarda geriden gelen markaların da haberlerini yaparak bu firmalara rekabet gücü kazandırmaktadır.
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abdulmusavvir 6 yıl
DH geleneksel Lumia günleri, başka marka mı kalmadı?
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darkaura 6 yıl
milletin seneler once gectigi yollarda dolanip, yenilikmis gibi allayip pulluyorlar.
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napolyon94 6 yıl
arama butonuna lumia yaz bakalım kaç tane haber çıkıcak,birde galaxy s3 yaz bak bakalım o zaman kaç zilyon tane haber çıkacak
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1963bursa 6 yıl
Bu ne arkadaş, DH inanılmaz hızıyla tüm donanım haberlerini yayınlayıp bitirdi, yokluktan yayınlama ihtiyacı görülmeyen Lumia haberlerini toplu halde anasayfaya taşıdı, siteye giren Lumia resmi sitesi zannetmesin sonra.
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bkadem 6 yıl 1963bursa
KaraKanarya

Bu ne arkadaş, DH inanılmaz hızıyla tüm donanım haberlerini yayınlayıp bitirdi, yokluktan yayınlama ihtiyacı görülmeyen Lumia haberlerini toplu halde anasayfaya taşıdı, siteye giren Lumia resmi sitesi zannetmesin sonra.

Mobildeki gelişmeler diğer teknolojilerinden daha hızlı olduğu için donanimhaber'de ayak uydurmak zorunda kaldı.

Belkide Mobilhaber gibi bir site açılsa veya donanimhaber altında alt bir domain açılıp oradan devam edilse daha iyi olabilir.
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