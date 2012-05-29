O2 Almanya, 32GB Lumia 900 versiyonunu onayladı





Daha önce Alman O2 operatörünün internete sızan envanterinde ortaya çıkan 32GB kapasiteli versiyon, resmi Twitter hesabından da onaylandı. Bu versiyon sadece beyaz renk seçeneğine sahip.





Finlandiya'dan sonra en büyük Windows Phone satışının yapıldığı Almanya'da, yeni versiyonun sadece O2 operatörü için mi yoksa global dağıtım için mi üretildiği henüz belli değil. Ancak yüksek depolama kapasitesi tercih eden tüketiciler için iyi bir alternatif olacaktır.





4.3 inçlik 480 x 800 piksellik AMOLED kapasitif ekran, 1.4 GHz hızında çalışan Qualcomm APQ8055 Snapdragon işlemci, 512MB RAM, 8MP kamera, 16GB depolama kapasitesi şeklinde özelliker sunan Lumia 900 modeli 575 Avro seviyesinden Avrupa'da ön siparişe başlamış durumda.