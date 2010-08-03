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O2: Motorola Milestone için Android 2.2 güncellemesi eylülün sonlarına doğru gelebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,1b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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O2: Motorola Milestone için Android 2.2 güncellemesi eylülün sonlarına doğru gelebilir
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Motorola'nın başarılı bir çıkış yakaladığı, Google'ın mobil işletim sistemi Android ile QWERTY klavyeyi bir araya getiren akıllı telefonu Milestone için Android 2.2 ''Froyo'' güncellemesi eylül ayının ortalarına-sonlarına doğru gelebilir. Verizon'un Droid'e (Milestone'un ABD'de satılan versiyonu) güncellemenin önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma sunulacağını duyurmasının hemen ardından Avrupa'nın en büyük servis sağlayıcılarından O2, Twitter'da çeşitli açıklamalarda bulundu ve eylül ayını işaret etti.

550 MHz saat hızında çalışan ARM Cortex A8 işlemciden güç alan akıllı telefon, quadband GSM şebekesi - HSDPA desteği, 3.7 inç boyutunda - WVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekran, ivme sensörü, QWERTY klavye, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, çift led flaş, geo-tagging, WI-FI, Bluetooth 2.1, GPS, 3.5 mm kulaklık girişi, microUSB portu, microSD kart desteği ile birlikte geliyor.

O2: Motorola Milestone için Android 2.2 güncellemesi eylülün sonlarına doğru gelebilir
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Hi-Tech-Man 9 yıl
Bu güncellemeyi iple çekiyoruz gerçekten. Amerikan droidlerin 2.2 güncellendikten sonraki hız performans testlerinde overclock yaparak Nexus one ı bile geçtiklerini gördüm. Quadrant testinde nexus one en hızlı cihaz olarak 1400 küsürlerde skor yaparken droidler 1700 ü görmüş. bu inanılmaz bi rakam. Droidin ilk çıktığı zamandaki skorunun 350-400 civarında olduğunu düşünürsek gerçekten 2.2 büyük katkı yapıyor.
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