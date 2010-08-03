O2: Motorola Milestone için Android 2.2 güncellemesi eylülün sonlarına doğru gelebilir

Motorola'nın başarılı bir çıkış yakaladığı, Google'ın mobil işletim sistemi Android ile QWERTY klavyeyi bir araya getiren akıllı telefonu Milestone için Android 2.2 ''Froyo'' güncellemesi eylül ayının ortalarına-sonlarına doğru gelebilir. Verizon'un Droid'e (Milestone'un ABD'de satılan versiyonu) güncellemenin önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma sunulacağını duyurmasının hemen ardından Avrupa'nın en büyük servis sağlayıcılarından O2, Twitter'da çeşitli açıklamalarda bulundu ve eylül ayını işaret etti.

550 MHz saat hızında çalışan ARM Cortex A8 işlemciden güç alan akıllı telefon, quadband GSM şebekesi - HSDPA desteği, 3.7 inç boyutunda - WVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekran, ivme sensörü, QWERTY klavye, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, çift led flaş, geo-tagging, WI-FI, Bluetooth 2.1, GPS, 3.5 mm kulaklık girişi, microUSB portu, microSD kart desteği ile birlikte geliyor.