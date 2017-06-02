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OCR özellikli Adobe Scan uygulaması kullanıma sunuldu

Adobe, gelişmiş görüntüleme işleme tekniği Adobe Sensei'den güç alan, optik karakter tanıma özelliğine sahip ücretsiz doküman tarama uygulamasını kullanıma sundu.
1 yıl
4,1b
1
15
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Adobe, optik karakter tanıma (OCR) teknolojisini kullanarak basılı metni dijital belgeye dönüştürebilen yeni bir uygulama yayınladı. Adobe Scan isimi uygulama şirketin gelişmiş görüntüleme işleme tekniği olan Adobe Sensei tabanlı olmasıyla ön plana çıkıyor.
Tarama uygulamalarında OCR teknolojisi yaygın olarak yer alsa da genellikle ücretli olarak sunulur ancak Adobe Scan hem iOS hem de Android platformlarında ücretsiz bir uygulama olarak kullanılabilir durumda. Adobe Scan'i kullanmak için, tarama uygulamasıyla kolayca oluşturulabilen bir Adobe kimliğine sahip olmak gerekiyor.
Ayrıca Bkz. "Waymo sürücüsüz kamyon geliştirdiğini duyurdu"
Basit bir arayüze sahip olan uygulamayı resimler, faturalar, notlar, belgeler, resimler, kartvizitler ve beyaz tahtalar dahil her şeyi taramak için kullanabilirsiniz. Adobe Scan'deki kamera arayüzü otomatik yakalama ve flaş olmak üzere iki özelliğe sahip. Otomatik yakalama özelliği aktifken, kamerayı tuttuğunuz basılı metin otomatik olarak algılanarak taranıyor.
Oluşturulan dijital belge, uygulama içinde yer alan seçeneklerle düzenlenebiliyor. Film rulonuzdaki taramalara veya fotoğraflara rötuş işlemi yapabiliyorsunuz. Belgeleri yeniden sıralayabilir, kırpabilir, döndürebilir, gri tonlamalı, otomatik renk ve beyaz tahta gibi filtreler uygulayabilirsiniz. Belge tarandıktan sonra PDF formatında kaydetmeniz isteniyor ve taramalarınız otomatik olarak Adobe Document Cloud'a kaydediliyor.
Adobe Scan'de bulunan başka bir özellik de kullanıcıların taranan ve kaydedilen belgelere farklı cihazlardan erişmelerini sağlayan Adobe Document Cloud olarak gösterilebilir. Uygulama, Ayarlar menüsünden açılıp kapanabilen Metin Tanıma fonksiyonu ile birlikte geliyor. Ücretsiz olarak sunulan Adobe Scan uygulamasını aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla Android veya iOS cihazınıza yükleyebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android Yorum Yaz
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myhotyro 1 yıl en beğenilen
Adobe diyorki "dökümanınızı tarayın, bana yollayın, ben OCR yapıp texte çevireyim size vereyim, bende de bir kopyası bulunsun". Başka türlü Adobe'un bu uygulamayı ücretsiz sunması söz konusu dahi olmazdı.
Adobe diyorki "dökümanınızı tarayın, bana yollayın, ben OCR yapıp texte çevireyim size vereyim, bende de bir kopyası bulunsun". Başka türlü Adobe'un bu uygulama...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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nazarka 1 yıl
İndirip bi deneyelim bakalım bunu,başka bir iki program denemiştim ama istedigim verimi alamamıştım.
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alimmm78 1 yıl
Bir sürü denedim
En kullanışlısı
Scanner pro bence ( ios için )
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Skaty. 1 yıl
Word'de tabloların çizgilerini vs. bozmadan ocr yapan uygulama var mı? Genelde hepsi çizgileri vs karman çorman ediyor.
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***Leopard*** 1 yıl
Cam Scanner bunu gömer
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cokkek 1 yıl
iPhone 5 ve iOS 9 desteklemiyor imiş ya la 😳
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Huysuz İhtiyar 1 yıl
Microsoft'un Office Lens uygulamasini yillardir kullaniyoruz, cok da memnunuz. Denememis olanlar denesin. Her acidan cekip kaydediyor. Belge, resim, kartvizit, hatta beyaz tahtadan bile kayit yapiyor.
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Sharparrow 1 yıl
Büyük ihtimalle türkçe dil desteği yoktur. genellikle sadece ingilizce dil desteği oluyor ocr programlarında
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aenescan1994 1 yıl Sharparrow
Türkçe dil desteği olan uygulama var ancak, direk metine cevirmede çok başarılı değil
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EpsilonKappa 1 yıl
Çok sık kullanıyorum bu programlardan. Şimdiye kadarkilerin en iyisi. Daha yeni. İllaki daha da geliştirirler.
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myhotyro 1 yıl en beğenilen
Adobe diyorki "dökümanınızı tarayın, bana yollayın, ben OCR yapıp texte çevireyim size vereyim, bende de bir kopyası bulunsun". Başka türlü Adobe'un bu uygulamayı ücretsiz sunması söz konusu dahi olmazdı.
2 Yanıt Yanıtla +4
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akmac 1 yıl myhotyro
myhotyro
Adobe diyorki "dökümanınızı tarayın, bana yollayın, ben OCR yapıp texte çevireyim size vereyim, bende de bir kopyası bulunsun". Başka türlü Adobe'un bu uygulamayı ücretsiz sunması söz konusu dahi olmazdı.

Ücretsiz olan herşey maalesef bunun için.
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aenescan1994 1 yıl myhotyro
myhotyro
Adobe diyorki "dökümanınızı tarayın, bana yollayın, ben OCR yapıp texte çevireyim size vereyim, bende de bir kopyası bulunsun". Başka türlü Adobe'un bu uygulamayı ücretsiz sunması söz konusu dahi olmazdı.

Bu offline çalışmıyorsa ne anladım ben bu işten. Bunu offline yapan çok güzel uygulamalar var.
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alemburda34 1 yıl
Cok bu tarz uygulama var valla telefonun kamerasi fazlasiyla is goruyor onu yukle bunu yukle sonra bir bakiyorsun ben bunu kac kere kullandim
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