OCR özellikli Adobe Scan uygulaması kullanıma sunuldu

Adobe, optik karakter tanıma (OCR) teknolojisini kullanarak basılı metni dijital belgeye dönüştürebilen yeni bir uygulama yayınladı. Adobe Scan isimi uygulama şirketin gelişmiş görüntüleme işleme tekniği olan Adobe Sensei tabanlı olmasıyla ön plana çıkıyor.

Tarama uygulamalarında OCR teknolojisi yaygın olarak yer alsa da genellikle ücretli olarak sunulur ancak Adobe Scan hem iOS hem de Android platformlarında ücretsiz bir uygulama olarak kullanılabilir durumda. Adobe Scan'i kullanmak için, tarama uygulamasıyla kolayca oluşturulabilen bir Adobe kimliğine sahip olmak gerekiyor.

Ayrıca Bkz.

"Waymo sürücüsüz kamyon geliştirdiğini duyurdu"

Basit bir arayüze sahip olan uygulamayı resimler, faturalar, notlar, belgeler, resimler, kartvizitler ve beyaz tahtalar dahil her şeyi taramak için kullanabilirsiniz. Adobe Scan'deki kamera arayüzü otomatik yakalama ve flaş olmak üzere iki özelliğe sahip. Otomatik yakalama özelliği aktifken, kamerayı tuttuğunuz basılı metin otomatik olarak algılanarak taranıyor.

Oluşturulan dijital belge, uygulama içinde yer alan seçeneklerle düzenlenebiliyor. Film rulonuzdaki taramalara veya fotoğraflara rötuş işlemi yapabiliyorsunuz. Belgeleri yeniden sıralayabilir, kırpabilir, döndürebilir, gri tonlamalı, otomatik renk ve beyaz tahta gibi filtreler uygulayabilirsiniz. Belge tarandıktan sonra PDF formatında kaydetmeniz isteniyor ve taramalarınız otomatik olarak Adobe Document Cloud'a kaydediliyor.

Adobe Scan'de bulunan başka bir özellik de kullanıcıların taranan ve kaydedilen belgelere farklı cihazlardan erişmelerini sağlayan Adobe Document Cloud olarak gösterilebilir. Uygulama, Ayarlar menüsünden açılıp kapanabilen Metin Tanıma fonksiyonu ile birlikte geliyor. Ücretsiz olarak sunulan Adobe Scan uygulamasını aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla Android veya iOS cihazınıza yükleyebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android