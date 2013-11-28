OCZ iflas başvurusunda bulundu





Yüksek performanslı SSD ve RAM ürünleri ile yakından tanıdığımız OCZ, ne yazık ki kötü geçen bir yılın ardından durumu toparlayamadı ve iflas başvurusunda bulunma kararı aldı.





OCZ'nin önceki CEO'sundan kalan mali problemler bu yıl da giderilemeyince iflas kaçınılmaz oldu. Geçen yıldan bu yana kabul edilebilir bir kar tablosu beyan edemeyen OCZ, borsa listelerinden de çıkarılmıştı. Bu yıl firma geçerli bir mali tablo bildirse de, yüksek satışlara karşın artan zarar miktarı nedeniyle dengesiz bir satış modeli takip ettiğini ortaya koymuştu.





OCZ'nin varlık yönetimi Hercules adlı sermaye firmasına devredildi ve muhtemel satış için arayışlar başladı. Firmadan yapılan açıklamada Toshiba tarafından firmanın tüm varlıklarını satın alma teklifinin yapıldığı belirtiliyor.





İcra iflas mahkemesi ise Toshiba'nın satın alma teklifini kabul etme aşamasında ve bu sayede OCZ'nin teknolojilerinin depolama ürünlerinde kullanılmaya devam edilebileceği ifade ediliyor.

http://www.pcper.com/news/General-Tech/Alas-poor-OCZ-we-knew-them-well?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter