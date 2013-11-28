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OCZ iflas başvurusunda bulundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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72
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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OCZ iflas başvurusunda bulundu

Yüksek performanslı SSD ve RAM ürünleri ile yakından tanıdığımız OCZ, ne yazık ki kötü geçen bir yılın ardından durumu toparlayamadı ve iflas başvurusunda bulunma kararı aldı.

OCZ'nin önceki CEO'sundan kalan mali problemler bu yıl da giderilemeyince iflas kaçınılmaz oldu. Geçen yıldan bu yana kabul edilebilir bir kar tablosu beyan edemeyen OCZ, borsa listelerinden de çıkarılmıştı. Bu yıl firma geçerli bir mali tablo bildirse de, yüksek satışlara karşın artan zarar miktarı nedeniyle dengesiz bir satış modeli takip ettiğini ortaya koymuştu.

OCZ'nin varlık yönetimi Hercules adlı sermaye firmasına devredildi ve muhtemel satış için arayışlar başladı. Firmadan yapılan açıklamada Toshiba tarafından firmanın tüm varlıklarını satın alma teklifinin yapıldığı belirtiliyor. 

İcra iflas mahkemesi ise Toshiba'nın satın alma teklifini kabul etme aşamasında ve bu sayede OCZ'nin teknolojilerinin depolama ürünlerinde kullanılmaya devam edilebileceği ifade ediliyor.  

http://www.pcper.com/news/General-Tech/Alas-poor-OCZ-we-knew-them-well?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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damn2u 6 yıl en beğenilen
Forum üyeleri site yönetiminde bulunan kişilerden daha hızlı ve özenli davranarak konuyu daha önceden açıyorlar bile, hayret doğrusu.


OCZ için üzülmedim, hem kendi kapasiteni biliyorsun hemde yüksek fiyattan vazgeçmiyorsun. Kalite ve uygun fiyatlı ürün satmak yerine isim satmaya çalışmanın bedeli budur.
Forum üyeleri site yönetiminde bulunan kişilerden daha hızlı ve özenli davranarak konuyu daha önceden açıyorlar bile, hayret doğrusu....
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2 Yanıt Yanıtla +32
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oray 6 yıl
Beklendik bir durum... Ssd'leri son zamanlarda cok bozuluyordu, cok kullanici kaybettiler, ozellikle de samsung a karsi...
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Bradley Cooper 6 yıl
hardisk olarak bilmem ama ram olarak hep ocz aldım hiç sorun çıkarmadılar
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eric13 5 yıl
Ocz mi kaliteli ahaha Su pci expressli ssdsini ( yaklasik 600 700 vererek ) almistim 2 gunde kontrolcusunden bir tanesi gitti girdim baktim forum benim gibilerle kayniyor, dedim la bu sirket nasil ayakta duruyor ama gorunen o ki allahlarindan bulmuslar gram uzulmedim dandik bir firma
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byturkuaz 6 yıl
çok üzüldüm gerçekten . DDR2 ramlerini unutmam . o sogutucuyu hele... su anda ssd olarak ocz kullanıyorum.
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Zimmerit 6 yıl
OCZ'yi oldum olası beğenmemişimdir gold serisi ramleri gigabyte ve asus anakartlarda az çektirmemişti bana.
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FoxPark 6 yıl
Ocz ler simdi elimizde mi patladi garantisine servisine kim bakar.
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denizozz 6 yıl
Ah be abi be :(
Oldschool OCZ miz gitti :((
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Thomassee 6 yıl
Yerli bir firma alabilir belki.
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Onurmsq 6 yıl
Ya şu toshibayıda hiç sevmiyorum. Aynı ürünleri çok pahalı satıyorlar. Meydanın toshibaya kalması kötü oluyor. Farklı markalar aynı özellikteki ürün ucuz satarken toshiba aynı özellikleri 2 katına satıyor. Bu hiç hos olmuyor tabi
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DH Misafiri 6 yıl
Çaktırmadan, AMD'de el atabilir bence...
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SalimAydogdu 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Çaktırmadan, AMD'de el atabilir bence...

Artık ssde ve psular da da f/ p görürüz :D
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ZEUS__ 6 yıl
AMD kendi iflas başvurusu vermesinde
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donanımcı123 5 yıl
Ürettiği dandik ve sorunlu ssdler yüzünden battılar. Bir firma 100.000 ssd üretip 60.000 satıp, stoklarda 5.000 ssd kaldığını görünce haliyle iflas bayrağını açar. Peki aradaki 35 bin ssd nerde?

Arızalı ssdlerin yerine değişim yapılan ssdler bunlar
Sattıklarından fazlasını elden çıkarıyorlar.
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sin goat 6 yıl
Yeni OCZ ZS 750W Almıştım. 15 gün oldu. İnşallah bizim garantiyi dolaylı yoldan etkilemez.
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OverClocK1ng 6 yıl
OCZ ismi epey değerli bir isim. Toshiba ise SSD pazarında epey var olsa da Overclock camiası daha önce RAM'lerden OCZ yi sevdiği için bence Toshiba satın alsa bile OCZ markasıyla da SSD üretip satmaya devam etse iyi olur.
Hem de marka değerini de öldürmemiş olur...
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