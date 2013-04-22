Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OLED Derneği, Samsung Galaxy Note III'ün plastik tabanlı OLED panele sahip olacağını ileri sürdü

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
40
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OLED Derneği, Samsung Galaxy Note III'ün plastik tabanlı OLED panele sahip olacağını ileri sürdü

Yeni nesil donanımlarını sergilediği CES 2013'te sahneye çıkan plastik tabanlı OLED panelleriyle bu alanda gerçekleştirdiği hızlı yükselişi gözler önüne seren Samsung, esnek ekranlarına artan talep sonrası gündemi bu teknolojiyle alakalı iddialarla uzun süredir meşgul ediyor. Kısa süre önce plastik OLED ile alakalı bilgi veren isimler arasına katılan OLED Derneği resmi sitesinde yayınladığı bir makalede, sanal medyada geniş yer bulan söylentileri doğrular nitelikte açıklamalara yer vererek ekran endüstrisinin yeni teknolojiyle yıl sonuna kadar tanışacağını müjdeledi. Plastik tabanlı ilk OLED ekranın 2013 dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini aktaran OLED-A, Galaxy Note III'te kullanılacağını ileri sürdüğü görüntü biriminin teknik detaylarını ortaya çıkaran ilk kaynak oldu.
Samsung Display'ın Tüketici Elektroniği Fuarı'ndaki tanıtımında YOUM adı verilen esnek, ultra ince ve hafif OLED'lerin nasıl üretildiğine dair bazı verilere ulaşılmıştı. Düşük sıcaklıklı poli-silikon sürecinin tercih edildiği plastik (poliimid) arka yüzeyli ekran, Vintex Systems şirketinin çoklu katman teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen ince film kapsülleme yöntemiyle üretiliyor. Kapsülleme aşamasında yeni bir metot deneyen ve Güney Koreli kaynaklar tarafından istediği verimi elde edemediği rapor edilen Samsung Display, daha önce de plastik tabanlı OLED'lerin üretimiyle alakalı ciddi sorunlar yaşamıştı. Birçok ekran uzmanının bu teknolojinin küçük ölçekli panellere uygulanamayacağı yönünde görüş bildirdiğini; fakat uzak doğulu teknoloji devinin önündeki bu büyük engeli aşmayı başardığını belirten OLED-A, Samsung'un yıl sonuna kadar esnek ekran sevkiyatına başlama olasılığı hakkında olumlu görüş bildirdi.
OLED Derneği, Samsung Galaxy Note III'ün plastik tabanlı OLED panele sahip olacağını ileri sürdü
Yayınlanan grafikte LCD ve cam tabanlı OLED ile karşılaştırılan YOUM, entegre edildiği sistem üzerinde rakip panel türlerinden çok daha az yer kaplıyor. Note 3'e eşlik edeceği tahmin edilen 5.9 inçlik ekranın sıradan bir LCD olması halinde akıllı telefon, 160 gram ağırlığında ve 3.2mm kalınlığında bir üniteyi yapısında ihtiva edecekken; panel türü tercihi cam OLED'den yana kullanıldığında, ağırlık 100 gram'a, kalınlık ise 1.5mm'ye düşecek ve LCD'ye oranla daha büyük bir güç kaynağı entegre edilebilecek. Ancak kırılmaz ve esneyebilen yapısıyla dikkat çeken plastik OLED'in bu büyüklükteki bir örneğini 0.5mm kalınlık ve yalnızca 50 gram ağırlığında geliştirmek mümkün. Birçok yönden LCD ve cam OLED ile kıyaslandığında mobil telefon gibi dayanıklılık, kalınlık ve ağırlık hususlarının büyük ehemmiyete sahip olduğu taşınabilir aygıtlara en uygun ekran türünün plastik tabanlı OLED olduğu görülüyor. Bu nedenle Samsung, yeni telefon-tablet melezini böyle bir donanım parçasıyla desteklemek ve rekabetin en üst seviyeye ulaştığı 5 inç üstü pazarındaki üstünlüğünü kendine has donanım teknolojileriyle sürdürmek istiyor.
Geçtiğimiz yılın son ayları ve 2013'ün başını kapsayan dönemde sıkça Full HD AMOLED üretimi gerçekleştiremediği ileri sürülen; hatta LCD'ye geçiş yapmasına kesin gözüyle bakılan Samsung, şimdilerde 440ppi piksel yoğunluğuna sahip 5 inçlik bir ekranla donattığı yeni amiral gemisini dünya genelinde satışa sunmaya hazırlanıyor. Yeni çözünürlük standardına geçişte yaşadığı sorunlara çözüm getiren Seul merkezli firmanın 2013 üçüncü çeyreğinde standart RGB altpiksel dizilimine sahip daha büyük bir panelin seri üretimine başlayacağı aktarılıyor. Konuyla ilgili bazı paylaşımlarda bulunan Sammobile, panelin tam olarak 5.99 inç büyüklüğünde olduğunu ve OLED Derneği'nin de belirttiği gibi plastik tabanlı bir yapıyı benimseyeceğini ifade etti. Üçüncü Galaxy Note akıllı telefonuna kavisli bir formda uygulanmayacağı bilinen YOUM panel, plastik yapısı sayesinde cihaz sahiplerinin sıklıkla yaşadığı ekran kırılmalarına son verecek. Yeni cihazlar geliştirirken Samsung'a büyük esneklik sağlayan YOUM'un istenilen verimle seri üretiminin gerçekleştirilebilmesi halinde yıl sona ermeden tüketicilerin beğenisine sunulacağı tahmin ediliyor.

http://oled-a.org/news_details.cfm?ID=783 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
armanatilgan 6 yıl en beğenilen
Kasası plastik ekranı plastik diyecek birazdan birisi.
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DennisLars 6 yıl
samsung bu sene bence Note 3 ile patlama yapıcak
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By_higH 6 yıl
uleyn bu plastik kasa diye atıp tutanların %90'ı telefonu zaten kılıfla kullanıp o övdükleri metal hissiyatını yaşayamıyor.
Hiç değilse ben gönül rahatlığıyla telefonu masanın üzerinde veya cebime çizilecek mi "boyası kalkacak mı" endişesiyle koymamazlık yapmıyorum ;)
uleyn bu plastik kasa diye atıp tutanların %90'ı telefonu zaten kılıfla kullanıp o övdükleri metal hissiyatını yaşayamıyor.Hiç değilse ben gönül rahatl...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
r4deon 6 yıl
M0SCHIN0
samsung bu sene bence Note 3 ile patlama yapıcak

ellerindede patlayabilir :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Adamlar oturmuş çalışmış şu telefonu inceltip son 100 yılın sorunu olan pil süresine katkı yapmak için sizin işiniz gücünüz yok boş boş malzemeyi kötülüyorsunuz telefon incelsin batarya süresi artsın da telefonu neyden yaparlarsa yapsın biraz mantıklı olun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kasim33 6 yıl
böylece telefonu ortadan ikiye katlayıp cüzdanımızda taşıyabiliriz :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 6 yıl
Yeminle kıvrılabilen ekranı ben de düşünmüştüm. Gelecekte tümüyle kıvrılabilen ve hiç kırılmayan, su geçirmeyen cihazlar yapılacak. Tam bir kompakt şekle bürünecek cihazlar. Ancak cihazlarda dayanıklılık biraz zor. Çünkü uzun süre dayanan ve arızalanmayan cihaz yapmak demek firmanın gelecek nesil cihaz satışını etkiler. O yüzden dünya aç gözlü olduğu sürece bunlar sadece hayal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl
Plastik plastik diye kafa bozanları anlayamıyorum, şu aralar iphone kullanıyorum ama cihazı yeni gibi muhafaza edebilmek için arkaya silikon koruyucu yada plastik kapak kullanmak zorundayım.
Aluminyum kenarlara sahip cihaz alıp da o kısımlarını kapatmadan, çizilmeye açık bırakarak kullanan kaç kişi vardır ki ? Yine o plastiği(kılıfı) tutuyorsunuz.
Aluminyum da o kadar sağlam ve çizilmez bir malzeme değil, öyle olsaydı aluminyum cihazlar için kılıflar olmazdı piyasada. hatta plastik düşmelerde daha dayanıklı diyebilirim. Olay dış görüntüde değil yazılımda ve donanımda biter.
Tercih sebebim de zaten malzeme değil bu kriterler olmuştu.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Susqunface 6 yıl
daha haberi okumadan yorum yapan kişiler gülüncek duruma düşüyorsunuz vallahi yazık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 6 yıl
en beğenilen yorumların hepsi direkt daha söylenmemiş sözlere karşı samsung'nu ucuz plastik anlayışını peşin olarak savunan sözler. bir yandan forumdaki samsung fanboy'luğunun vardığı noktayı, bir yandan da bu plastik malzeme kalitesinin samsungcuları nasıl komplekse sevkettiğini birebir gösteriyor. bravo, helal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
retro. 6 yıl
plastik ekranli olunca ekrana her dokundugunda elektrik carpiyormus adam felc geciriyormus o yuzden bizim forum bu kadar karsi plastige yoksa bilip bilmeden atmaz forumdaslarimiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 6 yıl
Plastiği görüp haberi okumayan tayfa gelmiş yine. Haberi okumuyorsunuz bari görsele bakın.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Shade 6 yıl
samsung bu mentaliteyle gittiği sürece batacak. yakında telefonun diğer parçalarını da plastik yapıcak. antenini işlemcisini anakartını falan herşeyi plastik yapıcak yakında samsung. vazgeç artık şu plastikten samsung.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By_higH 6 yıl
uleyn bu plastik kasa diye atıp tutanların %90'ı telefonu zaten kılıfla kullanıp o övdükleri metal hissiyatını yaşayamıyor.
Hiç değilse ben gönül rahatlığıyla telefonu masanın üzerinde veya cebime çizilecek mi "boyası kalkacak mı" endişesiyle koymamazlık yapmıyorum ;)
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 6 yıl
muşamba'dan ilham aldık, Sizin için yarattık :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +42 Bay Robot +38 sepulturgay +33 Askaparta +23 Wi Fi +22 frostburn +22 Johan Elmander +20 Mutlak.Sıfır +19 deoks +18 oly1786 +18
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1175 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, samsung display ve
3 etiket daha samsung akıllı telefon amoled
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel Pentium G2020 işlemci video inceleme "Ekonomik Ivy Bridge testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Müzikle Zamanda Yolculuk
DH Forum
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim