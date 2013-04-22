OLED Derneği, Samsung Galaxy Note III'ün plastik tabanlı OLED panele sahip olacağını ileri sürdü





Yeni nesil donanımlarını sergilediği CES 2013'te sahneye çıkan plastik tabanlı OLED panelleriyle bu alanda gerçekleştirdiği hızlı yükselişi gözler önüne seren Samsung, esnek ekranlarına artan talep sonrası gündemi bu teknolojiyle alakalı iddialarla uzun süredir meşgul ediyor. Kısa süre önce plastik OLED ile alakalı bilgi veren isimler arasına katılan OLED Derneği resmi sitesinde yayınladığı bir makalede, sanal medyada geniş yer bulan söylentileri doğrular nitelikte açıklamalara yer vererek ekran endüstrisinin yeni teknolojiyle yıl sonuna kadar tanışacağını müjdeledi. Plastik tabanlı ilk OLED ekranın 2013 dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini aktaran OLED-A, Galaxy Note III'te kullanılacağını ileri sürdüğü görüntü biriminin teknik detaylarını ortaya çıkaran ilk kaynak oldu.

Samsung Display'ın Tüketici Elektroniği Fuarı'ndaki tanıtımında YOUM adı verilen esnek, ultra ince ve hafif OLED'lerin nasıl üretildiğine dair bazı verilere ulaşılmıştı. Düşük sıcaklıklı poli-silikon sürecinin tercih edildiği plastik (poliimid) arka yüzeyli ekran, Vintex Systems şirketinin çoklu katman teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen ince film kapsülleme yöntemiyle üretiliyor. Kapsülleme aşamasında yeni bir metot deneyen ve Güney Koreli kaynaklar tarafından istediği verimi elde edemediği rapor edilen Samsung Display, daha önce de plastik tabanlı OLED'lerin üretimiyle alakalı ciddi sorunlar yaşamıştı. Birçok ekran uzmanının bu teknolojinin küçük ölçekli panellere uygulanamayacağı yönünde görüş bildirdiğini; fakat uzak doğulu teknoloji devinin önündeki bu büyük engeli aşmayı başardığını belirten OLED-A, Samsung'un yıl sonuna kadar esnek ekran sevkiyatına başlama olasılığı hakkında olumlu görüş bildirdi.

Yayınlanan grafikte LCD ve cam tabanlı OLED ile karşılaştırılan YOUM, entegre edildiği sistem üzerinde rakip panel türlerinden çok daha az yer kaplıyor. Note 3'e eşlik edeceği tahmin edilen 5.9 inçlik ekranın sıradan bir LCD olması halinde akıllı telefon, 160 gram ağırlığında ve 3.2mm kalınlığında bir üniteyi yapısında ihtiva edecekken; panel türü tercihi cam OLED'den yana kullanıldığında, ağırlık 100 gram'a, kalınlık ise 1.5mm'ye düşecek ve LCD'ye oranla daha büyük bir güç kaynağı entegre edilebilecek. Ancak kırılmaz ve esneyebilen yapısıyla dikkat çeken plastik OLED'in bu büyüklükteki bir örneğini 0.5mm kalınlık ve yalnızca 50 gram ağırlığında geliştirmek mümkün. Birçok yönden LCD ve cam OLED ile kıyaslandığında mobil telefon gibi dayanıklılık, kalınlık ve ağırlık hususlarının büyük ehemmiyete sahip olduğu taşınabilir aygıtlara en uygun ekran türünün plastik tabanlı OLED olduğu görülüyor. Bu nedenle Samsung, yeni telefon-tablet melezini böyle bir donanım parçasıyla desteklemek ve rekabetin en üst seviyeye ulaştığı 5 inç üstü pazarındaki üstünlüğünü kendine has donanım teknolojileriyle sürdürmek istiyor.

Geçtiğimiz yılın son ayları ve 2013'ün başını kapsayan dönemde sıkça Full HD AMOLED üretimi gerçekleştiremediği ileri sürülen; hatta LCD'ye geçiş yapmasına kesin gözüyle bakılan Samsung, şimdilerde 440ppi piksel yoğunluğuna sahip 5 inçlik bir ekranla donattığı yeni amiral gemisini dünya genelinde satışa sunmaya hazırlanıyor. Yeni çözünürlük standardına geçişte yaşadığı sorunlara çözüm getiren Seul merkezli firmanın 2013 üçüncü çeyreğinde standart RGB altpiksel dizilimine sahip daha büyük bir panelin seri üretimine başlayacağı aktarılıyor. Konuyla ilgili bazı paylaşımlarda bulunan Sammobile , panelin tam olarak 5.99 inç büyüklüğünde olduğunu ve OLED Derneği'nin de belirttiği gibi plastik tabanlı bir yapıyı benimseyeceğini ifade etti. Üçüncü Galaxy Note akıllı telefonuna kavisli bir formda uygulanmayacağı bilinen YOUM panel, plastik yapısı sayesinde cihaz sahiplerinin sıklıkla yaşadığı ekran kırılmalarına son verecek. Yeni cihazlar geliştirirken Samsung'a büyük esneklik sağlayan YOUM'un istenilen verimle seri üretiminin gerçekleştirilebilmesi halinde yıl sona ermeden tüketicilerin beğenisine sunulacağı tahmin ediliyor.

http://oled-a.org/news_details.cfm?ID=783