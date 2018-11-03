OLED ekranlara meydan okuyan mini LED teknolojisi geliyor

Teknoloji sektörüne yakın kaynaklar, mini LED teknolojisi yeterince olgunlaştığını ve bu yıl seri üretime gireceğini iddi ediyorlar. Modern LCD IPS ekranlar için mini LED teknolojisi, potansiyel olarak endüstri için önemli gelişme ve yeniliklere sebep olabilir.

Yüksek HDR performansı sunuyor

mini LED teknolojisi, arka ışık paneli için kullanılan LED sayısı nedeniyle LCD ekranların HDR performansını da büyük ölçüde artırabilir. Örneğin, standart bir akıllı telefonun 5 inçlik bir ekranı, yaklaşık 25 LED ünitesine sahipken, mini LED arka ışığı 9,000 ila 10,000 birim arasında olabilir. Bu da cihazın, çok daha ayrıntılı bir HDR performansı sunmasını sağlıyor.

https://www.purepc.pl/urzadzenia_mobilne/mini_led_w_panelach_lcd_konkurencja_dla_wyswietlaczy_oled

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Buların yanında mini LED teknolojisinin incelik bakımındanekranlarla rekabet edebileceği de ifade ediliyor. İlerisi düşünüldüğünde, mini LED arkadan aydınlatmalı paneller, mikro LED teknolojisine doğru birolarak kullanılabileceği de sızan bilgiler arasında.