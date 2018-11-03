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OLED ekranlara meydan okuyan mini LED teknolojisi geliyor

Endüstri kaynakları, mini LED teknolojisinin bu yıl seri üretime başlayabilecek kadar olgunlaştığını belirtiyorlar. Peki OLED'e meydan okuyan mini LED teknolojisi nedir? Detaylar haberimizde.
6 ay
14,2b
1
17
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji sektörüne yakın kaynaklar, mini LED teknolojisi yeterince olgunlaştığını ve bu yıl seri üretime gireceğini iddi ediyorlar. Modern LCD IPS ekranlar için mini LED teknolojisi, potansiyel olarak endüstri için önemli gelişme ve yeniliklere sebep olabilir.

Yüksek HDR performansı sunuyor

mini LED teknolojisi, arka ışık paneli için kullanılan LED sayısı nedeniyle LCD ekranların HDR performansını da büyük ölçüde artırabilir. Örneğin, standart bir akıllı telefonun 5 inçlik bir ekranı, yaklaşık 25 LED ünitesine sahipken, mini LED arka ışığı 9,000 ila 10,000 birim arasında olabilir. Bu da cihazın, çok daha ayrıntılı bir HDR performansı sunmasını sağlıyor.
Buların yanında mini LED teknolojisinin incelik bakımından AMOLED ekranlarla rekabet edebileceği de ifade ediliyor. İlerisi düşünüldüğünde, mini LED arkadan aydınlatmalı paneller, mikro LED teknolojisine doğru bir basamak taşı olarak kullanılabileceği de sızan bilgiler arasında.

https://www.purepc.pl/urzadzenia_mobilne/mini_led_w_panelach_lcd_konkurencja_dla_wyswietlaczy_oled Yorum Yaz
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javaprof 6 ay en beğenilen
eskiden apple fanları amolede karşı lcd yi savunurlardı ne komik günlerdi şimdi apple samsungdan amoled alıyor.
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maximus8282 6 ay
Zaten oled ekranların sorunları çok. TV'de de bu teknoloji kullanılsa iyi olur gerçi, son zamanlarda ince TV furyası son buldu da çoğu marka tam led panele geri döndü bulutlanmalar azaldı. Bu teknoloji ile yapsalar görüntü oled kadar net olur.
Zaten oled ekranların sorunları çok. TV'de de bu teknoloji kullanılsa iyi olur gerçi, son zamanlarda ince TV furyası son buldu da çoğu marka tam led panele ger...
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sericik 6 ay
Oled in led e gore üstünlüğü çözünürlük değilki
mikro led de gelse o siyahlara yaklaşamaz bile
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Umutcan 6 ay
mini LED ile ne kadar yüksek çözünürlüklü bir arka aydınlatma sağlansa da arka aydınlatma tekniği artık geri kalmış bir teknik.
Işık direkt göze ulaşmak yerine likit kristal bir renk filtresinden geçerek renge dönüşüyor. OLED'deki ekran yanığı/resim tutma problemine
geçici çözüm olarak geliştirildiği belli. Sadece beyaz led piksellerden oluşan oled/led dizisini lcd ekrana arka aydınlatma yapmışlar bir nevi anladığım kadarıyla.
Benim beklentim OLED benzeri piksellerin her birinin kendi ışığını filtreden geçmeden yayabildiği sistemlerden yana.
Eğer resim tutma(image retention) problemi pratik kullanımda da oluşmazsa MicroLED OLED'in sonraki evrimi ve geleceğin teknolojisi olabilir.
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Tensi 6 ay
LG uretimi olmadigi surece sikinti olmaz herhalde. :D
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Y-ZiyA 6 ay
her piksele bir led kampanyası
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sericik 6 ay
Oled in led e gore üstünlüğü çözünürlük değilki
mikro led de gelse o siyahlara yaklaşamaz bile
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etekin1234 6 ay
Keşke süründürmeden verseler...
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ylcn123 6 ay
micro led paneller artık 2030 yılında gelir.Şu ara ara teknolojiler bitse de 7000tl ye aldığımız ekranlarda ışık sızması sorunu görmesek
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aries2662 6 ay
İkisinin yeri ve kullanım alanları farklı ama oled ekranlı tv ler pek tutulmadı
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sosisvesalam 6 ay
araya mini led sokmadan direk adam gibi çıkarın mikro ledi illa yavaş yavaş sömürecekler
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interwap 6 ay
Apple bu teknolojiye ilgi duyuyordu, hatta yatırımları vardı. Yanlış hatırlamıyorsam eğer.
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esmerbuyucu 6 ay interwap
Apple'ın microLED konusunda Samsung ve LG'den daha fazla yatırımı var. Ekranı kendi bünyesinde üretecek, ilk örneğini de Apple Watch'ta görürüz büyük ihtimal.
Samsung'tan OLED alıyor kehkehkeh diyenler gelip geçici olduğunun farkında değil 😂
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mokinto 6 ay
Telefon dan ziyade pc monitör açısından iyi olur
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