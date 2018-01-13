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OLED yolcusu kalmasın! Sony de OLED panele geçiyor

Son dönemde pek çok üst seviye telefon üreticisinin OLED panel teknolojisine geçtiğine şahit olduk. Bu akıma Sony de katılıyor. Sony'nin yeni nesil akıllı telefonları OLED ekranla gelecek.
1 yıl
5,5b
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25
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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OLED yolcusu kalmasın! Sony de OLED panele geçiyor
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İlk olarak Samsung ve LG’nin ekranlarında yaygın bir şekilde kullanılan OLED paneller, çeşitli avantajlarından dolayı pek çok telefon üreticisinin ilgisini çekti. Apple, Huawei, Asus, Xiaomi, Google gibi üreticiler son çıkan telefonlarında OLED panel tercihinde bulundu.

OLED teknolojisinin kullanılmasında ince LCD panellere göre güç tasarrufu sunması, HDR+ teknolojisinin daha kolay bir şekilde sunabilmesinin ve ince çerçeve modasının etkisi var.

İnce çerçeve modasına geçilmesiyle birlikte ön yüzde parmak izi sensörünü koyacak bir alan kalmadı. Apple çözüm olarak Face ID teknolojisini tanıttı, Samsung hem IRIS tarayıcı hem de arka yüzde ulaşılması zor bir yere parmak izi sensörü koydu, diğer üreticiler de parmak izi okuyucuyu arka yüzün ortasına yerleştirme tercihinde bulundu.

Yıllardır beklenen ekrandan parmak izi okuma teknolojisi için bu sene büyük yol kat edildi. CES 2018 fuarında Synaptics firmasının geliştirdiği ekrandan parmak izi okuma teknolojisi sergilendi. Vivo isimli üretici yeni nesil telefonunda kullanmaya başladı. Synaptics tarafından üretilen parmak izi okuyucunun kilit bir detayı bulunuyor: Bu teknolojiyi kullanmak için ekranın OLED olması gerekiyor.

OLED yolcusu kalmasın! Sony de OLED panele geçiyor


Tüm bu süreç Sony’nin aklını çelmiş olacak ki firma yeni nesil akıllı telefonlarında OLED panel teknolojisini kullanmaya karar vermiş. Yayınlanan bir iş ilanında Sony’nin mobil cihazlarda OLED teknolojileri konusunda deneyimli bir mühendis aradığı görülüyor.

Kasım ayında açılan iş ilanı 28 Şubat tarihinde yayından kaldırılacak. Şubat ayında düzenlenecek MWC etkinliğinde Sony’nin yeni amiral gemileri göreceğiz. MWC etkinliğinde OLED duyurusunun yapılması bekleniyor.


https://sonyericsson.taleo.net/careersection/semc_global_external/jobdetail.ftl?job=170000F2&tz=GMT%2B00%3A00 Yorum Yaz
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T Square 1 yıl en beğenilen
Şu Appleci Lcd fanboyları vardı. Vay oled şöyle böyle diyen. Apple iPhone X modeli ile Olede geçmiş bulundu. Şimdi ise Sony aynı kararı almış. Bu bahsi geçen fanboycuklar nerelere kayboldu anlamadım. Neredesiniz bir ses verin.
Şu Appleci Lcd fanboyları vardı. Vay oled şöyle böyle diyen. Apple iPhone X modeli ile Olede geçmiş bulundu. Şimdi ise Sony aynı kararı almış. Bu bahsi geçen f...
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khytr89 1 yıl
Sony kadar kafasiz bir firma yok. Vaio aibo handycam cybershoot gibi markalarini katlettigi gibi ilk sayilabilecekken oled kullanimi konusunda da cuvallamis durumda.. eskiden pda larin doneminde clie vz90 diye bir model vardi ve oled ekranliydi. Yilda sanirim 2005 ti.
Samsung sony i taklit etti ve boynuz kulagi gecti.
Sony kadar kafasiz bir firma yok. Vaio aibo handycam cybershoot gibi markalarini katlettigi gibi ilk sayilabilecekken oled kullanimi konusunda da cuvallamis dur...
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0MG90 1 yıl mu5tafa
mu5tafa
Samsung un geleceği ne kadar iyi gördüğünün kanıtı. Yıllardır yatırım yapıyorlar oled ekrana.. Lg sabıkalı olduğu için samsung dünyanın ekranını satar artık.

Sony'nin Samsung'dan oled panel almayacağı kesin. Kendi şirketi var. Bknz: JDI
mu5tafaSamsung un geleceği ne kadar iyi gördüğünün kanıtı. Yıllardır yatırım yapıyorlar oled ekrana.. Lg sabıkalı olduğu için samsung dünyanı...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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DH Misafiri 1 yıl
lcd ıps candır. amoledde siyaha yakın renklerde siyah gibi görünüyor detay kayboluyor. amoledde göz kuruluğu oluyor. amoledde renkler sulu boya gibi gözüküyor. amoledde beyaz renkler beyazdan uzak görünüyor. amoled ekranlar kullandıkça bozuluyor. sony ips 120 hz 600 nit maks ve 1 nit min parlaklik iki kat optik panel baskıya duyarlı dokunmatik. hdr 10 ve dolby vison destekli 4 k ekran yemede yaninda yat .
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DH Misafiri 1 yıl
sony xz premiumu bile 100 tl ye satsa asla almam bi daha oyle bi hatayi yapmam herkesede anlatacam anlatiyorumda z5 premiumu bataryasi dayanmiyor dige garantiye gonderdim kullanici hatasi dige geri dondu kasada cizik varmis adamlarin bahanesi bu oldu lutfen herkese duyurun onume gelen her yerde paylasacam
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FerdosParadise 1 yıl
Ve lakin Yakışır Sony'ye.
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mladenbmv 1 yıl
lg g4 teki ekranın canlılığı oled lerde bile yok ama ne yazıkki od problemli ekran dan dolayı lg başı arıdı.samsun 2016 a5 te amoled ekran var lg g4 le yanyana koyuyorum lg g4 daha parlak daha renkli daha canlı duruyor.
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~Lion King~ 1 yıl
Sony ye hızlı diyorlar da animasyonların takılarak geçmesini bir tek ben mi hissediyorum?
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Bloodin 1 yıl
"Apple, Huawei, Asus, Xiaomi, Google gibi üreticiler son çıkan telefonlarında OLED panel tercihinde bulundu."
Xiaomi 2 yıl önce çıkardığı Redmi Pro hariç hangi telefonunda OLED tercih etti? Uydurmayın efendim...
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Krone 1 yıl
Sony, Ericsson ortaklığıyla fena ürünler çıkartmıyordu. Ben beğeniyordum. Xperia Z'de ilk çıktığında beğenilmişti ama ondan sonra gelen telefonlar hiç olmadı. Triluminos teknolojisi falan dediler onlar da tutmadı. Oled ekran ve yeni tasarıma geçerlerse gelecekte bir şans verebilirim.
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mkyb 1 yıl
Tüm firmalar Oled ekrana geçsinde ekran fiyatları biraz düşsün. LCD ekranların değişimi 200 lirayken en dandik Oled ekranlı telefonun ekran değişimi 400-500 liradan başlıyor. Telefonu ikinci elde satsan o parayı etmez.
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Fenomenon 1 yıl
daha oled'in ne olduğunu kimse bilmezken sony oled tv üretiyordu. dünyanın ilk oled tv'sini üreten sony'dir (sony xel-1) ama her zaman olduğu gibi piyasayı iyi analiz edemiyorlar
en iyi kamera sensörünü sony üeriyor ama kameraları kötü
ekran/çevçeve oranı hala kötü (hatta z2-z3 döneminden daha kötüye gitti)
oled ekran üretiyor ama kendi telefonlarında kullanmıyor
vs
vs
vs
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khytr89 1 yıl
Sony kadar kafasiz bir firma yok. Vaio aibo handycam cybershoot gibi markalarini katlettigi gibi ilk sayilabilecekken oled kullanimi konusunda da cuvallamis durumda.. eskiden pda larin doneminde clie vz90 diye bir model vardi ve oled ekranliydi. Yilda sanirim 2005 ti.
Samsung sony i taklit etti ve boynuz kulagi gecti.
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