OLED yolcusu kalmasın! Sony de OLED panele geçiyor

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İlk olarak Samsung ve LG’nin ekranlarında yaygın bir şekilde kullanılan OLED paneller, çeşitli avantajlarından dolayı pek çok telefon üreticisinin ilgisini çekti. Apple, Huawei, Asus, Xiaomi, Google gibi üreticiler son çıkan telefonlarında OLED panel tercihinde bulundu.

OLED teknolojisinin kullanılmasında ince LCD panellere göre güç tasarrufu sunması, HDR+ teknolojisinin daha kolay bir şekilde sunabilmesinin ve ince çerçeve modasının etkisi var.

İnce çerçeve modasına geçilmesiyle birlikte ön yüzde parmak izi sensörünü koyacak bir alan kalmadı. Apple çözüm olarak Face ID teknolojisini tanıttı, Samsung hem IRIS tarayıcı hem de arka yüzde ulaşılması zor bir yere parmak izi sensörü koydu, diğer üreticiler de parmak izi okuyucuyu arka yüzün ortasına yerleştirme tercihinde bulundu.

Yıllardır beklenen ekrandan parmak izi okuma teknolojisi için bu sene büyük yol kat edildi. CES 2018 fuarında Synaptics firmasının geliştirdiği ekrandan parmak izi okuma teknolojisi sergilendi. Vivo isimli üretici yeni nesil telefonunda kullanmaya başladı. Synaptics tarafından üretilen parmak izi okuyucunun kilit bir detayı bulunuyor: Bu teknolojiyi kullanmak için ekranın OLED olması gerekiyor.





Tüm bu süreç Sony’nin aklını çelmiş olacak ki firma yeni nesil akıllı telefonlarında OLED panel teknolojisini kullanmaya karar vermiş. Yayınlanan bir iş ilanında Sony’nin mobil cihazlarda OLED teknolojileri konusunda deneyimli bir mühendis aradığı görülüyor.

Kasım ayında açılan iş ilanı 28 Şubat tarihinde yayından kaldırılacak. Şubat ayında düzenlenecek MWC etkinliğinde Sony’nin yeni amiral gemileri göreceğiz. MWC etkinliğinde OLED duyurusunun yapılması bekleniyor.

https://sonyericsson.taleo.net/careersection/semc_global_external/jobdetail.ftl?job=170000F2&tz=GMT%2B00%3A00