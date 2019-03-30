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OPPO Reno Lite'ın tüm teknik özellikleri TENAA'da listelendi

OPPO'nun gelecek ay lanse edeceği Reno serisinin üyelerinden Reno Lite TENAA'da ortaya çıktı. Serinin düşük donanımlı ve uygun fiyatlı üyesi Reno Lite'ın teknik özellikleri haberimizde.
1 ay
3,4b
1
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Geçtiğimiz aylarda resmi olarak Türkiye pazarına da girmiş olan Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO gelecek ay Reno adını verdiği yeni bir akıllı telefon serisinin üyelerini piyasaya sürecek. Serinin düşük donanımlı, uygun fiyatlı üyesi Reno Lite'ın tüm teknik özellikleri Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde listelendi.
Cihazın TENAA üzerinde ortaya çıkan teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak; Reno Lite, 6.5 inç genişliğinde ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde TFT LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor. Helio P70 yonga setinden gücünü alan cihaz, 4 ve 6 GB'lık iki adet RAM kapasitesi seçeneği ve 128 GB'lık dahili depolama alanı ile geliyor.
16+2 MP çözünürlüklerinde iki adet arka kamera sensörüne sahip olan cihazda, 16 MP çözünürlüğünde bir adet de ön kamera sensörü bulunuyor. 3.910 mAh gücünde bir batarya ile gelecek olan cihaz, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.
Cihazın tasarımından da biraz söz edecek olursak, 162 × 76.1 × 8.3 mm ölçülerinde ve 190 gram ağırlığında olan cihaz, siyah renk seçeneğiyle alıcı bulacak. Cihaz ayrıca arkaya konumlandırılmış fiziksel bir parmak izi okuma sensörü ile gelecek.
http://www.slashleaks.com/l/oppo-reno-lite-specs-through-tenaa Yorum Yaz
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