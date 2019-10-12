OPPO Reno2 Z TENAA'da listelendi

Ülkemizde de faal olarak hizmet vermekte olan Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, kısa zaman önce ana vatanı Çin'de 65W'lık SuperVOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisine, 6,5 inç genişliğinde ve 90Hz'lik yenileme hızına sahip OLED ekranlı Reno Ace'i piyasaya sürmüştü.

Yeni amiral gemisi Reno Ace'in lanse edilişinden birkaç saat sonra, Reno ailesinin yeni bir üyesi daha Çinli sertifikasyon kurumu TENAA’nın web sitesinde listelendi. Oppo Reno2 Z isimli yeni üyenin tasarımı ve teknik özelliklerinden bir kısmı TENAA'da ortaya çıktı.

TENAA kayıtlarında ortaya çıkan Oppo Reno2 Z görselleri cihazın selefi Oppo Reno2 ile oldukça benzer. Her iki cihazda da çentiksiz, çerçevesiz ekranlar ve dörtlü arka kamera kurulumu bulunuyor. Ancak Reno2 Z'de daha klasik tarzda bir sürgülü ön kamera mekanizması bulunacak. Reno2'de bulunan ve yunus yüzgecini anımsatan mekanizmadan biraz daha farklı gözüküyor.

OPPO, Reno2 Z'yi ilk olarak Hindistan pazarında ön satışa sunmuştu ve Çin de dahil olmak üzere diğer pazarlarda piyasaya sürülmek için hazır değildi. Çin'de sertifikasyondan geçmiş olması cihazı yakın bir gelecekte Çin'de ve daha sonra global pazarda görebileceğimiz anlamına geliyor.

Cihaz, Hindistan pazarında Helio P90 yonga seti ve Color Pie 6.1 tabanlı Android 9 Pie ile geliyordu. VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekleyen cihaz 4000 mAh'lik bir batarya kutusundan çıkıyordu.

6.53 inç genişliğinde AMOLED bir ekranla gelen cihazın dörtlü arka kamera kurulumunda 48 MP'lik bir ana kamera sensörü bulunuyordu. Diğer sensörler ise sırasıyla 8 MP + 2 MP + 2 MP çözünürlüğündeydiler. Ön tarafta ise 16 MP'lik bir özçekim sensörü yer alıyordu.

Cihazın Çin versiyonunun ve global versiyonunun donanımsal özelliklerinde herhangi bir değişiklik olup olmayacağını henüz bilmiyoruz.

https://www.gizchina.com/2019/10/11/oppo-reno2-z-appears-on-tenaa/