Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OPPO Reno2 Z TENAA'da listelendi

    Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO'nun Reno serisinin yeni üyesi Reno2 Z'nin teknik özelliklerinden bir kısmı ve görselleri Çinli sertifikasyon kurumu TENAA’nın web sitesinde listelendi.
    18 sa. (Son Güncelleme: 18 sa.)
    1,5b
    5
    2
    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Ülkemizde de faal olarak hizmet vermekte olan Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, kısa zaman önce ana vatanı Çin'de 65W'lık SuperVOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisine, 6,5 inç genişliğinde ve 90Hz'lik yenileme hızına sahip OLED ekranlı Reno Ace'i piyasaya sürmüştü.
    Yeni amiral gemisi Reno Ace'in lanse edilişinden birkaç saat sonra, Reno ailesinin yeni bir üyesi daha Çinli sertifikasyon kurumu TENAA’nın web sitesinde listelendi. Oppo Reno2 Z isimli yeni üyenin tasarımı ve teknik özelliklerinden bir kısmı TENAA'da ortaya çıktı.
    TENAA kayıtlarında ortaya çıkan Oppo Reno2 Z görselleri cihazın selefi Oppo Reno2 ile oldukça benzer. Her iki cihazda da çentiksiz, çerçevesiz ekranlar ve dörtlü arka kamera kurulumu bulunuyor. Ancak Reno2 Z'de daha klasik tarzda bir sürgülü ön kamera mekanizması bulunacak. Reno2'de bulunan ve yunus yüzgecini anımsatan mekanizmadan biraz daha farklı gözüküyor.
    OPPO Reno2 Z TENAA'da listelendi
     
    OPPO, Reno2 Z'yi ilk olarak Hindistan pazarında ön satışa sunmuştu ve Çin de dahil olmak üzere diğer pazarlarda piyasaya sürülmek için hazır değildi. Çin'de sertifikasyondan geçmiş olması cihazı yakın bir gelecekte Çin'de ve daha sonra global pazarda görebileceğimiz anlamına geliyor.
    Cihaz, Hindistan pazarında Helio P90 yonga seti ve Color Pie 6.1 tabanlı Android 9 Pie ile geliyordu. VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekleyen cihaz 4000 mAh'lik bir batarya kutusundan çıkıyordu.
    6.53 inç genişliğinde AMOLED bir ekranla gelen cihazın dörtlü arka kamera kurulumunda 48 MP'lik bir ana kamera sensörü bulunuyordu. Diğer sensörler ise sırasıyla 8 MP + 2 MP + 2 MP çözünürlüğündeydiler. Ön tarafta ise 16 MP'lik bir özçekim sensörü yer alıyordu.
    Cihazın Çin versiyonunun ve global versiyonunun donanımsal özelliklerinde herhangi bir değişiklik olup olmayacağını henüz bilmiyoruz.


    https://www.gizchina.com/2019/10/11/oppo-reno2-z-appears-on-tenaa/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    face1tr 14 sa.
    Anladığım kadarıyla, Oppo nerdeyse aynı telefonu, farklı pazarlara farklı isimler altında sürüyor.
    Bu durum aynı firmanın OnePlus alt markasında sorun olmuyor. Aynı modelin McLaren versiyonu, asıl modelle arasındaki sınırı iyi çiziyor.
    Ama Oppo'da durum gerçekten kafa karıştıran ve tüketici gözünde prestij kaybıyla sonuçlanacak bir hal almaya başladı. Haberi yaparken durumu daha iyi izah etmelisiniz.
    Bir de kardeşim, Tükiye'de satılan modelin Hindistan'da satılan versiyonunun haberini yapıp ne diye kafa karıştırıyorsunuz. Bizim pazara yönelik çıkan asıl modellere odaklansanıza...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    the_dedektif 18 sa.
    ya bu oppo reklamlarından bıkkınlık geldi
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. PUBG geliştiricilerinden sosyalleşme odaklı oyun 50 dk. Nikon ilk DX format aynasız kamerasını duyurdu 55 dk. Fanları melek, oyunda hırçın! "Asus ROG Strix RTX2080 Super incelemesi" 1 sa. Samsung Galaxy A91 detaylanıyor 1 sa. Lamborghini markası satılabilir 3 sa. 2020 Isuzu D-Max tanıtıldı: İşte yeni tasarımı ve özellikleri 4 sa. Rusya Merkez Bankası'ndan Kripto Paralara Veto 12 sa. Üç boyutlu yazıcıyla dünyanın en büyük teknesi basıldı 12 sa. Nobel Ödüllü Astronom; uzaylıların olduğunu iddia etti 13 sa. Yerli hava savunma füze sistemi Hisar-A testleri başarıyla geçti: Seri üretime geçiliyor 13 sa. 2019 Nobel Tıp Ödülü 14 sa. Best Buy Kanada’da ön siparişe açılan Pixel 4’ün kilit özellikleri doğrulandı 15 sa. Riot’tan League of Legends pro oyuncularına uyarı: ‘Hassas konulara girmeyin’ 16 sa. Telegram’ın kripto para birimi Gram, Amerika’da yasaklandı 17 sa. Microsoft, Windows 10 Kasım 2019 Güncellemesini Duyurdu 18 sa. GÖRÜNTÜLENEN OPPO Reno2 Z TENAA'da listelendi Sonraki Porsche ve Boeing, uçan elektrikli araç geliştirmek için ortak çalışacaklar 19 sa. Nvidia GTX 1660 Super’de kullanılacak bellek tipi belli oldu 19 sa. Visa, Mastercard ve eBay, Facebook'un kripto para pirimi Libra projesinden ayrıldı 20 sa. 2020 Toyota RAV4 Plug-In Hybrid'in ilk görüntüsü yayınlandı 21 sa. Microsoft'tan Android telefon geliyor | Mobilite 21 sa. Xiaomi Mi CC9 Pro çok yakında piyasaya sürülebilir 22 sa. Monster'da Bu Hafta - Assetto Corsa 22 sa. Üç arka kamera ve Helio P22 işlemcili ZTE Blade A7s tanıtıldı 23 sa. Apple Arcade'e 5 yeni oyun eklendi 1 gün Dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinası satışa çıkıyor 1 gün 55TL değerinde Surviving Mars oyunu ücretsiz 1 gün Haftaya A101 marketlerde Honor 9 Lite, BİM marketlerde Galaxy A30 var 1 gün Disney Princess Majestic Quest indirmeye sunuldu 1 gün Türk bilim insanından robotlara dokunma duyusu kazandıran teknoloji 1 gün Lenovo Yoga 530 dizüstü bilgisayar çekilişinin kazananı belli oldu 1 gün Uzayda yürüyen ilk insan Alexei Leonov, hayatını kaybetti 1 gün Apple'ın Mac satışlarında düşüş var 1 gün Disney’den milyar dolarlık Örümcek Adam hamlesi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    3 katlı büyük İstanbul tüneli için geri sayım başladı
    DonanımHaber
    Ucuz Note 10'un ismi belli oldu: Galaxy Note 10 Lite
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Galaxy Watch Active 2 Kullanıcılar Kulübu
    DH Forum
    LOGITECH-Z906'cılar BURAYA!!!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim