Xiaomi Mi CC9 Pro çok yakında piyasaya sürülebilir

Xiaomi geçtiğimiz Temmuz ayında Mi CC9, Mi CC9e ve Mi CC9 Meitu Custom Edition modellerini piyasaya sürmüştü. Gelen son bilgilere göre Çinli şirket yakında Mi CC9 Pro adında daha gelişmiş bir akıllı telefon çıkaracak.

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Xiaomi’nin Ürün Direktörü Wang Teng Thomas, Weibo hesabında cihazın çok yakında resmiyet kazanabileceğine yönelik bazı ipuçları verdi. Şu anda, Mi CC9 Pro'nun teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi yok.

108 megapiksel arka kamera

https://www.weibo.com/1654901425/IaRBazMUT

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Akıllı telefonunyonga seti ile güçlendirileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Samsung imzalıarka kameraya sahip olacağına yönelik iddialar var. Bildiğiniz üzere aynı kamera sensörümodelinde de kullanılmıştı.