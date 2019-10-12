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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi CC9 Pro çok yakında piyasaya sürülebilir

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mi CC9 serisi altında yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Mi CC9 Pro olarak adlandırılan cihaz çok yakında resmiyet kazanabilir.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi geçtiğimiz Temmuz ayında Mi CC9, Mi CC9e ve Mi CC9 Meitu Custom Edition modellerini piyasaya sürmüştü. Gelen son bilgilere göre Çinli şirket yakında Mi CC9 Pro adında daha gelişmiş bir akıllı telefon çıkaracak.
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    Xiaomi’nin Ürün Direktörü Wang Teng Thomas, Weibo hesabında cihazın çok yakında resmiyet kazanabileceğine yönelik bazı ipuçları verdi. Şu anda, Mi CC9 Pro'nun teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi yok.

    108 megapiksel arka kamera

    Akıllı telefonun Snapdragon 730G yonga seti ile güçlendirileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Samsung imzalı 108 megapiksel arka kameraya sahip olacağına yönelik iddialar var. Bildiğiniz üzere aynı kamera sensörü Xiaomi Mi Mix Alpha modelinde de kullanılmıştı.

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