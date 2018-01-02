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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ÖTV değişikliği sıfır otomobillere fiyat avantajı getirdi

Sıfır otomobil fiyatlarındaki ÖTV hesaplanmasında düzenlemeye gidildi. Bakanlar Kurulu kararı ile güncellenen yeni hesaplamaya göre otomobil fiyatlarında 13 bin TL'ye varan fiyat avantajı ortaya çıktı
1 yıl
39,4b
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83
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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ÖTV değişikliği sıfır otomobillere fiyat avantajı getirdi
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Otomobillerin vergisiz fiyatına göre katlanarak artan miktarlarda hesaplanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hesaplanmasında düzenlemeye gidildi. 1 Ocak 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile fiyat limitleri arttırıldı. Yapılan düzenleme sonucu araç fiyatlarında bir miktar fiyat avantajı ortaya çıktı.

Yapılan düzenlemeyle motor silindir hacmi 1600 cc ve altındaki araçlar için ÖTV matrahı alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya yükseltildi. Üst limit de 70 binden 80 bin liraya çıktı.

Motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’yi geçmeyen araçların ÖTV matrahı da 100 bin liradan 114 bin liraya çıkarıldı.

Yeni düzenleme sonucunda tüm vergiler dâhil fiyatı 78706 TL ve altında olan araçlar için yüzde 45 ÖTV ödenmiş olacak. Daha önceki düzenlemede fiyatı vergiler dahil 68440 TL'yi aştığı an yüzde 50'lik ÖTV dilimine giriyordu.

Bu düzenlemenin araç fiyatlarında 2 bin 500 TL ile 13 bin TL arasında indirimi beraberinde getirmesi bekleniyor. Örneğin Fiat Egea Easy’de vergisiz 45 bin 423 lira olan fiyat önceki ÖTV düzenlemesine göre 80 bin 400 liraya çıkarken yeni ÖTV'ye göre 77 bin 720 lira civarına inecek. Fiyatı 40 bin liranın üstüne çıktığı için yüzde 50 ile vergilenen Renault Megane HB’de de fiyat 79 bin 900 liradan 77 bin 236 lira düzeyine düşecek.

Toyota Türkiye CEO'sundan açıklama 

ÖTV matrahı limitlerinde değişikliğe gidilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt yeni kararı şöyle değerlendirdi:

"Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV matrahındaki değişikliği, otomobil fiyatlarında artan kur baskısını azaltmak için alınmış olumlu bir karar olarak nitelendiriyorum.

Matraha dayalı ÖTV sistemi, otomobil fiyatlarının hemen her ay belirli oranlarda zamlanmasına yol açmaktaydı. Yeni yürürlüğe giren ÖTV matrahı düzenlemesinin kur etkisini ve model yılı değişikliğinden kaynaklanan otomobillerdeki fiyat artışını bir nebze de olsa azaltması pazar için olumlu etki yaratacaktır. Bununla birlikte sistemin gözden geçirilerek sene başında böyle bir değişikliğe gidilmesini olumlu olarak yorumluyoruz.

Son bir yılda özellikle Euro’nun Türk Lirası karşısında yüzde 23 oranında değerlenmesi, otomobil fiyatlarının artacağı yönünde bir beklenti yaratmıştı. MTV artışıyla birlikte özellikle aralık ayına çekilen satın almalar sonrasında ocak ayının durgun sayılabilecek bir şekilde geçmesini öngörüyorduk. Yeni düzenleme ile birlikte gelen değişiklikler, müşterilerimiz açısından baktığımızda da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Kurların artmasıyla yeni yılda otomobil fiyatlarına gelebilecek muhtemel artışların bir miktar önüne geçecek olan bu düzenleme müşterilerimizin faydasına olacaktır. Vergi avantajı açısından baktığımızda da bu düzenlemenin ocak ayından başlayarak sektörde olumlu bir hava yaratacağını öngörüyorum."


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justaprogrammer 1 yıl en beğenilen
a Haber e hos geldiniz ...
%40 zamli degilde %25 zamli olarka alacaksiniz iste.
Guzel Algi :)
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dere.beyi 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

ALLAH kimseyi asgari ücret alıp "42 asgari ücret ile araba alabilirsiniz" diyen adamları savundurtmasın yarabbimm
ALLAH kimseyi asgari ücret alıp"42 asgari ücret ile araba alabilirsiniz"diyen adamları savundurtmasın y...
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1 Yanıt Yanıtla +100
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ashley j williams 1 yıl
bunun adı
şuursuz kitleyle billur geçmedir.
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DH Misafiri 7 ay
2018 İN GEÇEN AYLARINDA SIFIR ARAÇ ALIP YÜKSEK ÖTV VERGİ ÖDEYENLERİN... DEVLET FAZLA ALDIĞI ÖTV SİNİ GERİ ÖDEMESİ GEREKMİYOR MU ÖTV Yİ YÜKSEK ÖDEYENLERE BU BİR HAKSIZLIK DEĞİLMİ.....
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l.a.c.i.w.e.r.t 1 yıl
Burayı okuyunca herkes sürünerek işe gidiyor sandım bir an. Dışardaki o kadar arabaya hep yabancı turistler biniyor zaten.
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drmelihx 1 yıl l.a.c.i.w.e.r.t
l.a.c.i.w.e.r.t
Burayı okuyunca herkes sürünerek işe gidiyor sandım bir an. Dışardaki o kadar arabaya hep yabancı turistler biniyor zaten.

Disari lüks araç kayniyor passat yetmiyor mercedes aliyor adam..Corolla kredisi bitiyor bmw 3.20 serisi alacam diyor..Lüks araçlarin kulllanim maliyetleri ve MTV si hala çok az millet araba almayi sanata dönüştürmüş...
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daysleeperxp 1 yıl
Biraz daha sıkarsanız sinekten yağ bile çıkabilir, denemeye devam.
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Quadrifoglio Verde 1 yıl
Ne biçim haber bu ? Şaka yapıyorsunuz galiba. Keriz miyiz biz?
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programmer_onur 1 yıl
Billur geçme vol.2875478542.
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Leipold 1 yıl
Gelin bize zinkaflı küfür edin demenin kibar yolu
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ogameci 1 yıl
46 bin nedir ya
sanki EURO 1 TL
kendileri 100.000 euroluk arabaya biniyor
vatandaşa 10.000

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tsfirtina 1 yıl
Herkes bişey sallamış ama benim gördüğüm gerçekte olan.
Mesela C-max araçlarında titanium modellerinde 10 bin tl bir indirim söz konusu 2017 modellerde bu düzenlemeden dolayı..
Yani fiyatı yüksek olanlarda sınırı geçen modellerde indirim olmuş evet. Hee araba fiyatlar kazık mı hem de çok. Ama olayın tanımı bu. Bilip bilmeden yazmayalım.
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pikalos 1 yıl
donanımhaber de bir A Haber havası,bir sabah gazetesi havası izlenimi aldım...Kardeş sizin neyin kafasını yaşıyorsunuz.Adamlar boruyu geçirdi,siz yağlıydı diye mutlu olun diyorsunuz.
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Umutcan 1 yıl
Zam kazığı daha az olacak diye sevinmelimiyiz yani? Uyduruk araçlar bile lüks fiyatlara satılıyor artık.
Türkiye'de araç sahibi olmak ultra lüks birşey artık. En kötü sıfır aracı almak için ortalama maaşlı bir üniversite mezununun
elindeki tüm parayı yatırıp sürünmesi lazım yıllarca. Hadi aldın diyelim garajda ya da kapı önünde çürüyecek bir çok kişinin yaptığı gibi.
Millet benzin pahalı diye arabasını düzenli kullanamıyor.
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