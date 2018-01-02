ÖTV değişikliği sıfır otomobillere fiyat avantajı getirdi

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Otomobillerin vergisiz fiyatına göre katlanarak artan miktarlarda hesaplanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hesaplanmasında düzenlemeye gidildi. 1 Ocak 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile fiyat limitleri arttırıldı. Yapılan düzenleme sonucu araç fiyatlarında bir miktar fiyat avantajı ortaya çıktı.

Yapılan düzenlemeyle motor silindir hacmi 1600 cc ve altındaki araçlar için ÖTV matrahı alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya yükseltildi. Üst limit de 70 binden 80 bin liraya çıktı.

Motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’yi geçmeyen araçların ÖTV matrahı da 100 bin liradan 114 bin liraya çıkarıldı.

Yeni düzenleme sonucunda tüm vergiler dâhil fiyatı 78706 TL ve altında olan araçlar için yüzde 45 ÖTV ödenmiş olacak. Daha önceki düzenlemede fiyatı vergiler dahil 68440 TL'yi aştığı an yüzde 50'lik ÖTV dilimine giriyordu.

Bu düzenlemenin araç fiyatlarında 2 bin 500 TL ile 13 bin TL arasında indirimi beraberinde getirmesi bekleniyor. Örneğin Fiat Egea Easy’de vergisiz 45 bin 423 lira olan fiyat önceki ÖTV düzenlemesine göre 80 bin 400 liraya çıkarken yeni ÖTV'ye göre 77 bin 720 lira civarına inecek. Fiyatı 40 bin liranın üstüne çıktığı için yüzde 50 ile vergilenen Renault Megane HB’de de fiyat 79 bin 900 liradan 77 bin 236 lira düzeyine düşecek.

Toyota Türkiye CEO'sundan açıklama

ÖTV matrahı limitlerinde değişikliğe gidilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt yeni kararı şöyle değerlendirdi:

"Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV matrahındaki değişikliği, otomobil fiyatlarında artan kur baskısını azaltmak için alınmış olumlu bir karar olarak nitelendiriyorum.

Matraha dayalı ÖTV sistemi, otomobil fiyatlarının hemen her ay belirli oranlarda zamlanmasına yol açmaktaydı. Yeni yürürlüğe giren ÖTV matrahı düzenlemesinin kur etkisini ve model yılı değişikliğinden kaynaklanan otomobillerdeki fiyat artışını bir nebze de olsa azaltması pazar için olumlu etki yaratacaktır. Bununla birlikte sistemin gözden geçirilerek sene başında böyle bir değişikliğe gidilmesini olumlu olarak yorumluyoruz.

Son bir yılda özellikle Euro’nun Türk Lirası karşısında yüzde 23 oranında değerlenmesi, otomobil fiyatlarının artacağı yönünde bir beklenti yaratmıştı. MTV artışıyla birlikte özellikle aralık ayına çekilen satın almalar sonrasında ocak ayının durgun sayılabilecek bir şekilde geçmesini öngörüyorduk. Yeni düzenleme ile birlikte gelen değişiklikler, müşterilerimiz açısından baktığımızda da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Kurların artmasıyla yeni yılda otomobil fiyatlarına gelebilecek muhtemel artışların bir miktar önüne geçecek olan bu düzenleme müşterilerimizin faydasına olacaktır. Vergi avantajı açısından baktığımızda da bu düzenlemenin ocak ayından başlayarak sektörde olumlu bir hava yaratacağını öngörüyorum."