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ÖTV düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak?

Değişen ÖTV fiyatları ile hali hazırda satışta olan araçların fiyatları nasıl değişecek. Sizler için popüler modeller arasında bir araştırma yaptık ve fiyatlarını hesapladık.
2 yıl
28,1b
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57
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ÖTV düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak?
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Günlerdir merakla beklenen ÖTV düzenlemesi sonunda resmen yayınlandı. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile vergisiz fiyatı 40 bin TL’nin altında kalan araçlarda vergi artışı olmadı ancak özellikle ülkemizde yüksek fiyatlarına rağmen vergi avantajı nedeni ile düşük motor hacmine sahip araçlarda ciddi bir fiyat artışı yaşanacak.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, açıklamalarında piyasadaki satış oranı doğrultusunda 10 araçtan 4’üne zam uygulanmayacak ifadesini kullanıyor olsa da bu orana filo satışları ve şirket aracı kullanımları da dahil olduğu için son kullanıcının almayı planladığı araçlarda ağırlıklı olarak bir artış yaşanacağa benziyor.

Maliye Bakanlığı verilerine göre araç satışlarının %96’sı 1600cc, % 3- 3,5 arası 1600 – 2000cc olarak gerçekleşiyormuş. Peki düzenleme sonrasında Türkiey’de satılan otomobillerin fiyatları ne oranda değişecek? Aslında rakamlar son derece ilginç zira aynı model araçlar için otomatik vites – manuel vites ayrımında fiyatı 70 bin lirayı aştığından arada uçurumlar ortaya çıkabiliyor. Aynı şekilde paket farklılıkları da şok edici rakamlar doğurabilecek. Tabi tüm bu rakamlar, ÖTV öncesi çıplak fiyatlar baz alınarak hazırlandı. Otomobil üreticileri bu noktada bazı düzenlemeler yapmak zorunda kalabilir. 

İşte hazırladığımız liste:

  • 1.2 Motora sahip Opel Corsa 1.2 70HP MT-5 (baz paket) 48 bin 550TL değişmeyecek
  • 1.4 TFSI motora sahip 150hp s-tronic Audi A4 151.160TL’den  167 bin TL’ye çıkıyor
  • 1.6 Dizel Otomatik Opel Astra Excellence 92.500TL’den 95 bin 688TL’ye çıkıyor
  • 1.6 Benzinli Insignia Sedan 170HP AT6 104.350 TL’den 107.948 TL’ye çıkıyor
  • 1.6 Dizel Insignia Sedan 136hp AT6 127.350TL’den 140.500TL’ye çıkıyor
  • Volkswagen Golf 1.4 TSI Manuel 76.900TL’den 79.650TL’ye çıkıyor
  • Volkswagen Golf 1.4 TSI DSG 87.100TL’den 90.100TL’ye çıkıyor
  • Volkswagen Passat 1.4 TSI 150HP Manuel 107.500 TL’den değişmiyor
  • Volkswagen Passat 1.4 TSI 150HP DSG 123.000 TL’den 137 bin TL’ye çıkıyor
  • Mercedes A 180 AMG 122.000 TL’den 135 bin TL’ye çıkıyor
  • Mercedes C 180 139.400 TL’den 164 bin TL’ye çıkıyor
  • Mercedes E 200 228.300 TL’den 242 bin TL’ye çıkıyor
  • Toyota C-HR 1.8 motorlu hibrit 98 bin TL’den 108 bin TL’ye çıkıyor 
* Listeler güncellenmiştir.

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trojannn 2 yıl en beğenilen
gelişmemiş, gelişememiş ülkemin, gelişmemiş yöneticileri. yazık günah, dini kullan sonra milletin içine işle. sonra da günahın en büyüğünü sen yap. yazık günah gerçekten. milletin ne suçu var ucuz diye ölüm araçlarına biniyorlar. milletin hakkı değil mi can güvenliği ? ne anladık o zaman bu ülkede yaşamaktan. kimse bu ülkenin ekonomisinden bahsetmesin. zengin daha zengin. fakir daha fakir oldu. bu ülke asla gelişemez bu kadar rezil bi kafa yapısı varken
gelişmemiş, gelişememiş ülkemin, gelişmemiş yöneticileri. yazık günah, dini kullan sonra milletin içine işle. sonra da günahın en büyüğünü sen yap. yazık günah ...
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atakan3454 2 yıl
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ITTF 2 yıl
İndirime girecek araç;
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programmer_onur 2 yıl
Vergisiz 190.00 liralık Volvo S90 Ötv ve KDV ile 470.000 lira oluyor. Parayı ağaçtan toplamayan veya evdeki musluğunu açınca para akmayan kimse ev almak yerine gidip bu paraları vermez.
Rezalet bir ülkeyiz. Net.
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DH Misafiri 2 yıl
Selam 1.6 astra edition plus benzili araçta artış olacak mı? Bilginiz varmı? Yardımcı olur musunuz rica etsem.
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SIRADANUS 2 yıl
Bu düz(enle)menin haberleri ilk çıkmaya başladığında fiyatların azalabileceğini düşünenler vardı :)
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iskefiyeli 2 yıl
gidin gürcistandan alın madem
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lMoRpHeUsl 2 yıl
bizim millette ki bu tüketim çılgınlığı ve herşeyi koyun gibi kabullenme huyu varken daha çok artar bu vergiler , çok degil iki sene sıfır araba ve cep telefonu almayın bakın ne olcak o ötvler görelim
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reiis 2 yıl
100 bini verene 5 bin lira koymaz ağalar
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xstrcsxsaa9q6wb 2 yıl reiis
reiis

100 bini verene 5 bin lira koymaz ağalar

zaten böyle düşündükleri için minik minik vergilendi herşey "koymaz ağaa" dediler
ne üzücü bir düşünce stili!
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ozgur0785 2 yıl
Sonunda cortlamaya başladık. Belliydi böyle olacağı. BU vergileri boş işlere harcayacağınıza bari iki fabrika bişey kurun üretim yapın bunuda mı düşünemiyorsunuz?
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leocorte 2 yıl
Yaşasın devletlum...
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canskru 2 yıl
•Volkswagen Passat 1.4 TSI 150HP Manuel 107.500 TL’den değişmiyor
bunu nasıl atlamışlar. hemen arttırsınlar yoksa mezarlarında ters dönerler, yattıkları yerde rahat edemezler, uyuyamazlar güzel güzel, "vay biz bunu nasıl atlamışız" derler kendilerini yiyip bitirirler...
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iquique 2 yıl
2.eldeki ilanlar bile saçmalaya başladı. uzun zamandır favorimde olan bir Golf GTi vardı. adam 130 milyara 2 aydır alıcı bulamadı. dün baktım fiyatı 155'e yükseltmiş. neyin kafasını yaşıyorsa artık.
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