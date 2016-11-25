ÖTV düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak?

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Günlerdir merakla beklenen ÖTV düzenlemesi sonunda resmen yayınlandı. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile vergisiz fiyatı 40 bin TL’nin altında kalan araçlarda vergi artışı olmadı ancak özellikle ülkemizde yüksek fiyatlarına rağmen vergi avantajı nedeni ile düşük motor hacmine sahip araçlarda ciddi bir fiyat artışı yaşanacak.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, açıklamalarında piyasadaki satış oranı doğrultusunda 10 araçtan 4’üne zam uygulanmayacak ifadesini kullanıyor olsa da bu orana filo satışları ve şirket aracı kullanımları da dahil olduğu için son kullanıcının almayı planladığı araçlarda ağırlıklı olarak bir artış yaşanacağa benziyor.

Maliye Bakanlığı verilerine göre araç satışlarının %96’sı 1600cc, % 3- 3,5 arası 1600 – 2000cc olarak gerçekleşiyormuş. Peki düzenleme sonrasında Türkiey’de satılan otomobillerin fiyatları ne oranda değişecek? Aslında rakamlar son derece ilginç zira aynı model araçlar için otomatik vites – manuel vites ayrımında fiyatı 70 bin lirayı aştığından arada uçurumlar ortaya çıkabiliyor. Aynı şekilde paket farklılıkları da şok edici rakamlar doğurabilecek. Tabi tüm bu rakamlar, ÖTV öncesi çıplak fiyatlar baz alınarak hazırlandı. Otomobil üreticileri bu noktada bazı düzenlemeler yapmak zorunda kalabilir.

İşte hazırladığımız liste:

1.2 Motora sahip Opel Corsa 1.2 70HP MT-5 (baz paket) 48 bin 550TL değişmeyecek

1.4 TFSI motora sahip 150hp s-tronic Audi A4 151.160TL’den 167 bin TL’ye çıkıyor

1.6 Dizel Otomatik Opel Astra Excellence 92.500TL’den 95 bin 688TL’ye çıkıyor

1.6 Benzinli Insignia Sedan 170HP AT6 104.350 TL’den 107.948 TL’ye çıkıyor

1.6 Dizel Insignia Sedan 136hp AT6 127.350TL’den 140.500TL’ye çıkıyor

Volkswagen Golf 1.4 TSI Manuel 76.900TL’den 79.650TL’ye çıkıyor

Volkswagen Golf 1.4 TSI DSG 87.100TL’den 90.100TL’ye çıkıyor

Volkswagen Passat 1.4 TSI 150HP Manuel 107.500 TL’den değişmiyor

Volkswagen Passat 1.4 TSI 150HP DSG 123.000 TL’den 137 bin TL’ye çıkıyor

Mercedes A 180 AMG 122.000 TL’den 135 bin TL’ye çıkıyor

Mercedes C 180 139.400 TL’den 164 bin TL’ye çıkıyor

Mercedes E 200 228.300 TL’den 242 bin TL’ye çıkıyor

Toyota C-HR 1.8 motorlu hibrit 98 bin TL’den 108 bin TL’ye çıkıyor

* Listeler güncellenmiştir.