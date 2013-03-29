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OUYA 4 Haziran'da perakende satışa başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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OUYA 4 Haziran'da perakende satışa başlıyor

Kickstarter üzerinde büyük bir başarı yakalayarak gerçekleşme imkanı bulan ve konsol dünyasında yeni bir dönemi başlatan Android işletim sistemli OUYA, nihayet perakende olarak satışa sunuluyor.

Geliştirici paketlerini dağıtmaya başlayan ve Kickstarter destekçilerine de bu aydan itibaren gönderim yapan OUYA, GDC 2013 konferansında yaptığı duyuruda, 4 Haziran tarihi itibariyle 99$ karşılığında modelin satışa sunulacağını açıkladı. BestBuy, Game, GameStop, Target gibi perakende devleri modelin satışının yapılacağı platformlar arasında yer alıyor ve ön siparişler de başlamış durumda. Ayrıca Ouya web sitesinden de ön sipariş verilebiliyor.

Kickstarter destekçileri dağıtımı ve asıl satış zamanı arasındaki 2 aylık sürede OUYA, modelin test edilmesini ve ortaya çıkacak hataların da hemen giderilmesini planlıyor. Son kullanıcıya sunulacak OUYA versiyonları daha stabil ve hatadan arınmış bir durumda olacak. Firma pazardaki en hızlı Tegra 3 işlemcisinin OUYA'da olduğunu dile getiriyor. 

OUYA kutu içeriği hakkında ise yeterli bilgi yok. Konsol ve kontrolcü haricinde güç kablosu, HDMI kablosu, kontrolcü için iki adet AA pil şimdilik bilinenler. Konsolun global olarak nasıl bir dağıtım yöntemi izleyeceği de merak konusu. OUYA şimdiden pek çok önemli geliştirici ile el sıkıştı ve konsol pazara çıktığında oyun bakımından zengin bir katalog kullanıcıları bekliyor olacak.

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H.L.L 6 yıl en beğenilen
ne OUYA mis arkadas...
China da cakmalari cikti bile, bunlar daha yapip satacaklar...
2 Yanıt Yanıtla +11
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milyondabir 6 yıl
çok güzel gözüküyor konsol devri yeniden başlamasın bununla.
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savinelli 6 yıl
bence revize edip direk 2 sini çıkartsınlar :)
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bayraak 6 yıl
Habere ilk OUYA 4, Haziran ayında parekende satışa başlıyor diye okuyup girdim. Fakat daha OUYA 1 çıkmamış. Ne zamandan beri daha çıkarmamışlar satışa oha diyorum
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crashris 6 yıl
şimdi bunun kumandaları pc de kullanabilecek mi ? ben abd den arkadaşa aldırırım yazın tabi bir de netten apk indirip atabilecek miyiz içine yoksa illa illla orjinal mi alacağız ?
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Eskidi artık
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digimon52 6 yıl
Iki kumandali 150$ ediyor.
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Rangle 6 yıl
Ouya da çıkmadan eskidi
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enaz3posta 6 yıl
en hizli tegra 3 olmasi iyi guzelde bir yil oldu sen gelmez oldun ouya
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LightningRaven 6 yıl
tegra 3 optimize sorunlu değilmiydi ?
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foz54 6 yıl
çıkışı baya geç oldu tegra3 ü beğenmeyenler de olabilir ancak nm2de 55fps veriyor optimize olmuş oyunlarda güzel bir deneyim yaşanabilir.
ama androidde kaliteli oyunlar kısıtlı mesela futbol için fifa12 ve rf13 var biri eski diğeri lisanssız.
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H.L.L 6 yıl en beğenilen
ne OUYA mis arkadas...
China da cakmalari cikti bile, bunlar daha yapip satacaklar...
1 Yanıt Yanıtla +11
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Be All My Sins Remembered 6 yıl H.L.L
H.L.L
ne OUYA mis arkadas...
China da cakmalari cikti bile, bunlar daha yapip satacaklar...

Neredeyse 1 yıl olacak..
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