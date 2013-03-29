OUYA 4 Haziran'da perakende satışa başlıyor





Kickstarter üzerinde büyük bir başarı yakalayarak gerçekleşme imkanı bulan ve konsol dünyasında yeni bir dönemi başlatan Android işletim sistemli OUYA, nihayet perakende olarak satışa sunuluyor.





Geliştirici paketlerini dağıtmaya başlayan ve Kickstarter destekçilerine de bu aydan itibaren gönderim yapan OUYA, GDC 2013 konferansında yaptığı duyuruda, 4 Haziran tarihi itibariyle 99$ karşılığında modelin satışa sunulacağını açıkladı. BestBuy, Game, GameStop, Target gibi perakende devleri modelin satışının yapılacağı platformlar arasında yer alıyor ve ön siparişler de başlamış durumda. Ayrıca Ouya web sitesinden de ön sipariş verilebiliyor.





Kickstarter destekçileri dağıtımı ve asıl satış zamanı arasındaki 2 aylık sürede OUYA, modelin test edilmesini ve ortaya çıkacak hataların da hemen giderilmesini planlıyor. Son kullanıcıya sunulacak OUYA versiyonları daha stabil ve hatadan arınmış bir durumda olacak. Firma pazardaki en hızlı Tegra 3 işlemcisinin OUYA'da olduğunu dile getiriyor.





OUYA kutu içeriği hakkında ise yeterli bilgi yok. Konsol ve kontrolcü haricinde güç kablosu, HDMI kablosu, kontrolcü için iki adet AA pil şimdilik bilinenler. Konsolun global olarak nasıl bir dağıtım yöntemi izleyeceği de merak konusu. OUYA şimdiden pek çok önemli geliştirici ile el sıkıştı ve konsol pazara çıktığında oyun bakımından zengin bir katalog kullanıcıları bekliyor olacak.