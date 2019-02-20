'Obi-Wan Kenobi' dizisi için hazırlıklar başladı: Disney+'da yayınlanacak

Obi-Wan Kenobi için bir antoloji filmi çekmekten vazgeçen Disney, sevilen karakteri yeni bir diziyle ekranlara geri getirmeye karar verdi. Obi-Wan Kenobi dizisi Disney Plus için hazırlanıyor.