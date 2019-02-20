'Obi-Wan Kenobi' dizisi için hazırlıklar başladı: Disney+'da yayınlanacak

Disney, bu yıl içerisinde hizmete sunmayı planladığı yeni dijital yayın platformu Disney+ için içerik hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. StarWarsNewsNet tarafından bugün verilen habere göre; Star Wars'ın sevilen karakteri Obi-Wan Kenobi'ye odaklanan yeni bir dizi için hazırlıklar başladı.
Disney, Obi-Wan karakteri için aslında bir film çekmeyi planlıyordu. 2017'de ortaya çıkan haberlerde film için hazırlıkların başladığı ve Han Solo filminin ardından çekimlerin start vereceği belirtilmişti. Ancak Disney bildiğiniz gibi son bir yıl içerisinde Star Wars filmlerine yönelik stratejilerinde bazı değişikler yaptı. Solo: A Star Wars Story'nin gişede çakılmasının ardından planlarını revize eden medya devi, tüm Star Wars antoloji filmleri iptal etti.
Ayrıca Bkz. "Netflix, The Punisher ve Jessica Jones dizilerini de iptal etti"
Sinema filmi rafa kalkmış olsa da Obi-Wan karakteri başka bir formda yine izleyicilerle buluşacak. StarWarsNewsNet'in haberinde dizinin tek sezondan oluşacağı ve 5-6 bölümlük bir süresi olacağı belirtilmiş. Dizinin konusu ve yayın tarihi ise henüz belli değil.
Obi-Wan Kenobi karakterini kimin canlandıracağı elbette büyük bir merak konusu. Star Wars hayranları ünlü aktör Ewan McGregor'ı tekrar Obi-Wan olarak görmeyi çok istiyor. Aynı şekilde Ewan McGregor da daha önce yaptığı açıklamalarda Obi-Wan'ı tekrar canlandırmak istediğini belirtmişti. Ancak Disney'in bu konuda nasıl bir karar vereceği şu an için belirsizliğini koruyor.
Disney'in dijital yayın platformunun önümüzdeki sonbahar aylarında açılması bekleniyor. Şu anda hem Star Wars hem de Marvel evreninden birçok dizi için hazırlıklara başlanmış durumda. Marvel'dan Loki ve Scarlet Witch dizileri; Star Wars'tan ise The Mandalorian ve Rogue One prequel dizisi Disney+ platformunda yayınlanacak.
Disney, Obi-Wan karakteri için aslında bir film çekmeyi planlıyordu. 2017'de ortaya çıkan haberlerde film için hazırlıkların başladığı ve Han Solo filminin ardından çekimlerin start vereceği belirtilmişti. Ancak Disney bildiğiniz gibi son bir yıl içerisinde Star Wars filmlerine yönelik stratejilerinde bazı değişikler yaptı. Solo: A Star Wars Story'nin gişede çakılmasının ardından planlarını revize eden medya devi, tüm Star Wars antoloji filmleri iptal etti.
Ayrıca Bkz. "Netflix, The Punisher ve Jessica Jones dizilerini de iptal etti"
Sinema filmi rafa kalkmış olsa da Obi-Wan karakteri başka bir formda yine izleyicilerle buluşacak. StarWarsNewsNet'in haberinde dizinin tek sezondan oluşacağı ve 5-6 bölümlük bir süresi olacağı belirtilmiş. Dizinin konusu ve yayın tarihi ise henüz belli değil.
Obi-Wan Kenobi karakterini kimin canlandıracağı elbette büyük bir merak konusu. Star Wars hayranları ünlü aktör Ewan McGregor'ı tekrar Obi-Wan olarak görmeyi çok istiyor. Aynı şekilde Ewan McGregor da daha önce yaptığı açıklamalarda Obi-Wan'ı tekrar canlandırmak istediğini belirtmişti. Ancak Disney'in bu konuda nasıl bir karar vereceği şu an için belirsizliğini koruyor.
Disney'in dijital yayın platformunun önümüzdeki sonbahar aylarında açılması bekleniyor. Şu anda hem Star Wars hem de Marvel evreninden birçok dizi için hazırlıklara başlanmış durumda. Marvel'dan Loki ve Scarlet Witch dizileri; Star Wars'tan ise The Mandalorian ve Rogue One prequel dizisi Disney+ platformunda yayınlanacak.
https://www.starwarsnewsnet.com/2019/02/report-obi-wan-kenobi-series-to-be-made-for-disney-streaming-service.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle