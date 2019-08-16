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Obi Wan Kenobi dizisi onaylandı; Ewan McGregor geri dönüyor

Bir süredir söylentilerini duyduğumuz Obi-Wan Kenobi dizisi resmen onaylandı. Disney Plus platformunda yayınlanacak olan dizinin başrolünde Ewan McGregor'ın yer alacağı belirtiliyor.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Disney, önümüzdeki aylarda resmen hizmete sunmaya hazırlandığı yeni dijital platformu Disney+ için içerik hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Bugün Deadline tarafından verilen bir habere göre; Star Wars'ın sevilen karakteri Obi-Wan Kenobi'ye odaklanan bir mini dizi için hazırlıklar resmen başladı. Obi-Wan Kenobi dizisinin başrolünde Ewan McGregor'un yer alacağı belirtiliyor.

Disney'in Obi-Wan karakteri için aslında bir film çekme planı vardı. 2017'de yapılan haberlerde film için hazırlıkların başladığı ve çekimlerin yakın bir zamanda start vereceği belirtilmişti. Ancak Disney bildiğiniz gibi geçtiğimi yıl itibarıyla Star Wars filmlerine yönelik stratejilerinde bazı değişikler yaptı. Han Solo filminin gişede çakılmasının ardından planlarını reviz eden içerik devi, tüm Star Wars antoloji filmlerini iptal etmişti.

Ayrıca Bkz. "Disney Plus, ilk gününde 'yüzlerce film ve dizi' içeriğine sahip olacak"
Sinema filmi rafa kalkmış olsa da Obi-Wan karakteri şimdi başka bir formda Star Wars hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Şu anki tahminler dizinin tek sezondan oluşacağı ve altı bölümlük bir süreye sahip olacağı yönünde. Konusu ve yayın tarihi ise henüz belli değil.

Ünlü aktör Ewan McGregor'un Obi-Wan Kenobi karakteri için geri dönüyor olması şu anda birçok Star Wars hayranını heyecanlandırmış durumda. 1999-2005 yılları arasında vizyona giren prequel filmleri bildiğiniz gibi Star Wars hayranları tarafından pek beğenilmiyor. Ancak Ewan McGregor'un canlandırdığı Obi-Wan o başarısız filmlerde dahi seyircilerin beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Disney+ platformu önümüzdeki kasım ayında ABD'de resmen yayın hayatına başlayacak. Platformun 2020 yılında Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. ABD fiyatı 7 dolar olarak açıklanmıştı. 


https://screenrant.com/star-wars-obi-wan-tv-show-ewan-mcgregor/ Yorum Yaz
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Master KENOBI 9 dk.
Bu gün aldığım en iyi haber.
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