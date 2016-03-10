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Oculus sayesinde arkadaşlarınızla sanal ortamda buluşabileceksiniz

Anlaşılan Oculus Rift gibi teknolojiler oyun ve film gibi alanların dışında arkadaşlarınızla buluşmak için de kullanılabilecek. Zaman veya mesafe sorunları böylece aşılabilecek mi?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Oculus sayesinde arkadaşlarınızla sanal ortamda buluşabileceksiniz
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Sanal gerçeklik ileride sosyal hayatımızın da önemli bir parçası olabilir. Oyun ve filmlere sanal gerçeklik cihazlarıyla girmenin yanı sıra arkadaşlarımızla da buluşmamız mümkün olacak gibi görünüyor. Birlikte oturup güzel bir manzara eşliğinde sohbet etmek nasıl olurdu?
Oculus, Samsung Gear VR için bugünden itibaren yeni sosyal içerikler duyurdu. Apple'ın Game Center veya Google'ın Play Games uygulamalarıyla benzer şekilde çalışacak teknolojide "Oculus Social" dünyasına adım atacak ve arkadaşlarımızla Twitch ve Vimeo yayınlarını izleyebileceğiz.
Bunun yanında Oculus, Social Trivia" ve "Herobound: Gladiators gibi oyunların da duyurusunu yaptı. Herobound'un goblinler ve iblislerin bulunduğu çok oyunculu bir macera oyunu olduğu söyleniyor. Bu oyunları arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz. Şu an her iki yapım da Oculus Store'da satışta.
Ayrıca önümüzdeki haftadan itibaren Oculus Store üzerinden yayınlanacak facebook uygulamasıyla birliktebu sosyal platformda 360 derecelik videoları izleyebileceğiz. Yani Oculus destekli Samsung VR ile sanal alemdeki sosyal platformlarda çok daha aktif olabileceğiz.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2500589,00.asp Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
şimdi sokaklar tamamen boş kalacak....
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arifbalyemez 3 yıl
Zaten Facebook bunun için almamış mıydı? Mesele bu zaten.
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mehmedaltair 3 yıl
Tabi insanlar yeterince asosyal değil zaten, devam edin kimse dışarı çıkmasın
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