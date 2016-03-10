Oculus sayesinde arkadaşlarınızla sanal ortamda buluşabileceksiniz

Sanal gerçeklik ileride sosyal hayatımızın da önemli bir parçası olabilir. Oyun ve filmlere sanal gerçeklik cihazlarıyla girmenin yanı sıra arkadaşlarımızla da buluşmamız mümkün olacak gibi görünüyor. Birlikte oturup güzel bir manzara eşliğinde sohbet etmek nasıl olurdu?

Oculus, Samsung Gear VR için bugünden itibaren yeni sosyal içerikler duyurdu. Apple'ın Game Center veya Google'ın Play Games uygulamalarıyla benzer şekilde çalışacak teknolojide "Oculus Social" dünyasına adım atacak ve arkadaşlarımızla Twitch ve Vimeo yayınlarını izleyebileceğiz.

Bunun yanında Oculus, Social Trivia" ve "Herobound: Gladiators gibi oyunların da duyurusunu yaptı. Herobound'un goblinler ve iblislerin bulunduğu çok oyunculu bir macera oyunu olduğu söyleniyor. Bu oyunları arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz. Şu an her iki yapım da Oculus Store'da satışta.

Ayrıca önümüzdeki haftadan itibaren Oculus Store üzerinden yayınlanacak facebook uygulamasıyla birliktebu sosyal platformda 360 derecelik videoları izleyebileceğiz. Yani Oculus destekli Samsung VR ile sanal alemdeki sosyal platformlarda çok daha aktif olabileceğiz.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2500589,00.asp