Oculus'un kurucusu: "Sanal gerçeklikte çok sayıda başarısızlık da olacak"

Sanal gerçeklik cihazların son dönemlerde teknoloji dünyasını en çok meşgul eden şeylerden biri. Oculus Rift, HTC Vive ve Playstation VR gibi cihazlar bu alanda oldukça iddialılar, ama bu teknolojiyi popülerleştirmek için ilk harekete geçen isim olan Palmer Lucky'den önemli bir uyarı geldi.

Oculus'u facebook'a 2 milyar dolara satan Palmer Lucky oyun geliştiricileri konferansındaki açıklamasında bu teknolojiye herkesin son derece olumlu bakmasını anladığını, fakat başarının yanında bir çok başarısızlıkla da karşılaşacağımızı söyledi. Cihazlar henüz müşteri ile buluşmamışken bu kadar iyimser olmak o kadar da iyi değilmiş.

Sanal gerçeklik cihazları ilk aşamada ne kadar başarılı olur bilemeyiz, ama piyasada yukarıda saydığımız üç isim dışında daha bir çok sanal gerçeklik kaskı olacak gibi. Eğer bu sayı artarsa kullanıcılar hiç kuşkusuz tedirgin olacaklardır.

Daha önce benzer bir durum konsol dünyasında yaşanmıştı. 1983 yılında piyasada o kadar çok konsol olmuştu ki müşteriler hangisini alacağını şaşırmış ve konsol almamaya karar vermişlerdi. Sonuçta iki yılda konsollardan elde edilen gelir %97 azalarak 3.2 milyar dolardan 100 milyon dolara düşmüştü.

http://www.tweaktown.com/news/51123/oculus-founder-a-lot-failures-vr/index.html