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Oculus'un kurucusu: "Sanal gerçeklikte çok sayıda başarısızlık da olacak"

Oculus'un kurucusu olan Palmer Lucky oyun geliştiricileri konferansında iyimser bakışın güzel bir şey olduğunu, ama çok sayıda başarısızlıkla da karşılaşabileeğimizi söylüyor.
3 yıl
3,4b
1
14
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Oculus'un kurucusu:
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Sanal gerçeklik cihazların son dönemlerde teknoloji dünyasını en çok meşgul eden şeylerden biri. Oculus Rift, HTC Vive ve Playstation VR gibi cihazlar bu alanda oldukça iddialılar, ama bu teknolojiyi popülerleştirmek için ilk harekete geçen isim olan Palmer Lucky'den önemli bir uyarı geldi.
Oculus'u facebook'a 2 milyar dolara satan Palmer Lucky oyun geliştiricileri konferansındaki açıklamasında bu teknolojiye herkesin son derece olumlu bakmasını anladığını, fakat başarının yanında bir çok başarısızlıkla da karşılaşacağımızı söyledi. Cihazlar henüz müşteri ile buluşmamışken bu kadar iyimser olmak o kadar da iyi değilmiş.
Sanal gerçeklik cihazları ilk aşamada ne kadar başarılı olur bilemeyiz, ama piyasada yukarıda saydığımız üç isim dışında daha bir çok sanal gerçeklik kaskı olacak gibi. Eğer bu sayı artarsa kullanıcılar hiç kuşkusuz tedirgin olacaklardır.
Daha önce benzer bir durum konsol dünyasında yaşanmıştı. 1983 yılında piyasada o kadar çok konsol olmuştu ki müşteriler hangisini alacağını şaşırmış ve konsol almamaya karar vermişlerdi. Sonuçta iki yılda konsollardan elde edilen gelir %97 azalarak 3.2 milyar dolardan 100 milyon dolara düşmüştü.

http://www.tweaktown.com/news/51123/oculus-founder-a-lot-failures-vr/index.html Yorum Yaz
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yoksulseytan22 3 yıl en beğenilen
Sadece oyun sektöründe kullanım aracı olarak gösterilmesi çok yanlış. Kim evinden çıkmadan Tac Mahalı gezmek istemezki?
Ya da Mısır Piramitlerini, Amazon un büyük şelalerini. Anıtkabir'i her istediği zaman görebilmeyi kim istemez?
.
Sadece oyun sektöründe kullanım aracı olarak gösterilmesi çok yanlış. Kim evinden çıkmadan Tac Mahalı gezmek istemezki?Ya da Mısır Piramitlerini, Amazon...
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KalemKolik 3 yıl
Lordinarius
Bence 3D gibi sıradanlaşıp öyle kalacak.

SanalGerçekli. TV-İNTERNET-ELEKTRİK-TELEFON gibi bir devrim.3D gibi olması mümkün değil.Sadece tökezleme aşamasında.VR cihazların yanında pc donanımlarınında gelişmesi gerek.Kusursuz bir vr deneyimi için yakın gelecekte 8k 240fps değerlerinden bahsediyorlar.Bunun içinde amiral gemisi dediğimiz gpu ve cpuların belki en az 20 kat gelişmesi lazım. 360 derece videoyu 2k izlediğimizde bile pikseller kabak gibi gelliyor.
LordinariusBence 3D gibi sıradanlaşıp öyle kalacak.SanalGerçekli. TV-İNTERNET-ELEKTRİK-TELEFON gibi bir devrim.3D gibi olması mümkün ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 3 yıl
I agree our all points because all is very good information provided this through in the post.
It is very helpful for me.
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Hakanonur 3 yıl
samsung gear vr aldım innavator edition isminde bi cihaz fena değil ama çözünürlük iyi değil oculus kadar.
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Das Boot 3 yıl
Geçende bu konuyla alakalı yazmıştım bir haberin altına. Biz arkadaşlarla ilk düzgün 3D film olarak tanıtılan Avatar'a gitmiştik. Tüm grup öve öve bitirememişti çıktığımızda
"Olummmm içinde gibiydik laa" Sonra ben bir iki 3D filme daha gittim o kadar. Ardından o dönemde televizyonlarda 3D patlaması yaşandı. Bugünlerde 1.000 liraya alacağın tv de bile 3D özelliği mevcut. Ee kaç kişi takıp gözlüğü filmini izliyor evinde
Sanal gerçeklilik elbette teknolojik olarak büyük bir adım. Fakat insanlar bir kullanır iki kullanır. Hani bu avmlerde 8 boyutlu sinemalar varya
işte hem 3 boyutlu hem yağmur yağıyor hem koltuklar hareket ediyor vesaire. Kaç kişi müptelası oldu bunların
Örnekler çoğaltılabilir.
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selmand 3 yıl
Yahu biriside desinki ucuza ve deneyimi için şunu yapın. Yok anca haber çıkıyor çıkacak. Bir rehber hazırlamak cokmu zor.
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kadirirdem 3 yıl
İllaki başarı olanlarda olacaktır ama f/p olarak kim tutarsa o goturur işi....
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mokinto 3 yıl
yoksulseytan22
Sadece oyun sektöründe kullanım aracı olarak gösterilmesi çok yanlış. Kim evinden çıkmadan Tac Mahalı gezmek istemezki? Ya da Mısır Piramitlerini, Amazon un büyük şelalerini. Anıtkabiri her istediği zaman görebilmeyi kim istemez? .

İmkan yoksa tamam ama önemli olan gittiğin yerdeki hissettiğin duygu, yediğin yemeğin tadı, etrafın kokusu. Tüm duyularınla ne hissettiğin ve sonra ileride bir gün o güzel anları hatırlayıp tekrar aynı hisleri hissetmek.
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Spiderhip 3 yıl mokinto
Gerçek olan nedir? Gerçeği nasıl tanımlarsın? Eğer hissedebildiklerinden, kokusunu alabildiklerinden, tadıp görebildiklerinden bahsediyorsan onlar, beynin tarafından yorumlanan sinyallerdir.

Büyük Düşünür Morpheus

:D
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crazywinner3 3 yıl
O fiyatla tabi başarısız olur
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abraxsas 3 yıl
Geleceğin teknolojilerinden, kullanım alanı çok fazla.
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yoksulseytan22 3 yıl en beğenilen
Sadece oyun sektöründe kullanım aracı olarak gösterilmesi çok yanlış. Kim evinden çıkmadan Tac Mahalı gezmek istemezki?
Ya da Mısır Piramitlerini, Amazon un büyük şelalerini. Anıtkabir'i her istediği zaman görebilmeyi kim istemez?
.
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KalemKolik 3 yıl
Lordinarius
Bence 3D gibi sıradanlaşıp öyle kalacak.

SanalGerçekli. TV-İNTERNET-ELEKTRİK-TELEFON gibi bir devrim.3D gibi olması mümkün değil.Sadece tökezleme aşamasında.VR cihazların yanında pc donanımlarınında gelişmesi gerek.Kusursuz bir vr deneyimi için yakın gelecekte 8k 240fps değerlerinden bahsediyorlar.Bunun içinde amiral gemisi dediğimiz gpu ve cpuların belki en az 20 kat gelişmesi lazım. 360 derece videoyu 2k izlediğimizde bile pikseller kabak gibi gelliyor.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Spiderhip 3 yıl KalemKolik
Aynen öyle, ama firmalar zarar etme pahasına sektörde ilkler arasında yer almak için ürünlerini çıkartacaklardır.Bu sektörde zaten konsol sektörü gibi en fazla 2 firmayı kaldırır, gerisi batar. Öyle telefon sektörü gibi 5-10 markayı kaldırmaz. Ki zaten o piyasada da asıl pastayı apple ile samsung götürüyor. Bazen ilklerden olmak çok önemli. Mesela telefon işletim sistemi piyasasında sonradan yer bulmaya çalışan windows, herkesin evinde kullandığı işletim sistemi olmasına rağmen tutunamadı.

Neyse beyler/bayanlar rekabet sonuçta biz tüketicilere yarar. Onlar piyasada tutunmak için birbirini yeyip, fiyat kırıp, daha iyi donanım kassınlar, biz de faydalanalım. Bi de sanki dünyanın en zengin ülkesiymişiz gibi bize diğer ülkelere nazaran 2 kat fiyat çekmeseler.
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