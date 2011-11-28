Office 365 bu hafta ülkemizde denemeye açılıyor

Bulut bilişim altyapısının giderek daha büyük önem kazanmaya başlaması firmaların da yatırım portföylerini bu alan doğru kaydırıyor. Microsoft'un ofis yazılımlarını bulut altyapısı üzerinden sunma amacıyla ortaya çıkan Office 365 ülkemizde de firmalara hizmet sunmaya başlayacak.





Microsoft Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen bir basın toplantısıyla tanıtılan Office 365 ilk kez TL karşılığıyla web sitesi üzerinden doğrudan satışa sunulacak ve Microsoft Türkiye tarafından doğrudan pazarlanan ilk ürünler olacak.





Office 365 bulut tabanlı olduğu için her türlü platformdan ulaşılabiliyor ve düzenlemeler yapılabiliyor. Web tabanlı e-mail, Word, Excel, PowerPoint ve OneNote çevrimiçi uygulamaları, SharePoint ile şirket içi dosya paylaşımı ve ortak düzenleme, zararlı yazılım koruması, Lync ile çevrimiçi iletişim imkanı, 5 cihaza kadar Office Professional Plus 2010 kurabilme, limitsiz email depolama ve Active Directory entegrasyonu gibi özellikler sunuyor.





Temel abonelikte bazı kısıtlamalar varken hepsini birden kullanabileceğiniz abonelikler de var. Office 365 İngilizce olarak haftasonu deneme versiyonunu yayınlayacak. Resmi satış ise 2012 ilk yarısında başlayacak. Fiyatlar ABD ile benzer olacak.





ABD'de temel abonelik kullanıcı başı aylık 6$'dan 1-50 kullanıcı kapasiteli iken, 1-10 000+ kullanıcıya kadar olan aboneliklerde kullanıcı başına aylık 27$'a kadar seçenekler mevcut.





Güncellemeler ortak yapıldığı için müşterilerin ek bir işlem yapmasına gerek kalmıyor. Office 365 veri merkezi İrlanda'da iken yedekler Amsterdam'da tutuluyor. Microsoft yıl içinde 8 saati aşan kesinti yaşanırsa geri ödemeyi de taahhüt ediyor.