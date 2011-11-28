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Office 365 bu hafta ülkemizde denemeye açılıyor

7 yıl
3,9b
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Bulut bilişim altyapısının giderek daha büyük önem kazanmaya başlaması firmaların da yatırım portföylerini bu alan doğru kaydırıyor. Microsoft'un ofis yazılımlarını bulut altyapısı üzerinden sunma amacıyla ortaya çıkan Office 365 ülkemizde de firmalara hizmet sunmaya başlayacak.

Microsoft Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen bir basın toplantısıyla tanıtılan Office 365 ilk kez TL karşılığıyla web sitesi üzerinden doğrudan satışa sunulacak ve Microsoft Türkiye tarafından doğrudan pazarlanan ilk ürünler olacak.

Office 365 bulut tabanlı olduğu için her türlü platformdan ulaşılabiliyor ve düzenlemeler yapılabiliyor. Web tabanlı e-mail, Word, Excel, PowerPoint ve OneNote çevrimiçi uygulamaları, SharePoint ile şirket içi dosya paylaşımı ve ortak düzenleme, zararlı yazılım koruması, Lync ile çevrimiçi iletişim imkanı, 5 cihaza kadar Office Professional Plus 2010 kurabilme, limitsiz email depolama ve Active Directory entegrasyonu gibi özellikler sunuyor.

Temel abonelikte bazı kısıtlamalar varken hepsini birden kullanabileceğiniz abonelikler de var. Office 365 İngilizce olarak haftasonu deneme versiyonunu yayınlayacak. Resmi satış ise 2012 ilk yarısında başlayacak. Fiyatlar ABD ile benzer olacak.

ABD'de temel abonelik kullanıcı başı aylık 6$'dan 1-50 kullanıcı kapasiteli iken, 1-10 000+ kullanıcıya kadar olan aboneliklerde kullanıcı başına aylık 27$'a kadar seçenekler mevcut. 

Güncellemeler ortak yapıldığı için müşterilerin ek bir işlem yapmasına gerek kalmıyor. Office 365 veri merkezi İrlanda'da iken yedekler Amsterdam'da tutuluyor. Microsoft yıl içinde 8 saati aşan kesinti yaşanırsa geri ödemeyi de taahhüt ediyor.

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Menow 7 yıl
Google yıllardır dokümanlar hizmeti ile online office hizmeti vermiyormu?
NE KADAR ERKEN DAVRANDIN MICROSOFT
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uLtRaTRim 7 yıl
Kardeşim yazıyı okumadın galiba, başlıkta Office gördün, hemen yorum yazdın. Keşke okusaydın.
Office 365 internet üzerinden çalışan, ve her tarafta bilgilerine ulaşabilmeni ve üzerinde çalışabilmeni sağlayan bir sistem. Bu sistemi kullanan bir kişi yanında ne bir usb stick taşır, ne de emailinde dokümanları tutar.
Word özellikli Dropbox olarak ta düşünebilirsin bunu.
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GS_1905_ 7 yıl
Dünyanın verisi bu şekilde microsoft databesine aktarılabilir eğer yanlış anlamadıysam.
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r.m.y. 7 yıl
güzel haber
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mahmut716 7 yıl
opensource'ların denizde kum misali olduğu bu devirde,yazılıma para vermek


libreoffice,openoffice...
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St Batuhan 7 yıl
"Microsoft yıl içinde 8 saati aşan kesinti yaşanırsa geri ödemeyi de taahhüt ediyor." Bu kısım beni benden alıyor açıkcası :) Türkiye'de hiçbir firma bunun böyle taahhütünü veremez ama elalemin altyapı sağlam ki koca yılda 8 saatlik kesintiye karşılık güzel bir taahhüt veriyor :)
Aynı zamanda güzel bir olay ve geleceğin bulut bilişimde yattıgına dair en güzel örneklerden, ne diyelim: hayırlı olsun..
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S 7 yıl
Microsoft ilkleri gerçekleştiriyor, Türkiyede tl ile satılması acaba aynı zamanda tam Türkçe destek verileceği anlamına da mı geliyor?
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