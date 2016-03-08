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Office Online ve OneDrive artık Skype desteğine sahip

Geçtiğimiz aylarda e-posta servisi Outlook.com'a Skype desteği kazandıran Microsoft, yaptığı yeni duyuruyla Office Online ve OneDrive servislerine de Skype desteği kazandırılacağını belirtti.
3 yıl
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Diğer Yazılım
Caner Köksel
Haber Editörü
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ABD'li yazılım devi Microsoft, iletişim servisi Skype'ı diğer ürünlerine entegre etmeye devam ediyor. Firma yaptığı duyuruyla Office Online ve OneDrive hizmetleri içerisinde artık Skype hizmetinin kullanılabileceğini duyurdu.
Firmadan yapılan duyuruda Office Online bünyesine kazandırılan Skype desteği ile ortak dökümanlar üzerinde çalışmalar yapan kullanıcıların anlık olarak düzenlemeler üzerinde haberleşebilmesi ve bu neticede işbirlikçi çalışma sonucu ortaya çıkan gücün daha da artmasının mümkün hale geleceği belirtiliyor.
Döküman hakkında oluşturulan konuşma geçmişinin de döküman içerisinde saklandığı uygulamada, böylelikle dökümanı üzerinde çalışmak için tekrar açtığınızda ne tür değişikliklerin ne sebeplerle yapıldığı gibi detaylara ve döküman üzerindeki tartışmalara da erişim mümkün oluyor.
Office Online'a getirilin bu özellikleri OneDrive bulut depolama hizmetine de getiren Microsoft, OneDrive içerisindeki klasör ve dökümanlar üzerinde çalışırken de arkadaş ve meslektaşlarınızla iletişim içinde olmanıza olanak sağlıyor.
Geçtiğimiz aylarda haberini yaptığımız üzere Outlook.com'a da Skype entegrasyonu kazandırmaya başlayan firma, son açıklamasında entegrasyonun tamamlandığını ve firmanın e-posta servisini kullanan herkesin artık hizmetle bütünleşik olan Skype aracılığıyla anlık mesajlaşabileceğini açıklamasına eklemiş.

http://www.techradar.com/news/software/skype-comes-to-office-online-so-you-can-chat-while-you-edit-1316491 Yorum Yaz
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dmlatmr92 3 yıl
Bu yanlıştan döndükleri iyi olmuş.Henüz tam muadili bir program yok.
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OverClocK1ng 3 yıl
Ee tabi. Akıllı telefonlardan Skype desteğini çektiler ya. Kendilerine bağlamışlardır hortumu.
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