Olimpiyatlarda Drone avcıları ve yüz tanıma uçakları kullanılacak

Güney Kore’de 25 Şubat tarihinde başlayacak Kış Olimpiyat Oyunları için güvenlik birimleri en ileri teknolojiyi kullanarak tedbirler almayı planlıyor. Bunlar arasında Drone avcıları ve yüz tanıma uçakları var.

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Olimpiyat Anti-Terör ve Güvenlik Ekibi, olimpiyat oyunları sırasında hem izinsiz erişimleri engellemek hem de muhtemel terör saldırılarına karşı bölgeyi adeta abluka altına alacak. Bunu da elbette ileri teknoloji ürünleri ile sağlayacak.

Ekip ilk olarak izinsiz görüntü almaya çalışan veya muhtemel saldırı şüphesi olan Drone’lara karşı kendi Drone’larını kullanacak. Ağ atarak düşman Drone unsurunu düşürmeyi amaçlayan bu araçlar eğer yeterli gelmezse bu kez tim unsurları Drone savar cihazlar ile uzaktan vurmaya çalışacak.

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İkinci olarak sürekli bir şekilde yüz tanıma yapabilen taktik uçaklar havada olacak. Yerden 150-200 metre yükseklikte uçacak olan bu uçaklar yüksek çözünürlüklü güvenlik kameralarına sahip. Bu sayede aşağıda oluşabilecek tehditler tespit edilecek ve hızlı bir şekilde destek unsurları alana sevk edilecek.

Son olarak oyunların yapılacağı bölgelerde harekete duyarlı güvenlik kameraları yerleştirilmiş durumda. Yine yollarda 3 adet X-ray tarayıcılı araç da olacak ve sürekli bir şekilde şüpheli paket veya arabalara karşı duyarlı hareket edecek.

Olimpiyatlara Kuzey Kore de katılacağı için iki ülke arasındaki gerginliğin azalabileceği ve terör tehditlerinde de düşme olabileceği belirtilse de anti-terör timi işi şansa bırakmak istemiyor.