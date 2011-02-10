OliveSmart VS-300; 1 GHz işlemcili ve Android 2.3 işletim sistemli telefon

Hindistan pazarına yönelik sunduğu cep telefonlarıyla sıkça karşımıza çıkan Olive Telecom, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanan OliveSmart VS-300'ü duyurdu.

Yalnızca 9.9 mm kalınlığında köşeli ve monoblok tasarımıyla dikkat çeken VS-300, Qualcomm'un 1 GHz saat hızındaki Snapdragon işlemcisinden, Adreno 205 grafik biriminden ve 512 MB RAM'den güç alıyor. HSPA+ (14.4 Mbps) alt yapısı sayesinde kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan akıllı telefonda 4.1 inç boyutunda dokunmatik kapasitif ekrana ve 2 GB dahili belleğe yer verilmiş. Belleğin yetersiz kaldığı durumlarda 32 GB'a kadar bellek kartları yardıma koşuyor.

Adobe Flash 10.1'e destek veren telefonda Wi-Fi 802.11 b/g bağlantısı, Bluetooth 2.1 ve GPS unutulmamış. Bunların dışında 3.5 mm kulaklık girişine ve DLNA sertifikasına sahip telefonun arka tarafında 5 megapiksellik kamera konumlandırıldığını görmekteyiz. Kamera, 720p video kaydedebiliyor.

OiveSmart VS-300'ün ne zaman ve hangi fiyat aralığında Hindistan pazarına giriş yapacağı belirsizliğini korurken, fiyatın 320 Euro civarında olacağı tahmin ediliyor.