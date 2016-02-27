Omnivision yeni 13MP PureCel Plus-S kamera sensörünü duyurdu

İsmini çok fazla duymuyor olsak da OmniVision, ürettiği 8MP'lik ön yüz kameralarıyla popüler bazı telefon modellerinde kendine yer bulan bir firma. Bunun yanında Google'la işbirliği içinde olan firma Project Tango cihazlarına da kamera modülü sağlamasıyla biliniyor.

Firma yaptığı açıklamayla yeni 13MP çözünürlüklü kamera sensörü OV13870'i duyurdu. Çözünürlük olarak baktığımızda günümüz standardında olan sensörün dikkat çeken yanı ise son dönemde sensör üreticileri arasında oldukça popülerleşen büyük boyutlu piksellere sahip olması.

1.25 mikron boyutlu PureCel®Plus-S piksel mimarisine sahip olan OV13870, firmanın deyimiyle düşük ışık koşullarındaki büyük iyileştirmeler ve bu sayede oluşan gürültülerin azaltılmasıyla sınıfındaki en iyi performansı sunuyor. Bütün bu özellikleri ufak bir boyuta sığdırmayı başaran firmanın yeni modülü; 1/2.6 inç sensör boyutuna ve 5.2mm kalınlığa sahip. Bu boyutlarıyla sensör, ince yapıdaki telefonlar için de oldukça kullanışlı bir halde. Aynı zamanda çift kamera uyumluluğuna da sahip olan sensör bu sayede ileride piyasaya sürülecek LG G5'dekine benzer kamera sistemi bulunan telefonlarda da kendine yer bulabilir.

Son olarak görüntüleme yeteneklerine değinecek olursak; 13MP çözünürlükte saniyede 45 kare çekimi yapabilen OV13870, ultra yüksek çözünürlüklü 4K,2K videoların 60fpsde kaydına olanak sağlıyorken, 1080p Full HD 240fps, 720p HD 300fps çekime imkan tanıyor.

http://www.prnewswire.com/news-releases/omnivision-launches-13-megapixel-purecelplus-s-sensor-for-high-end-mobile-applications-300222757.html