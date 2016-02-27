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Omnivision yeni 13MP PureCel Plus-S kamera sensörünü duyurdu

OmniVision geliştirdiği yeni cep telefonu kamerası sensörü OV13870 ile düşük ışık koşullarında en iyi fotoğrafları sunmaya çalışıyor. Video kaydında da iddialı olan sensörün detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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İsmini çok fazla duymuyor olsak da OmniVision, ürettiği 8MP'lik ön yüz kameralarıyla popüler bazı telefon modellerinde kendine yer bulan bir firma. Bunun yanında Google'la işbirliği içinde olan firma Project Tango cihazlarına da kamera modülü sağlamasıyla biliniyor.
Firma yaptığı açıklamayla yeni 13MP çözünürlüklü kamera sensörü OV13870'i duyurdu. Çözünürlük olarak baktığımızda günümüz standardında olan sensörün dikkat çeken yanı ise son dönemde sensör üreticileri arasında oldukça popülerleşen büyük boyutlu piksellere sahip olması.
1.25 mikron boyutlu PureCel®Plus-S piksel mimarisine sahip olan OV13870, firmanın deyimiyle düşük ışık koşullarındaki büyük iyileştirmeler ve bu sayede oluşan gürültülerin azaltılmasıyla sınıfındaki en iyi performansı sunuyor. Bütün bu özellikleri ufak bir boyuta sığdırmayı başaran firmanın yeni modülü; 1/2.6 inç sensör boyutuna ve 5.2mm kalınlığa sahip. Bu boyutlarıyla sensör, ince yapıdaki telefonlar için de oldukça kullanışlı bir halde. Aynı zamanda çift kamera uyumluluğuna da sahip olan sensör bu sayede ileride piyasaya sürülecek LG G5'dekine benzer kamera sistemi bulunan telefonlarda da kendine yer bulabilir.
Son olarak görüntüleme yeteneklerine değinecek olursak; 13MP çözünürlükte saniyede 45 kare çekimi yapabilen OV13870, ultra yüksek çözünürlüklü 4K,2K videoların 60fpsde kaydına olanak sağlıyorken, 1080p Full HD 240fps, 720p HD 300fps çekime imkan tanıyor.

http://www.prnewswire.com/news-releases/omnivision-launches-13-megapixel-purecelplus-s-sensor-for-high-end-mobile-applications-300222757.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
1080p'de 240 fps mi ? çok çok iyi helal olsun
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DH Misafiri 3 yıl
1080p 240fps ne güzel de 720p düşünce çözünürlük 2 kat aşağı inmesine rağmen 300fps nedir yapın şunu 480-500fps doğru orantılı olarak.
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kadirirdem 3 yıl
karşısında Sony gibi bir dev varken piyasada yer edinmesi oldukça zor...
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Guest-058B8D3E6 3 yıl
lafonten den masallar, helio x10 güya 480 fps çekiyor diye reklam yaptılar 2014 te çıktı gördük tırt. bu da aynen öyle tırt
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Grkwnxs 3 yıl
720p 300fps iyimiş
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Casper0416 3 yıl
SONY varken işi zor
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ssbrutality 3 yıl
Mükemmel.
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