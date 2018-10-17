Ön yüklü Google uygulamaları politikası değişiyor, telefon fiyatları artabilir

Avrupa Komisyonu’nun kendi uygulamalarının mobil cihazlarda ön yüklü olarak gelmesi konusunda tekel kurduğu ve haksız rekabet oluşturduğu suçlamasıyla Google’a kesilen 5 milyar dolarlık ceza Android ekosistemine zam olarak dönebilir.

Yeni bir uygulama politikası

Hatırlanacağı üzere Google üretici ortaklarına Android işletim sistemini ücretsiz olarak sunarken tüm uygulamalarını da ön yüklü olacak şekilde arayüze entegre edilmesini şart koşuyor. Böylece her satılan Android telefondan Google’ın aldığı reklam geliri artmış oluyor.

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Google’ın üreticilere ve operatörlere çeşitli teşvikler sunarak kendi uygulamalarını kurmaya zorladığı iddiasıyla Avrupa Komisyonu 2015 yılında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonucunda Google’a 5 milyar dolarlık bir ceza kesilmişti. Ayrıca uygulamalarını kurma zorlaması yapmaması istenmişti.

Bu dava sonucunda Google’ın politika değiştireceği ve uygulamalarını tek tek lisanslayacağı tahmin ediliyordu. Nitekim öyle de oldu. Avrupa ekonomik bölgesi içerisinde satılan Android telefonlarda üreticiler Google uygulamalarını seçebilecek ve seçtiği uygulamaya göre lisans bedeli ödeyecek.

Yani bir üretici isterse hiç Google uygulamasını cihazında ön yüklü olarak bulundurmayabilir. Bunun yerine farklı geliştiricilerin elinden çıkan tarayıcı, arama motoru, uygulama mağazası gibi alternatiflere yer verebilir.

Elbette bu karar Avrupa’da üçüncü taraf geliştiricilerin uygulamalarını üreticilere pazarlayabilmesi için önemli bir fırsat yaratmış oluyor. Bununla birlikte kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilen Google uygulamalarını lisanslamak isteyen üreticiler de elbet olacaktır.

Özellikle Google Play vazgeçilmez hale gelmiş durumda ve alternatif uygulama mağazalarının ya arayüzlerini anlamak zor ya da güvenlik konusunda endişe oluşturabiliyor. Ayrıca sayı olarak da oldukça önde. Üreticiler Google uygulamalarını lisanslarsa mobil cihaz fiyatlarına da bunu yansıtacaktır. Diğer taraftan alternatif uygulamalar için ücret ödemesine gerek olmayabilir. Yani zor bir karar vermek durumundalar.

Google yeni politikasını 29 Ekim itibariyle yürürlüğe koyacak. Bununla birlikte politika sadece Avrupalı akıllı telefon üreticileri için mi yoksa Avrupa’da satılan her Android cihaz için mi gerekli olacak net olarak bilinmiyor.