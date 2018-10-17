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Ön yüklü Google uygulamaları politikası değişiyor, telefon fiyatları artabilir

Google artık Avrupa sınırları içerisinde kendi uygulamalarını kurmaları için üreticilere baskı yapamayacak. Bundan sonra Google uygulamaları lisanslanabilir hale geliyor.
7 ay
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47
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Avrupa Komisyonu’nun kendi uygulamalarının mobil cihazlarda ön yüklü olarak gelmesi konusunda tekel kurduğu ve haksız rekabet oluşturduğu suçlamasıyla Google’a kesilen 5 milyar dolarlık ceza Android ekosistemine zam olarak dönebilir.

Yeni bir uygulama politikası

Hatırlanacağı üzere Google üretici ortaklarına Android işletim sistemini ücretsiz olarak sunarken tüm uygulamalarını da ön yüklü olacak şekilde arayüze entegre edilmesini şart koşuyor. Böylece her satılan Android telefondan Google’ın aldığı reklam geliri artmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Nokia X7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı "

Google’ın üreticilere ve operatörlere çeşitli teşvikler sunarak kendi uygulamalarını kurmaya zorladığı iddiasıyla Avrupa Komisyonu 2015 yılında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonucunda Google’a 5 milyar dolarlık bir ceza kesilmişti. Ayrıca uygulamalarını kurma zorlaması yapmaması istenmişti.

Bu dava sonucunda Google’ın politika değiştireceği ve uygulamalarını tek tek lisanslayacağı tahmin ediliyordu. Nitekim öyle de oldu. Avrupa ekonomik bölgesi içerisinde satılan Android telefonlarda üreticiler Google uygulamalarını seçebilecek ve seçtiği uygulamaya göre lisans bedeli ödeyecek.

Yani bir üretici isterse hiç Google uygulamasını cihazında ön yüklü olarak bulundurmayabilir. Bunun yerine farklı geliştiricilerin elinden çıkan tarayıcı, arama motoru, uygulama mağazası gibi alternatiflere yer verebilir.

Elbette bu karar Avrupa’da üçüncü taraf geliştiricilerin uygulamalarını üreticilere pazarlayabilmesi için önemli bir fırsat yaratmış oluyor. Bununla birlikte kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilen Google uygulamalarını lisanslamak isteyen üreticiler de elbet olacaktır.

Özellikle Google Play vazgeçilmez hale gelmiş durumda ve alternatif uygulama mağazalarının ya arayüzlerini anlamak zor ya da güvenlik konusunda endişe oluşturabiliyor. Ayrıca sayı olarak da oldukça önde. Üreticiler Google uygulamalarını lisanslarsa mobil cihaz fiyatlarına da bunu yansıtacaktır. Diğer taraftan alternatif uygulamalar için ücret ödemesine gerek olmayabilir. Yani zor bir karar vermek durumundalar.

Google yeni politikasını 29 Ekim itibariyle yürürlüğe koyacak. Bununla birlikte politika sadece Avrupalı akıllı telefon üreticileri için mi yoksa Avrupa’da satılan her Android cihaz için mi gerekli olacak net olarak bilinmiyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Google-Android-apps-license-fee_id110044 Yorum Yaz
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ozmenakif 7 ay en beğenilen
Bence uygulamaların önyüklü gelmesi değil de, silinemiyor olması sıkıntı. Kullanmadığım uygulamayı silebilmeliyim. Bilinçli olarak google eskiyen cihazları yavaşlatıyor. Telefonum eskidiğinde root ile uğraşmadan play store, play hizmetleri vs. uygulamalardan kurtulma imkanım olmalı
Bence uygulamaların önyüklü gelmesi değil de, silinemiyor olması sıkıntı. Kullanmadığım uygulamayı silebilmeliyim. Bilinçli olarak google eskiyen cihazları yava...
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1 Yanıt Yanıtla +45
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mk2kill 7 ay
kurulum sirasinda kullanicaya sorsun bunlarin hangisini yuklemek istersiniz diye. isteyen yukler istemeyen yuklemez.
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Jeopol 7 ay
1 dolara lisanslanir, turkiyede kullaniciya 300 lira olarak yansir.
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elektrontan 7 ay
Samsung'a Tizen OS'e yatırım yapması için bir fırsat sanırım. Hadi Samsung, hadi!
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DH Misafiri 7 ay
Inşallah üreticilerin kendi işletim sistemlerini geliştirmelerine vesile olur
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DH Misafiri 7 ay
Böylece herşeyinizi okuyor, biliyor.
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maxmania 7 ay
chrome ve facebook uygulamalarına gıcık olduğum kadar başka uygulamaya gıcık olmuyorum. hem tam olarak kaldıramıyorsun hem de heryerde reklamına denk geliyorsun.
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Seyrim 7 ay
Bize koymaz.. Zaten dünyada en pahalısı Türkiye'de.. :) Vız gelir tırıst gider..
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teknokaptan 7 ay
Google uygulamalar zorla on yuklu geldigi icin bir sure sonra cihazlar kasiyor
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igetsky 7 ay
iPhone oyle mi
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AndrewRayel 7 ay
google+
google fotoğraflar
googleplay music
gazetelik
kitaplık
duo
yani o kadar çok gereksiz uygulamaları var kaldıramıyorsun sadece devredışı bırakabiliyorum. ön yüklü gelmemesi güzel olur. telefonu aldığımız zaman kurulumda bunları işaretleyip kurmak daha iyi olur. aromalı romlar gibi.
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erkanberk 7 ay
Google canım benim önce sağlam ve vazgeçilmez uygulamalar yap sonra gel yanımıza. Google maps desen eyvallah ama elle tutulur başka ne var elinde lisanslayacak anlamadım.
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| OMG! | 7 ay erkanberk
Ben çok uzun süredir Google drive kullanıyorum. Kendini çok geliştirdi, senkronizasyon özellikleri çok güzel. Evragi evde hazırlayıp işte direkt uygulamaya koyabiliyorum. USB bellek ya da mail ile uğraşmaya gerek kalmıyor.
Fotoğraflar uygulaması sınırsız depolama hakkı veriyor. Bir çok platformda kullanılabiliyor. Şu aralar yapay zeka özellikleri de bayağı gelişti. Özellikle de otomatik arşivleme özelliğini seviyorum.
iPhone ile Androidi birlikte kullanan biri olarak Duo en kaliteli görüntülü görüşme uygulaması. Face time falan hikaye. Çıktığından beri kullanıyorum.
Gmail zaten vazgeçilmez. Açık ara en akıllı ve pratik posta servisi.
Google Keep yine çıktığından beri kullandığım, Apple'ın her yeni iOS sürümü ile kendinden bir şey çaldığı fakat bir türlü o arayüzün pratikliğini yakalayamadığı bir not alma uygulaması.
YouTube'a değinmeye gerek yok.
Akıllı telefonu akıllı telefon olarak kullanmak isteyenler Google'ı bir şekilde kullanıyor.
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Celonfix 7 ay
Custom Rom yükleyin, içerisinde Google uygulamaları (gaaps) yüklü olarak gelmiyor. Hem şarj ömrü uzuyor hem de Google'ın gözetlemesinden kurtuluyorsunuz. Play Store yerine Yalp Store,Fdroid kullanabilirsiniz.
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