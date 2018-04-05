Onaylandı: OnePlus 6'nın çentiği gizlenebilecek

OnePlus, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun OnePlus 6 olarak adlandırılacağını onaylamadan önce bile cihazın çentikli ekrana sahip olacağını doğrulamıştı. Yani akıllı telefon Essential Phone'la başlayarak iPhone X'la daha da popüler hale gelen çentikli tasarım furyasına katılacak. Şirket şimdi de lansmandan sonra kullanıcıların çentiği gizlemesine olanak sağlayacak bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını açıkladı.

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OnePlus kurucu ortağı Carl Pei kısa bir süre önceki röportajında çentik konusuna değinmiş ve fanlarının çentiği sevmeyi öğrenmeleri gerektiği yönünde tweet'ler atmıştı. Şirketin kararından memnun kalmayan kullanıcılar ise hoşnutsuzluklarını sesli bir şekilde dile getirmekten geri kalmadılar.

Yazılım güncellemesi ile çentik karartılabilecek

Birçok kişi durum çubuğunun siyah, ikonların ise beyaz yapılarak çentiği gizlemenin mümkün olup olmadığını tartışmaya başladı. Huawei zaten P20'de kullanıcıların bunu yapmasına izin vermiş durumda. Yani bu basit yazılım özelliği çentiğin etkili bir şekilde ortadan kaldırılması için kullanılabiliyor.

OnePlus CEO'su Pete Lau, şirketin resmi forumlarında çentik hakkında bazı açıklamalarda bulundu. OnePlus 6'nın geliştirilmesinin ilk aşamalarında karartma özelliğini ciddi şekilde düşündüklerini ancak tüm zamanlarını ve kaynaklarını “olağanüstü bir tam ekran deneyimi sunmak” üzerine odaklamak istediklerinden karşı yönde bir karar aldıklarını belirtti.

Ancak son zamanlarda birçok kullanıcının çentik karartma özelliğine ilgi duyması şirketin kararını değiştirmesine neden oldu. Lau, kullanıcılara seçim hakkı tanımak adına lansmandan sonra gelecek bir yazılım güncellemesi ile OnePlus 6'ya çentik karartma özelliğinin ekleneceğini resmen açıkladı. Kendisi yine de, OnePlus 6'yı deneyimlemenin en iyi yolunun ekranın tam potansiyelini kullanmak olduğuna inanıyor.

https://www.phonearena.com/news/OnePlus-6-display-notch-disable-turn-off_id103801