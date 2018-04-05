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Onaylandı: OnePlus 6'nın çentiği gizlenebilecek

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei kullanıcılara çentiği sevmeyi öğrenin dese de şirket baskılara dayanamadı. OnePlus 6'nın çentiği lansman sonrasında yayınlanacak bir güncellemeyle karartılabilecek.
1 yıl
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18
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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OnePlus, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun OnePlus 6 olarak adlandırılacağını onaylamadan önce bile cihazın çentikli ekrana sahip olacağını doğrulamıştı. Yani akıllı telefon Essential Phone'la başlayarak iPhone X'la daha da popüler hale gelen çentikli tasarım furyasına katılacak. Şirket şimdi de lansmandan sonra kullanıcıların çentiği gizlemesine olanak sağlayacak bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Facebook'tan şok açıklama: Veri skandalı 87 milyon kullanıcıyı etkilemiş olabilir"
OnePlus kurucu ortağı Carl Pei kısa bir süre önceki röportajında çentik konusuna değinmiş ve fanlarının çentiği sevmeyi öğrenmeleri gerektiği yönünde tweet'ler atmıştı. Şirketin kararından memnun kalmayan kullanıcılar ise hoşnutsuzluklarını sesli bir şekilde dile getirmekten geri kalmadılar.

Yazılım güncellemesi ile çentik karartılabilecek

Birçok kişi durum çubuğunun siyah, ikonların ise beyaz yapılarak çentiği gizlemenin mümkün olup olmadığını tartışmaya başladı. Huawei zaten P20'de kullanıcıların bunu yapmasına izin vermiş durumda. Yani bu basit yazılım özelliği çentiğin etkili bir şekilde ortadan kaldırılması için kullanılabiliyor.
OnePlus CEO'su Pete Lau, şirketin resmi forumlarında çentik hakkında bazı açıklamalarda bulundu. OnePlus 6'nın geliştirilmesinin ilk aşamalarında karartma özelliğini ciddi şekilde düşündüklerini ancak tüm zamanlarını ve kaynaklarını  “olağanüstü bir tam ekran deneyimi sunmak” üzerine odaklamak istediklerinden karşı yönde bir karar aldıklarını belirtti.
Ancak son zamanlarda birçok kullanıcının çentik karartma özelliğine ilgi duyması şirketin kararını değiştirmesine neden oldu. Lau, kullanıcılara seçim hakkı tanımak adına lansmandan sonra gelecek bir yazılım güncellemesi ile OnePlus 6'ya çentik karartma özelliğinin ekleneceğini resmen açıkladı. Kendisi yine de, OnePlus 6'yı deneyimlemenin en iyi yolunun ekranın tam potansiyelini kullanmak olduğuna inanıyor.

https://www.phonearena.com/news/OnePlus-6-display-notch-disable-turn-off_id103801 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Olum o zaman yapmayın şu çentiği? Vay arkadaş çok ilginç gerçekten.
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kırmızı panda 1 yıl
Bazı arkadaşlar çentik şart demiş de galaxy s9, lg g7, lg v30+ hem çok şık cihazlar hem de çentik yok. Ekran kasa oranları da çok iyi. Size çentikli günler valla benden uzak dursun.
Bazı arkadaşlar çentik şart demiş de galaxy s9, lg g7, lg v30+ hem çok şık cihazlar hem de çentik yok. Ekran kasa oranları da çok iyi. Size çentikli günler val...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Tensi 1 yıl
Windows 8 ciktiginda da aman ne guzel, arabirimi muhtesem, herkes kullanmayi ogrenecek diyenlerle doluydu ortalik. Ne oldu? Kimse hatirlamak bile istemiyor simdi. Size her dayatilani kabul eder, ustelik karsit fikirlileri de tek dogru sizinki imis gibi asagilamaya kalkarsaniz uc gun sonra sumuklu sumuklu ozur dilersiniz. Centik estetik acidan rezalet oldugu gibi kullanim acisindan da statusbar icin uygun degil. Ben orayi aktif kullaniyorum. Telefonu aldigi haliyle kullananlar rahatsiz olmayabilir ama bir yila kalmaz "centik kotu yeaa" demeye basliyacaklar.
Windows 8 ciktiginda da aman ne guzel, arabirimi muhtesem, herkes kullanmayi ogrenecek diyenlerle doluydu ortalik. Ne oldu? Kimse hatirlamak bile istemiyor simd...
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ersoyb 1 yıl
Ya bu çentik yokken, bu boş alanı niye kullanmazlar, o saat, pil gibi şeyler burada bir kenarda olsa ne güzel olur diyordum.. bir baktım ayfon yapmış, eh fena değil yakında android'e de gelir dedim.. ama bu kadar mevzu olacağını hiç tahmin etmemiştim.. ya olsa ne olur, olmasa ne olur.. gizleme olursa ne güzel, isteyen gizler isteyen kullanır... (ben kullanırım)
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obsesoz 1 yıl
Büyük başarı..
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Infinitum 1 yıl
İnsanlar tepkisini gösteriyor umarım geri adım atarlar.
Fanboylar ayrı garip, sanırsın çentikten önce ön tarafta sensörler ve kamera yoktu.
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kırmızı panda 1 yıl
Bazı arkadaşlar çentik şart demiş de galaxy s9, lg g7, lg v30+ hem çok şık cihazlar hem de çentik yok. Ekran kasa oranları da çok iyi. Size çentikli günler valla benden uzak dursun.
2 Yanıt Yanıtla +12
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ghost recon advanced 1 yıl kırmızı panda
ama bi zahmet saydığın cihazların satış fiatlarınıda belirt bu şekilde eksik bilgi vermiş oluyorsun herkes oneplus xaomi ye çamur atmaya çalışıyor ama fiyat konularına gelince kimsenin çıtı çıkmıyor 300 ş ye mal edip 1000 ş ye ve üstüne satmak kan emiciliktir halen bunu destekliyorsanız sizin aklınızda ve düşüncelerinizde sorun var demektir
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General. 1 yıl
Yemişim sonsuz ekranını, %75 civarı ekran kasa oranı gayet şık duruyor.
Fazla para vermeye gerek yok, mi note 3 al 3-4 yıl kullan.
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the flying dutchman 1 yıl
Çok iyi telefon, ama o çentik olduğu sürece almayacağım aldırmayacağım.
Bu mesajı oreo güncellemesiyle saal tuşları dahi kadırdığım mi mix 2 'den yazıyorum.
Yanıtla +3
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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Olum o zaman yapmayın şu çentiği? Vay arkadaş çok ilginç gerçekten.
Yanıtla +24
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balcis 1 yıl
anlamadığım çentiğin mantıksız bir tasarım olmaması, bunu ekrana bir girinti gibi görmek yerine üstteki kamera vs sensörü durum çubuğunun ortasındaki boş alana almak gibi düşünmek lazım. bence boş alan değerlendirmesi ve şu geldiği aşamada mantıklı. şu geldiği aşama derken yazılımla kenarların siyah yapılıp gizlenmesinden bahsediyorum.
Yanıtla +1
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mertycl 1 yıl
Xiaomi mi mix 2 kullaniyorum ciktigi aydan bu yana, illa centik yapacak o alani kullanim disi birakacaksaniz, bunun yerine xiaomi gibi koy alta kamerayi. Yazmis orda biri nereye sokacaklar sensoru vs vs. Sokan sokmus :)
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Tensi 1 yıl
Windows 8 ciktiginda da aman ne guzel, arabirimi muhtesem, herkes kullanmayi ogrenecek diyenlerle doluydu ortalik. Ne oldu? Kimse hatirlamak bile istemiyor simdi. Size her dayatilani kabul eder, ustelik karsit fikirlileri de tek dogru sizinki imis gibi asagilamaya kalkarsaniz uc gun sonra sumuklu sumuklu ozur dilersiniz. Centik estetik acidan rezalet oldugu gibi kullanim acisindan da statusbar icin uygun degil. Ben orayi aktif kullaniyorum. Telefonu aldigi haliyle kullananlar rahatsiz olmayabilir ama bir yila kalmaz "centik kotu yeaa" demeye basliyacaklar.
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