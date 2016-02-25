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One Plus 3 yılın ilk yarısı bitmeden tanıtılacak

Amiral gemi katili OnePlus yeni modeliyle hayranlarını sevindirmeye hazırlanıyor. Firma tarafından verilen bilgiler doğrultusunda bu yılın ortasına doğru tanıtalacak telefonun detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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One Plus 3 yılın ilk yarısı bitmeden tanıtılacak
Piyasaya ilk sürüldüğünde "Amiral gemisi katili" sloganıyla lanse edilen OnePlus One sahip olduğu yüksek donanım gücü ve rakiplerine göre sunduğu fiyat avantajıyla teknoloji dünyasında oldukça fazla ses getirmişti. Geçtiğimiz sene de devam niteliğindeki modeli OnePlus 2 ile de bu yönünü devam ettiren firma bu sayede dünya üzerinde kendine özel bir hayran kitlesine sahip oldu.
Bu sene duyurulması merakla beklenen OnePlus 3'e ait ilk detaylar ise firma içindeki üst düzey bir yetkiliden geldi. CNET'e özel bir demeç veren OnePlus kurucu ortaklarından Carl Pei, OnePlus 3'ün yılın ikinci yarısından hemen önce duyurulacağını müjdeledi. Modelin teknik detayları hakkında detay vermekten çekinen Pei, firmanın OnePlus 3 ile kullanıcıları ilk modelde olduğu gibi cezbetmeyi umduğunu belirtti. OnePlus 3'ün karşımıza yeni bir tasarımla çıkacağını söyleyen yetkili, telefonun OnePlus 2'den tamamen farklı bir görünüme sahip olacağını belirtiyor.
OnePlus 2 satışlarına da değinen Carl Pei modelin OnePlus One'dan daha yüksek bir satış rakamına ulaştığını belirtirken, yine de kullanıcılar üzerinde OnePlus One kadar büyük bir etki yaratmadığını söylüyor ve OnePlus 3 ile de en az OnePlus One'daki kadar özel bir etki yaratmak istediklerini de sözlerine ekliyor. 
Pazarlama tarafında da bazı değişiklikler yapmayı planlayan firma, yeni modelin satışında ABD'ye daha fazla önem vermeyi planlıyor. Bazı uç noktada reklam taktikleriyle bilinen firmanın OnePlus 3 için geleneksel yöntemlere başvurmayı planlamadığı da söylenenler arasında.

http://www.cnet.com/news/the-oneplus-3-will-launch-in-late-q2-exclusive/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
s820 li geçen seneki gibi bir model gelmeli bence de...
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General. 3 yıl
Ne büyüttünüz şu çakma firmayı, haberini bile yapmaya değmez. Hem paramı vereceğim hemde beyefendiler uygun görürse davetiye falan öyle cihazı satacak bana. Senin cihazın altın olsa üstüne ......m.
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Aslanhan. 3 yıl
Sd 820 den faydalanmak istiyorlar haliyle. Ama Mi 5 bu fiyatlara çıkmışken pek şansları yok.
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mu5tafa 3 yıl
İlk seri bir kaç bin fazla satınca amiral gemi katili oluyor. Neyse.
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myhotyro 3 yıl
"Amiral gemi katili" derken? Hangi üreticinin amiral gemisini piyasadan silmiş?
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