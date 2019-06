One Plus Two işlemcisi ve fiyatı belli oldu

Geçen yılın en çok ses getiren amiral gemi modellerinden birisi olan OnePlus One, bu yıl da devam modeliyle bir kez daha tüketici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Halen kesin bir tarihi olmayan One Plus Two için sadece yöneticilerin bazı açıklamaları mevcut.





Firmanın patronu Pete Lau, sosyal medya üzerinde sorulara cevap verirken, cihazın kullanacağı yongaseti ve fiyatı konusunda da ilk bilgileri verdi. Tahmin edildiği gibi One Plus Two modeli Snapdragon 810 yongaseti kullanacak. Daha önce de bununla ilgili birkaç sızıntı gündeme gelmişti.





Fiyatı konusunda ise yine beklendiği gibi bir artış söz konusu. OnePlus yeni modeli için 400$ civarında bir rakam düşünüyor. Ancak ilerleyen dönemlerde bir fiyat değişikliği olur mu şimdilik birşey söylemek zor.





Modelin diğer özellikleri ise iddia kaynaklı ve 5.5 inçlik 2K ekran, 3GB RAM, parmak izi okuyucu olacağına inanılıyor. Ancak resmi lansman tarihine kadar One Plus Two bize neler sunacak bilemeyeceğiz.

