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One Plus Two işlemcisi ve fiyatı belli oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
19,6b
1
49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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One Plus Two işlemcisi ve fiyatı belli oldu

Geçen yılın en çok ses getiren amiral gemi modellerinden birisi olan OnePlus One, bu yıl da devam modeliyle bir kez daha tüketici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Halen kesin bir tarihi olmayan One Plus Two için sadece yöneticilerin bazı açıklamaları mevcut.

Firmanın patronu Pete Lau, sosyal medya üzerinde sorulara cevap verirken, cihazın kullanacağı yongaseti ve fiyatı konusunda da ilk bilgileri verdi. Tahmin edildiği gibi One Plus Two modeli Snapdragon 810 yongaseti kullanacak. Daha önce de bununla ilgili birkaç sızıntı gündeme gelmişti. 

Fiyatı konusunda ise yine beklendiği gibi bir artış söz konusu. OnePlus yeni modeli için 400$ civarında bir rakam düşünüyor. Ancak ilerleyen dönemlerde bir fiyat değişikliği olur mu şimdilik birşey söylemek zor. 

Modelin diğer özellikleri ise iddia kaynaklı ve 5.5 inçlik 2K ekran, 3GB RAM, parmak izi okuyucu olacağına inanılıyor. Ancak resmi lansman tarihine kadar One Plus Two bize neler sunacak bilemeyeceğiz.  

http://pocketnow.com/2015/05/07/oneplus-two-specs-2 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
deoksiriboz1000 4 yıl en beğenilen mu5tafa
mu5tafa

Pahalı. 400 dolara telefon alacak olsam alacağım en son telefon olurdu heralde. Arkadaşlar ne kullanıyorsun diye sorunca utanırım cevap veremem. Adı 400 dolarlık telefon işte. Böyle telefınlar hesaplıysa bir espirisi olur..



Telefonunun markasını söylemeye utanacağın adamlara hala arkadaş diyorsan sende bir sorun var demektir
mu5tafaPahalı. 400 dolara telefon alacak olsam alacağım en son telefon olurdu heralde. Arkadaşlar ne kullanıyorsun diye sorunca utanırı...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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Uçan Gergedan 4 yıl
Önüne gelen s810 koyuyor, biride çıkıp samsungla anlaşıp 7420 koyalım demiyor..
Apple'ı burda tebrik ediyorum.
Görseldeki cihaz çok güzel LG'nin yapamadığını yapacaklar galiba, hem çerçevesiz ekran hemde kapasitif tuş ekranın dışında.
Umarım dünya geneline yayılır.
Önüne gelen s810 koyuyor, biride çıkıp samsungla anlaşıp 7420 koyalım demiyor..Apple'ı burda tebrik ediyorum.Görseldeki cihaz çok güzel LG'nin yapam...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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lostlast 4 yıl
Telefon karizma olmus ya. kimler tasarlamıssa helal vallahi
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ICromwelleI 4 yıl
Görsel büyük ihtimalle konsept çalışma böyle gelceğini hiç sanmam gelsede yok satar çinde bunun kaçarı yok açıkcası hayallerimdeki tasarım diyebilirim. Bu çerceve konusunda bir Mate 7 şu ana kadar iyi.
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remiles01 4 yıl
carloska
pasaport kayıtlı oneplus one kullanıyorum alma sebebim ucuz olmasından ziyade çok övülen cm ile gelmiş olmasıydı fakat anlaşmaları bitti.. telefonu alacak arkadaşlar çakma i. mei buna olmuyor(2g sinyali olmaz) pasaport kayıtlı alacaksanız dikkat edin kendi hatanız olmasa bile telefon çökerse yazılımla sorunu çözmek yerine yeni telefon davetiyesi alabilirsiniz.. tavsiyem xiaomi gibi çakma i. mei ile dahi kullanabileceğiniz telefonu kendi hatanızla sustursanız bile sizi mağdur etmeyen firmalara yönelmeniz

cihaz sussa bile geri döndürebilirsin. forums.oneplus.net/...
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carloska 4 yıl remiles01
remiles01

carloska

pasaport kayıtlı oneplus one kullanıyorum alma sebebim ucuz olmasından ziyade çok övülen cm ile gelmiş olmasıydı fakat anlaşmaları bitti.. telefonu alacak arkadaşlar çakma i. mei buna olmuyor(2g sinyali olmaz) pasaport kayıtlı alacaksanız dikkat edin kendi hatanız olmasa bile telefon çökerse yazılımla sorunu çözmek yerine yeni telefon davetiyesi alabilirsiniz.. tavsiyem xiaomi gibi çakma i. mei ile dahi kullanabileceğiniz telefonu kendi hatanızla sustursanız bile sizi mağdur etmeyen firmalara yönelmeniz


cihaz sussa bile geri döndürebilirsin. forums.oneplus.net/...

dönüyor ama 2g sinyali yok sadece 3g var..
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carloska 4 yıl
pasaport kayıtlı oneplus one kullanıyorum alma sebebim ucuz olmasından ziyade çok övülen cm ile gelmiş olmasıydı fakat anlaşmaları bitti.. telefonu alacak arkadaşlar çakma i. mei buna olmuyor(2g sinyali olmaz) pasaport kayıtlı alacaksanız dikkat edin kendi hatanız olmasa bile telefon çökerse yazılımla sorunu çözmek yerine yeni telefon davetiyesi alabilirsiniz.. tavsiyem xiaomi gibi çakma i. mei ile dahi kullanabileceğiniz telefonu kendi hatanızla sustursanız bile sizi mağdur etmeyen firmalara yönelmeniz
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koppa 4 yıl
Fotoşok sağolsun çerçevesiz bir model yapmışlar ama asyalının anlamadığı birşey var, bu kandırıkçılıkla ilk gördükleri ilgiyi göremeyecekler, avrupayı yanlış anlamışlar.
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Mr xXx 4 yıl
beni pek tatmin eden bir cihaz olmadı...
ilk çıkanı efsane bu tırt olacak gibi
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aycibin 4 yıl
bununla nasıl baş edebilir?
lenovo k80:

5.5" FHD ekran
8.5mm kalınlık ve 4000mah pil
13mp OIS'li kamera
4GB ram
intel Quad-core 1.8 GHz

fiyat 300$
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Gandalf81 4 yıl Mr xXx
Mr xXx

beni pek tatmin eden bir cihaz olmadı...
ilk çıkanı efsane bu tırt olacak gibi

bencede öyle olacak kardeşim.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
lan şu tasarımla gelseya :(
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remiles01 4 yıl
2K ekran koymazlar raad olun. adamlar aşırı pinti şuradan kısalım buradan kısalım derken 2K'yı düşünemezler bile. hiçbir etkisi yok neredeyse.
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selahattın ısık 4 yıl
Yine bir başlik faciasi...
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ECB 4 yıl
Görselde ki gibi cihaz gelirse tasarımıyla ilk 2 sırayı çinliler alır. Mate 7 ve Ona Plus Two. Çinliler bu işi iyi öğrenmişler. :)
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nslookup 4 yıl
Cihaz gerçekten görseldeki gibimi olucak ?

Edit: Bu arada google da aratınca çıkan sonuç



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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mindtrap 4 yıl
One plus'ın ilk modelinde ekranda yapıştırıcıyı tam olarak ayarlayamamalarından kaynaklı sarı şerit problemi vardı, ayrıca çıktığında davetiye sistemi nedeniyle alamamış 2-3 ay kadar beklemek zorunda kalmıştık. Birde telefonun premium tek bir kılıfı vardı ve o da 50$ civarında satılıp ekranı kapatmıyordu (bambu kılıf) yurtdışından arkadaşa rica minnet aldırmak zorunda kalmış, telefonu elime alamadan da satmıştım
One plus two ile umarım üretim hatalarını minimize ederler, üstelik bu sefer birde ısınma problemi olan Snapdragon 810 yongaseti ile uğraşmak zorunda kalacaklar, fiyatı da artmış aletin üstelik ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil. Bunun yerine yurtdışından 330$ ortalama para verip Asus Zenfone 2 almak bence çok daha mantıklı 64 gb rom, 4 gb ram, 805 ayarında bir işlemci var aletde üstelik şu an temin edilebilir durumda
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