OneDrive uygulaması Windows Phone tarafında güncellendi

Yazılım devi Microsoft'un isim değişikliğine uğrayan popüler bulut depolama servisi OneDrive, Windows Phone tarafında yeni özelliklerle 4.1 sürümüne güncellendi.





Depolanan dosyalara her noktadan erişim için oldukça iyi bir alternatif oluşturan OneDrive uygulaması, yayınlanan son güncellemesiyle ise aşağıda yer alan yeniklere kavuşmuş durumda,





Büyük ekranlı telefonlarda arayüz artık daha güzel görünüyor

Bir seferde çoklu fotoğraf ve video yükleme imkanı

Yeni resim görüntüleme tasarımı

OneDrive dosyalarını diğer uygulamalar ile açma

OneDrive dosyalarını diğer uygulamalar ile paylaşma

Dosya ve klasör sınıflandırmaları

Performans geliştirmeleri ve hata çözümleri





Ücretsiz olarak sunulan OneDrive uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/onedrive-updated-windows-phone-multiple-new-features