OneDrive uygulaması Windows Phone tarafında güncellendi

Haber Editörü
Yazılım devi Microsoft'un isim değişikliğine uğrayan popüler bulut depolama servisi OneDrive, Windows Phone tarafında yeni özelliklerle 4.1 sürümüne güncellendi.
Depolanan dosyalara her noktadan erişim için oldukça iyi bir alternatif oluşturan OneDrive uygulaması, yayınlanan son güncellemesiyle ise aşağıda yer alan yeniklere kavuşmuş durumda,
- Büyük ekranlı telefonlarda arayüz artık daha güzel görünüyor
- Bir seferde çoklu fotoğraf ve video yükleme imkanı
- Yeni resim görüntüleme tasarımı
- OneDrive dosyalarını diğer uygulamalar ile açma
- OneDrive dosyalarını diğer uygulamalar ile paylaşma
- Dosya ve klasör sınıflandırmaları
- Performans geliştirmeleri ve hata çözümleri
Ücretsiz olarak sunulan OneDrive uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.wpcentral.com/onedrive-updated-windows-phone-multiple-new-features Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Window Phone" ve "günceledi" nedir ?
Alt tarafı 2 kelime yazacaksınız, onuda yanlış yazıyorsunuz.
Cümlenin sonuna da nokta koy, unutma!
Windows Phone 8
3.6.0.0
www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/onedrive/ad543082-80ec-45bb-aa02-ffe7f4182ba8 (TR)
Windows Phone 8.1
4.1.0.0
www.windowsphone.com/en-us/store/app/onedrive/ad543082-80ec-45bb-aa02-ffe7f4182ba8 (US)