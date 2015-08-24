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OneDrive'ın gruplar özelliği kapanıyor

3 yıl
1,5b
1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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OneDrive'ın gruplar özelliği kapanıyor
 
Yazılım devi Microsoft'un popüler bulut depolama servisi OneDrive, kullanıcıların yolladığı bir e-posta ile gruplar özelliği kapatacağını duyurdu.
Firmadan gelen e-posta içerisinde gruplar özelliğinin tam olarak 16 Ekim 2015 tarihinde kapatılacağı belirtiliyor. Bu tarih sonrasında ise grup dosyaları ve bilgileri tamamen silinecek. Grup dosyalarını korumak isteyen kullanıcılarsa burada yer alan adımları izleyerek dosyaları kendi OneDrive hesabına taşıyabilecek.

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