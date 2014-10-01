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OnePlus 2 gelecek yıl ortalarında piyasaya çıkacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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OnePlus 2 gelecek yıl ortalarında piyasaya çıkacak

Gerek sahibi olan firma gerekse de davetiyeli satış şekli ile dikkatleri üzerine çeken OnePlus One akıllı telefonu halen perakende satışa sunulmuş değil ancak devam modeli için çalışmalar başlamış durumda.

Reddit soru-cevap bölümünde konuşan yönetici Carl Pei, OnePlus 2 modeli için çalışmalara başladıklarını ve gelecek yıl ikinci veya üçüncü çeyrek döneminde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Android L işletim sisteminin standart olacağı model farklı boyutlardaki versiyonları ile gelecek ve muhtemelen bir versiyon Phablet sınıfına sunulacak. Bunun haricinde cihazın ne tür bir donanım sunacağı açıklanmadı.

OnePlus One modeli yaygın kullanımda olmasa da tasarımı ve donanımı ile bu yılın en iyi telefonları arasında kabul ediliyor ve gelecek yıl ki devam modeli de yine diğer amiral gemi modelleri ile kapışacak tarzda bir donanıma sahip olacaktır. Ancak en önemli problem olan davetiye usulü satışa da bir çözüm bulunması şart.  

http://androidspin.com/2014/09/30/oneplus-2-confirmed-coming-q2-q3-2015-reddit-ama/ Yorum Yaz
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Lightr 5 yıl
Nexus 5 tasarımı terk
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ilkerT06 5 yıl
oneplus one daha elime ulasmadı ancak turkiyeyede drek satıs yaparlarsa alırım die dusunuyorum tabi one nin performansına baglı forumdaki kullanıcılar gayet memnun
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gonuldagi 5 yıl
Bu ay sonu veya bu ay içinde ön siparişe açılacakğı söyleniyor oneplus formunda.
Oneplus one için söylüyorum. Davetiye beklemek yerine önsiparişe davetiyeyi kapmış olacaksınız.
Tabii daediyesiz lınınca 3 davetiye hakkıda onlara kalacak. böylelikle minimal olarak 1 taşla,4 müşteri
indirilmiş olacak
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emreacars 5 yıl gonuldagi
bilgileriniz hatalı durum soyle davetiye sistemi devam edecek fakat yanına onsiparis opsiyonu eklenecek davetiyesi olan hemen sahip olurken onsiparis verenler sirket uretimine gore telefon gonderilecek.onsiparis verdiniz diyelim biyerden davetiye geldi siparisiniz hemen kargolanacak.İnsallah acıklayabilmisimdir.
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keskin53 5 yıl
biri göremeden 2 nin haberlerini okur olduk
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kiaydin 5 yıl
Ben demiştim bunun çevirisini Ekrem'e yaptırırlar diye :d
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depeche35 5 yıl
Oneplus One alamıyorum ya ülkemde...içim gidiyor inadına 6 yıllık telefonla devam !
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complete_ 5 yıl
bu telefonlar türkiyeye gelse nasıl para yetiştireceksin merak ediyorum,zira her gördüğün modele ahh şu gelde ahh buda gelse..hepsi gelmesin bence
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Unzerstörbar 5 yıl
5" yapsınlar
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Global olarak çıkması lazım.
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hasimmurat 5 yıl
türkiye ne 1 geldi ne de 2 gelir bana boş yani
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Sony-Samsung-LG biraz örnek alsın şunları. Kasa bile değiştirmeden aynı donanımlı telefonu iteliyorlar
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