OnePlus 2 gelecek yıl ortalarında piyasaya çıkacak





Gerek sahibi olan firma gerekse de davetiyeli satış şekli ile dikkatleri üzerine çeken OnePlus One akıllı telefonu halen perakende satışa sunulmuş değil ancak devam modeli için çalışmalar başlamış durumda.





Reddit soru-cevap bölümünde konuşan yönetici Carl Pei, OnePlus 2 modeli için çalışmalara başladıklarını ve gelecek yıl ikinci veya üçüncü çeyrek döneminde piyasaya sürüleceğini açıkladı.





Android L işletim sisteminin standart olacağı model farklı boyutlardaki versiyonları ile gelecek ve muhtemelen bir versiyon Phablet sınıfına sunulacak. Bunun haricinde cihazın ne tür bir donanım sunacağı açıklanmadı.





OnePlus One modeli yaygın kullanımda olmasa da tasarımı ve donanımı ile bu yılın en iyi telefonları arasında kabul ediliyor ve gelecek yıl ki devam modeli de yine diğer amiral gemi modelleri ile kapışacak tarzda bir donanıma sahip olacaktır. Ancak en önemli problem olan davetiye usulü satışa da bir çözüm bulunması şart.

http://androidspin.com/2014/09/30/oneplus-2-confirmed-coming-q2-q3-2015-reddit-ama/