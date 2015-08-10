OnePlus 2 rezervasyonları 3.5 milyona yaklaştı

Donanımı ve fiyatı yanında ısrarla devam ettirdiği rezervasyon usulü satış stratejisi ile yine yılın en çok konuşulan modellerden birisi olmaya aday OnePlus 2 için ilgili tüketici sayısı hızla artıyor.





OnePlus 2 modeli anavatanı Çin'de davetiyesiz satılıyor ve çevrimiçi mağazaya çıkan ilk 30 binlik parti 64 saniyede tükendi. İkinci parti ürün ise 11 Ağustos itibariyle yeniden mağazaya gelecek.





Çin dışındaki davetiyeli ön sipariş sistemine kayıt olanların sayısı ise 3.5 milyona yaklaşmış durumda. Sayı hızla artarken ay sonuna kadar rezervasyonların 10 milyon rakamını geçebileceği belirtiliyor. Elbette bu rakamın tamamı telefonu satın alacak diye bir kaide yok. Bu bakımdan tam satış rakamları önümüzdeki aylarda belli olacak.





OnePlus 2 modeli 5.5 inçlik Full HD ekran, Gorilla Glass 4 koruma, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB/4GB RAM, 300mAh gücünde batarya, 13MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özelliklere sahip. Modelin 3GB RAM versiyonu vergilendirme hariç yaklaşık 890TL iken, 4GB RAM versiyonu ise vergiler hariç 1070TL fiyat etiketine sahip.

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