OnePlus 20 Nisan'da etkinlik düzenleyecek

Geçen yılı çok konuşulan bir amiral gemi modeli ve eleştirilen bir satış model ile geride bırakan Çinli OnePlus, bu yıla taşınabilir şarj istasyonu ve insansız hava aracı gibi farklı ürünlerle giriş yaptı. Ancak henüz yeni bir amiral gemisinden ses seda yok.





Firmanın daha önce yaptığı açıklamalarda yeni amiral gemi modeli için yılın ikinci çeyreği üzerinde duruluyordu. Ancak bunun üçüncü çeyreğe kayacağını söyleyenler de mevcut. Bununla birlikte OnePlus yeni bir lansman için 20 Nisan tarihine rezervasyon yapmış durumda.





OnePlus One modeli de geçen yıl Nisan ayında resmiyet kazandığı için OnePlus Two modelinin sırası gelmiş olabilir. Ancak davetiyede herhangi bir yeni model vurgusu yapılmıyor ve OnePlus One modelinin logosu devam ettiriliyor. Bu bakımdan daha ucuz bir OnePlus One versiyonu bizi bekliyor olabilir.





Bu modelde tasarım çizgilerinin aynen korunacağı ancak plastik kasa, 720p ekran, MediaTek tabanlı bir işlemci, daha düşük RAM, daha düşük depolama kapasitesi şeklinde maliyeti düşüren donanımlar kullanılacağı tahmin ediliyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/04/oneplus-send-out-invites-for-something-happening-on-april-20th.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter