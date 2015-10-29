OnePlus 250 dolar fiyata sahip yeni akıllı telefonu OnePlus X'i duyurdu

OnePlus "Amiral gemisi katili" sıfatıyla tanınmış bir marka, ancak görünen o ki şirket bu kez orta seviyenin katili olmayı amaçlıyor. Akıllı telefonun en çok dikkat çeken noktalarından birisi ise sıradışı üretim malzemeleri. 140 x 69 x 6.9 mm kasa boyutlarına sahip modelin Onyx ve seramik olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor.

Onyx versiyonda akıllı telefonun arka kısmı spor ve parlak siyah bir görünüme sahip, ancak üreticinin söylediğine göre seramik versiyonun üretim süreci çok daha zorlu. Zirkonyum olarak bilinen 0.5mm'lik kalıpların 1480 derecede 28 satten fazla tutularak eritilmesiyle başlanan üretim süreci daha sonra akışkan sıvının 2 gün boyunca soğumaya bırakılmasıyla devam ediyor. Sonrasında ise yüzeyin parlatılması ve son rötuşların yapılmasıyla birlikte akıllı telefonun Mohs sertlik skalasına göre 8.5H sertliğindeki kasası hazır oluyor. Seramik modellerin toplam üretim süresi ise 25 gün olarak açıklandı. Her iki modelin de metal çerçeveye sahip olduğunu hatırlatalım.

Teknik özelliklere baktığımızda ise ilk olarak 5" boyutunda FullHD çözünürlük sunabilen AMOLED ekran karşımıza çıkıyor. Sağlam kasanın içerisinde ise Snapdragon 801 çipset, 3 GB bellek, arttırılabilir 16 GB depolama alanı akıllı telefona eşlik ediyor. Arka kısımda f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 MP kamera tercih edilirken ön kısımda 8MP f/2.4 sensör kullanılmış. Çipset desteklediği halde 4K kayıt desteğinin sunulmadığını söylemekte de fayda var.

Android 5.1.1 üzerinde çalışan Oxygen OS sürümü ile birlikte gelen akıllı telefon 2520 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Onyx versiyonun ağırlığı 138 gram olurken premium seçenek olan seramik versiyon 160 gram ağırlığında. Tabi ki seramik işçiliğinin farkı fiyatlara da yansıyor. Akıllı telefonun standart versiyonu (Onyx) 249 $ / 199 £ (Yaklaşık 900 TL) fiyat etiketine sahip ancak Seramik versiyonun fiyatı ise 269 £ (Yaklaşık 1200 TL) olarak açıklandı. Seramik modelden toplamda 10 bin adet üretilecek.

Görsel kaynak: The Verge