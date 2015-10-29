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OnePlus 250 dolar fiyata sahip yeni akıllı telefonu OnePlus X'i duyurdu

Uzun bir süredir OnePlus'ın orta seviye bir model çıkaracağı iddia ediliyordu. İddiaları doğrulayan açıklama ise çok gecikmedi ve Çinli üretici OnePlus X'i duyurdu.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,8b
1
36
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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OnePlus 250 dolar fiyata sahip yeni akıllı telefonu OnePlus X'i duyurdu
OnePlus "Amiral gemisi katili" sıfatıyla tanınmış bir marka, ancak görünen o ki şirket bu kez orta seviyenin katili olmayı amaçlıyor. Akıllı telefonun en çok dikkat çeken noktalarından birisi ise sıradışı üretim malzemeleri. 140 x 69 x 6.9 mm kasa boyutlarına sahip modelin Onyx ve seramik olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor.

Onyx versiyonda akıllı telefonun arka kısmı spor ve parlak siyah bir görünüme sahip, ancak üreticinin söylediğine göre seramik versiyonun üretim süreci çok daha zorlu. Zirkonyum olarak bilinen 0.5mm'lik kalıpların 1480 derecede 28 satten fazla tutularak eritilmesiyle başlanan üretim süreci daha sonra akışkan sıvının 2 gün boyunca soğumaya bırakılmasıyla devam ediyor. Sonrasında ise yüzeyin parlatılması ve son rötuşların yapılmasıyla birlikte akıllı telefonun Mohs sertlik skalasına göre 8.5H sertliğindeki kasası hazır oluyor. Seramik modellerin toplam üretim süresi ise 25 gün olarak açıklandı. Her iki modelin de metal çerçeveye sahip olduğunu hatırlatalım.
OnePlus 250 dolar fiyata sahip yeni akıllı telefonu OnePlus X'i duyurdu
 

Teknik özelliklere baktığımızda ise ilk olarak 5" boyutunda FullHD çözünürlük sunabilen AMOLED ekran karşımıza çıkıyor. Sağlam kasanın içerisinde ise Snapdragon 801 çipset, 3 GB bellek, arttırılabilir 16 GB depolama alanı akıllı telefona eşlik ediyor. Arka kısımda f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 MP kamera tercih edilirken ön kısımda 8MP f/2.4 sensör kullanılmış. Çipset desteklediği halde 4K kayıt desteğinin sunulmadığını söylemekte de fayda var.
OnePlus 250 dolar fiyata sahip yeni akıllı telefonu OnePlus X'i duyurdu
 
Android 5.1.1 üzerinde çalışan Oxygen OS sürümü ile birlikte gelen akıllı telefon 2520 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Onyx versiyonun ağırlığı 138 gram olurken premium seçenek olan seramik versiyon 160 gram ağırlığında. Tabi ki seramik işçiliğinin farkı fiyatlara da yansıyor. Akıllı telefonun standart versiyonu (Onyx) 249 $ / 199 £ (Yaklaşık 900 TL) fiyat etiketine sahip ancak Seramik versiyonun fiyatı ise 269 £ (Yaklaşık 1200 TL) olarak açıklandı. Seramik modelden toplamda 10 bin adet üretilecek.
Görsel kaynak: The Verge 

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DubSteq 4 yıl en beğenilen
"Çipset desteklemediği için 4K kayıt desteği bulunmadığını söylemekte fayda var." Şakamısınız? S801'in 4K desteklemediğini mi iddia ediyorsunuz?
3 Yanıt Yanıtla +5
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alidarkstone 3 yıl
Son olarak çift imei li Oneplus X ve Oneplus 2 nin e-devlet üzerinden an itibariyle kayıt edilemediğini hatırlatayım. Şuan üzerinde çalışıyorlar GSMA'ya bildirilmediğinden e-devlet üzerinden 2.imei numarasını ekleyemiyorsunuz. O nedenle bu telefonlardan birini alırsanız hemen kayıt ettirmeyin biraz bekleyin.
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frt-_-ctn 3 yıl alidarkstone
Imei değiştirsek nasıl olur?
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DH Misafiri 4 yıl
Aynı özelliklerde xiaomi mi4 $220 TR de satılıyor üstelik ve 1000tl civarı. Üstelik lensleri de daha iyi Sony. Ayrıca s801 chip set 4k destekliyor. Oneplus x e koydukları bellek modülü yazma hızı düşük kisacasi kalitesiz olduğu için 4k çekim yapamıyordur
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formalist 4 yıl DH Misafiri
Bitmedi xiaomi sevdası :) mi4 tr de garantili satılan versiyonunda 4g yok, mi4 hatta tüm xiaomi cihazlarının hiçbiri adam akıllı 4g desteği sunmuyor, bknz. band 20 / 800 mhz hiçbir xiaomi cihazda yok. Çoğu çindede yok, sp 801 yeterde artar, ama 4g gelince cihaz değiştiririm diyorsanız ayrı mesele.

illa süper hızlı olacak takıntınız varsa samsung işlemcileri şu an daha hızlı..

pili iyi gitsin cihaz bana göre yeterli..
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Mr. Jingles 4 yıl
S801 4K desteklese ne olur desteklemese ne olur. S810 bile birkaç dakika çekebiliyor. Gereksiz olmuş tüketicileri kandırmak amacıyla bakın 4K da çekim yapabiliyor demişler.
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skywalker06 4 yıl
900tlden satılırsa efsane olur yoksa işleri zor hele meizu metal dururken
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MrKemal17 4 yıl
ewferofking
interwap Parmak izi okuyucu olmaması ve batarya sıkıntı.
Parmak izi çok artırır maliyeti onun yerine mekanik home tuşu konulmalıydı.

150 Euroya satılan Meizu Metal'de home tuşuna entegre parmak izi okuyucu mevcut.
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Kevin Garnett 4 yıl MrKemal17
MrKemal17

ewferofking

interwap Parmak izi okuyucu olmaması ve batarya sıkıntı.
Parmak izi çok artırır maliyeti onun yerine mekanik home tuşu konulmalıydı.


150 Euroya satılan Meizu Metal'de home tuşuna entegre parmak izi okuyucu mevcut.

Onu ben bilmiyorum ama parmak izi çok aman aman bir konu değil ucuz telefon için.
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interwap 4 yıl
Parmak izi okuyucu olmaması ve batarya sıkıntı.
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Kevin Garnett 4 yıl interwap
interwap

Parmak izi okuyucu olmaması ve batarya sıkıntı.

Parmak izi çok artırır maliyeti onun yerine mekanik home tuşu konulmalıydı.
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Qonrul 4 yıl
1000 tl altı yada maksimum 1100 olması lazım. bize de erken gelir umarım
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ilkerT06 4 yıl
tryesatışı yokbi şekilde getirsende kaydı sıkıntı bir yıldır opone kullanıyorum çok memnunum.pasapoert kaydı ile getirdim ancak yurtdısındaki bi güzel ve ucucz cihazları trde yasal olaraksatın almak ve kullanmak imkansız neredeyse. bu durum 2 senedir düzelmedi düzeliceğinide sanmıyorum
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zibartan 4 yıl
Diğer konuyada yazmıştım buraya da yazıyorum. Snapdragon 801 işlemci nedir yahu. Elde kalan işlemcileri iteleme telefonu olmuş resmen. MT X10 koysana birader. 2525mAh batarya ve OxygenOS ile bir gün çıkarsa iyidir. OP demek ki batmayı hızlandırmak için elinden geleni yapacak hayırlı olsun. Cynogen OS telefonu adam eden şeydi onu çıkardıktan sonra telefonun hiçbir esprisi kalmıyor. OxygenOS kullanan bilir sıkıntılıdır. Yazık böyle iyi giriş yapan bir firma bu hallere geldi.
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nickimsonikimsi 4 yıl ilkerT06
ilkerT06
tryesatışı yokbi şekilde getirsende kaydı sıkıntı bir yıldır opone kullanıyorum çok memnunum.pasapoert kaydı ile getirdim ancak yurtdısındaki bi güzel ve ucucz cihazları trde yasal olaraksatın almak ve kullanmak imkansız neredeyse. bu durum 2 senedir düzelmedi düzeliceğinide sanmıyorum

Merhaba bende yurtdisindan bu teli getirmeyi dusunuyorum pasaport kaydindan sonra guncelleme almakta vs bir sikintiniz oldumu acaba.
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Patren 4 yıl
900 tlden türkiye gelirse efsane olur f/p kralı olur
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DubSteq 4 yıl en beğenilen
"Çipset desteklemediği için 4K kayıt desteği bulunmadığını söylemekte fayda var." Şakamısınız? S801'in 4K desteklemediğini mi iddia ediyorsunuz?
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Okisht 4 yıl DubSteq
Çipset desteklediği halde yazacaktım. Düzeltme için teşekkürler
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fthddn 4 yıl DubSteq
DubSteq
"Çipset desteklemediği için 4K kayıt desteği bulunmadığını söylemekte fayda var." Şakamısınız? S801'in 4K desteklemediğini mi iddia ediyorsunuz?

çipset desteklediği halde diyor dostum element uydurma iyi oku ondan sonra şaka mısınız de
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dys 4 yıl DubSteq
Her sakallı hacı baba olmadığı gibi her 801 de 4k desteklemiyor,3 çeşit s801 işlemci var bunlar en düşüğünü kullanmışlar...
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