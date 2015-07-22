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OnePlus 2'nin görüntüleri ortaya çıktı! Tasarımda fiziksel buton dikkat çekiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,2b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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OnePlus 2'nin görüntüleri ortaya çıktı! Tasarımda fiziksel buton dikkat çekiyor
 
Akıllı telefon sektörünün durgun bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz. Ancak OnePlus 2 modeli son zamanlarda gündemi sıcak tutmayı başarıyor. Geçtiğimiz yıl OnePlus One modelini çıkararak amiral gemisi modeller ile rekabete giren Çinli üretici,  bu yıl da serinin devam cihazı OnePlus 2'yi piyasaya çıkarmak için kolları sıvadı. Cihazın Çin mobil düzenleme kurulu TENAA'da görüntülenmesi de artık son aşamaya geldiğini gösteriyor.
Üreticilerin Çin'de satış yapabilmek için başvurduğu sertifika yetkilisi TENAA cihazlar için oluşturduğu sayfalarda bir çok fotoğrafı ve teknik özelliği yayınlıyor. 27 Temmuzda resmiyete kavuşacak cihaz için zaman daralırken sonunda beklenen oldu ve OnePlus 2 sertifika başvurusunda listelendi.  
Cihazın ortaya çıkan detaylarında ilk olarak fiziksel ana ekran butonu dikkat çekiyor. Bu butonun görünüm açısında Galaxy S6 modelinde kullanılan butona benzediğini söylemek yanlış olmaz. Ancak diğer butonların kapasitif yapı ile bu fiziksel butonun yanlarına gelip gelmeyeceği hala netleşmiş sayılmaz, zira daha önce çıkan bazı haberler OnePlus 2'nin parmak izi okuyucu bulunduracağına işaret ediyordu. Bu durumda ekranın altında yer alan bu buton HTC One M9+'da gördüğümüz gibi yalnızca parmak izini okumak ve bu şekilde ana ekrana ulaşmak için kullanılabilir.
OnePlus 2'nin görüntüleri ortaya çıktı! Tasarımda fiziksel buton dikkat çekiyor
 
Cihazın arka kısmına baktığımızda kamera kısmının da LG'nin başlattığı tasarım anlayışını benimsediğini söyleyebiliriz. Orta kısımda yer alan kamerada çift ton LED flaş bulunuyor. Bir başka değişiklik ise cihazın yan kısımlarındaki butonlarda göze çarpıyor. İlk modelde yer alan yapı değiştirilerek güç butonu sol kısma, ses açma ve kısma butonları ise sağ kısma taşınmış durumda.
Henüz teknik özellikler listelenmedi ancak bazı iddialar oldukça güçlenmiş durumda. OnePlus 2 modelinde 5.7-inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde ekran, Qualcomm'un Snapdragon 810 v2.1 işlemci, 4 GB bellek, 16/32 GB depolama alanı seçenekleri, 3300 mAh batarya kapasitesi öngörülen özellikler arasında. Çok kısa bir süre önce şirket yöneticisinin paylaştığı Galaxy S6 ve iPhone 6 karşılaştırmalı fotoğrafları da bu bağlantı altında sizlerle paylaşmıştı. 

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FreeRun 4 yıl en beğenilen
Samsungun telefonlarını sattıran şey o tuş, sonunda kafayı kullanan birileri çıktı.
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onizuka_sensei 4 yıl
o arka taraf ne allah aşkına öyle zımpara kağıdı gibi
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burrnn 4 yıl
gelse de forumdaki one+1 kurnazları fiyat kırsa. telefon ilk çıktığında 1300 liraya satıyorlardı. 1 yıl geçti, ikinci eline 1300 lira istiyorlar.
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DoKToR_TiLKi 4 yıl
lan ciddi ciddi samsung vari fiziksel buton var telefonda bu resim orjinal çıktı galiba.. büyük hayal kırıklığı yaşatacak gibi[>:]

youtube.com/...
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teknokaptan 4 yıl
bu fiyata yine fiyasko olucak satislar yazik yap 300 dolarrr
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ICromwelleI 4 yıl
Bu telefonu herkes alacak gibi konuşmasın adamlar vaz gecmediler davetli sistemden 440 dolar gibi bir fiyatla pek marjinal gözükmüyor açıkçası.
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Sezer.E 4 yıl
Hayir ya olamaz. Samsungdan nefret etme sebebim olan o fiziksel tus. Deli gibi bekledigim bu telefomda. Umarim bu igrenc tasarim fakedir.
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Angel of the Lord 4 yıl
İlk telefonda panelde sorun var falan lafı dolanıyordu sanırsam. Doğru muydu acaba?
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_botturgec_ 4 yıl
Arka kapağı ben çok beğeniyorum Oneplus Öne kullanıcısı olarak. Boyutların artışı ergonomi açısından sorun olsa da, internet deneyimi konusunda cidden çok keyifli oluyor.

Sonuç olarak olay fiyatta bitiyor.
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BekirTemel 4 yıl
1080 p ekran kullansalar kafadan 1 saat fazla ekran süresi alınır ama bu 2 k işinden vazgeçmeyecekler gibi.
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The Balance 4 yıl
Inşallah faketir.
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Batuist 4 yıl
ne güzel hiç bir sorun yokmuş gibi her sene ekran ebadı büyüyor. bunu mutlak suretle bir yerde duracağı kesin. Lakin üreticiler rekabet adına satışın ben daha yükseğini yaptım diyebilmesi için sürekli rakamları büyütüyorlar. Bu ram miktarı olur, işlemci hızı olur ekran boyutu olur. zannediyorlar ki herşeyin rakamsal büyüklüğü onu daha iyi yapıyor. Ama düşünmüyorlar ki bir noktadan sonrası kar değil zarar getiriyor. Bunlar azalan marjinal faydalar yasasını bilmeyen okumamış cahil insanlar. Sadece elektronik bilgisiyle piyasa işi yapmaya çalışan firmalar. Sen bu kafayla en iyisini düşünsen 5 sene sonrasının telefonunu üreteyim dersen bugünden 8" lik bir telefon üretirsin. Olmuyor arkadaş olmuyor... bu ebat büyüdükçe güzel olmuyor. neremize sokacaz bundan sonrasını. 5 sene sonra yanımızda çantayla taşıcaz bu telefonları, tıpkı laptoplar gibi. yeter artık isyan bayraklarını çektik 5,7 6, 6,5 7" nereye kadar büyütüceksiniz. Tabletlerden ne farkı kaldı bu telefonların... Ben şimdi bu telefonun özelliklerini ne bileyim kamerasını zartını zurtunu beğensem kullanmak istesem bu koca öküzü nasıl sürekli yanımda taşıyayım?? 5,5" bile adamı zorlarken artık daha üstünü istemiyoruz. Büyük ekran istesem zaten gider tablet alırım. el insaf bu gidişatta artık bir yerde durulmalı. şu an için en uygun kran boyutunu s6'da görüyorum. üstü gereksiz ve ergonomik değil... götürüsü getirisinden fazla oluyor bir süre sonra..
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0MG90 4 yıl
Arka taraf berbat
Birde HTC'ye laf atıyorlardı tasarım konusunda
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DoKToR_TiLKi 4 yıl
FAKE bu FAKE
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