OnePlus 2'nin görüntüleri ortaya çıktı! Tasarımda fiziksel buton dikkat çekiyor

Akıllı telefon sektörünün durgun bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz. Ancak OnePlus 2 modeli son zamanlarda gündemi sıcak tutmayı başarıyor. Geçtiğimiz yıl OnePlus One modelini çıkararak amiral gemisi modeller ile rekabete giren Çinli üretici, bu yıl da serinin devam cihazı OnePlus 2'yi piyasaya çıkarmak için kolları sıvadı. Cihazın Çin mobil düzenleme kurulu TENAA'da görüntülenmesi de artık son aşamaya geldiğini gösteriyor.

Üreticilerin Çin'de satış yapabilmek için başvurduğu sertifika yetkilisi TENAA cihazlar için oluşturduğu sayfalarda bir çok fotoğrafı ve teknik özelliği yayınlıyor. 27 Temmuzda resmiyete kavuşacak cihaz için zaman daralırken sonunda beklenen oldu ve OnePlus 2 sertifika başvurusunda listelendi.

Cihazın ortaya çıkan detaylarında ilk olarak fiziksel ana ekran butonu dikkat çekiyor. Bu butonun görünüm açısında Galaxy S6 modelinde kullanılan butona benzediğini söylemek yanlış olmaz. Ancak diğer butonların kapasitif yapı ile bu fiziksel butonun yanlarına gelip gelmeyeceği hala netleşmiş sayılmaz, zira daha önce çıkan bazı haberler OnePlus 2'nin parmak izi okuyucu bulunduracağına işaret ediyordu. Bu durumda ekranın altında yer alan bu buton HTC One M9+'da gördüğümüz gibi yalnızca parmak izini okumak ve bu şekilde ana ekrana ulaşmak için kullanılabilir.

Cihazın arka kısmına baktığımızda kamera kısmının da LG'nin başlattığı tasarım anlayışını benimsediğini söyleyebiliriz. Orta kısımda yer alan kamerada çift ton LED flaş bulunuyor. Bir başka değişiklik ise cihazın yan kısımlarındaki butonlarda göze çarpıyor. İlk modelde yer alan yapı değiştirilerek güç butonu sol kısma, ses açma ve kısma butonları ise sağ kısma taşınmış durumda.

Henüz teknik özellikler listelenmedi ancak bazı iddialar oldukça güçlenmiş durumda. OnePlus 2 modelinde 5.7-inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde ekran, Qualcomm'un Snapdragon 810 v2.1 işlemci, 4 GB bellek, 16/32 GB depolama alanı seçenekleri, 3300 mAh batarya kapasitesi öngörülen özellikler arasında. Çok kısa bir süre önce şirket yöneticisinin paylaştığı Galaxy S6 ve iPhone 6 karşılaştırmalı fotoğrafları da bu bağlantı altında sizlerle paylaşmıştı.