Lenovo, ZUK 2 ile çıtayı yükseltiyor

Snapdragon 820 yonga setinin kullanıma sunulması ile birlikte, sayısız üreticinin akıllı telefonlarında boy göstermeye başladı. Ticari hayatına eski bir işlemci ile başlayan Lenovo ZUK markası da, ikinci modelinde Snapdragon 820 tercihi yaptı.

Lenovo’nun çevrimiçi olarak satış yapan ve Xiaomi’nin stratejisine rakip olmak için hayata geçirilen ZUK markası, ilk modeli Z1’in ardından, ikinci modeli Z2 Pro’yu duyurdu. Model, rakiplerine göre fiyat avantajına sahip durumda.

ZUK Z2 Pro modelinde 5.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekran kullanıldığını görüyoruz. Bu noktada Samsung’un devreye girdiğini belirtmeye gerek yok. Snapdragon 820 yonga setinden güç alan model iki farklı versiyona sahip. İlk versiyonda 4GB RAM ve 64GB kapasite, ikinci versiyonda ise 6GB RAM ve 128GB kapasite yer alıyor. İkinci versiyon bu açıdan piyasanın en iyilerinden birisi durumunda.

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Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde OIS destekli bir kamera barındıran model, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde geniş açılı bir kameraya sahip. Çıkarılamayan 3100mAH kapasiteli batarya, Quick Charge 3.0 ile desteklenmiş. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde ZUI kullanıcı arayüzü çalışıyor.

Metal gövdeye sahip cihazın ekran çerçeveleri sağ ve sol tarafta 0.05mm inceliğe erişiyor. Bununla birlikte alt ve üst kısımlar biraz kalın tutulmuş. Ön kısımdaki fiziksel tuş içerisine parmak izi okuyucu entegre edilmiş. USB 3.1 Type-C girişi ile 10Gbps teorik veri aktarım hızlarına erişebilen cihazda, nabız ölçer, ultraviyole ışın ölçer, ivme ölçer gibi 10 farklı sensör yer alıyor.

Haftasonu piyasaya çıkacak olan cihazın 6GB RAM versiyonu için 416$ fiyat etiketi belirlenmiş. 4GB RAM versiyonunun biraz daha ucuz olacağı tahmin ediliyor. Her iki versiyon da, sınıfındaki rakiplerinden fiyat olarak avantajlı. Tabii, sadece Çin pazarına sunulacağı için bu avantajı herkes göremeyecek.