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Lenovo, ZUK 2 ile çıtayı yükseltiyor

Xiaomi’nin karşısına, çevrimiçi satış yapacak ZUK markası ile çıkan Çinli Lenovo, ZUK 2 Pro amiral gemi modeli ile çıtayı iyice yükseltiyor. Cihaz, Xiaomi Mi 5 ile rekabet edecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,6b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 820 yonga setinin kullanıma sunulması ile birlikte, sayısız üreticinin akıllı telefonlarında boy göstermeye başladı. Ticari hayatına eski bir işlemci ile başlayan Lenovo ZUK markası da, ikinci modelinde Snapdragon 820 tercihi yaptı.

Lenovo’nun çevrimiçi olarak satış yapan ve Xiaomi’nin stratejisine rakip olmak için hayata geçirilen ZUK markası, ilk modeli Z1’in ardından, ikinci modeli Z2 Pro’yu duyurdu. Model, rakiplerine göre fiyat avantajına sahip durumda.

ZUK Z2 Pro modelinde 5.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekran kullanıldığını görüyoruz. Bu noktada Samsung’un devreye girdiğini belirtmeye gerek yok. Snapdragon 820 yonga setinden güç alan model iki farklı versiyona sahip. İlk versiyonda 4GB RAM ve 64GB kapasite, ikinci versiyonda ise 6GB RAM ve 128GB kapasite yer alıyor. İkinci versiyon bu açıdan piyasanın en iyilerinden birisi durumunda.

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Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde OIS destekli bir kamera barındıran model, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde geniş açılı bir kameraya sahip. Çıkarılamayan 3100mAH kapasiteli batarya, Quick Charge 3.0 ile desteklenmiş. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde ZUI kullanıcı arayüzü çalışıyor.

Metal gövdeye sahip cihazın ekran çerçeveleri sağ ve sol tarafta 0.05mm inceliğe erişiyor. Bununla birlikte alt ve üst kısımlar biraz kalın tutulmuş. Ön kısımdaki fiziksel tuş içerisine parmak izi okuyucu entegre edilmiş. USB 3.1 Type-C girişi ile 10Gbps teorik veri aktarım hızlarına erişebilen cihazda, nabız ölçer, ultraviyole ışın ölçer, ivme ölçer gibi 10 farklı sensör yer alıyor.

Haftasonu piyasaya çıkacak olan cihazın 6GB RAM versiyonu için 416$ fiyat etiketi belirlenmiş. 4GB RAM versiyonunun biraz daha ucuz olacağı tahmin ediliyor. Her iki versiyon da, sınıfındaki rakiplerinden fiyat olarak avantajlı. Tabii, sadece Çin pazarına sunulacağı için bu avantajı herkes göremeyecek. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/04/zuk-unveils-zuk-z2-pro-in-both-4gb-and-6gb-ram-flavors.html Yorum Yaz
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
Bi vestelin 1299 tl lik modeline bakıyorum bide şu telefonun 420 DOLARLIK modeline bakıyorum.
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FreeShah 3 yıl
Z2 pro tanıtıldı ve yarın satışa sunulacak. Z2 modeli ise sanırım 10 mayıs gibi satılacakmış.
Pro modeli 6GB RAM 128GB hafıza (standart model ise 4gb ram ve 64 gb hafıza olacak) ve SD820 ile geliyor. 13mp arka 8mp ön kameraya sahip. Ekran 5.2 inch olacakmış. Ekran 1920*1080 full HD.
Bunun yanında 6.0 ile gelecekmiş. Ekstra olarak ise hızlı şarj, parmak izi, kalp ritm ve uv sensörü varmış. Bir de satış fiyatı 420 usd. Zuk çok az bütçe ile çok iyi telefonlar vaat ediyordu. Markanın kurulma amacı buydu. Aslında üst segment diyebileceğimiz bir telefon için belki de fiyat iyi sayılabilir. Fakat fiyat daha uygun olsa daha seksi olurdu ama özellikler oldukça iyi görünüyor. Beni tek rahatsız eden bataryanın 3100 olması oldu. Ayrıca Cyanogenmod ile çalışmaya devam etmelilerdi. Bu benim gözümde bir ekstra idi.

Edit : Döner başlık olmaması iyi oldu. O ne saçma ihtimaldi o.
Zuk bence bir çok markadan F/P olarak önde. Fakat Z1 modeli bu konuda çok daha başarılı.


Edit2 : 420 USD pro model için. Belki de standart model çok daha uygun olur.320 gibi mesela. O zaman tadından yenmez. 128 ve 6 GB ram şu anda çok gerekli değil. 4GB + 64 GB hafızza yeterli olur. 10 mayısı bekleyelim bakalım.
Z2 pro tanıtıldı ve yarın satışa sunulacak. Z2 modeli ise sanırım 10 mayıs gibi satılacakmış.Pro modeli 6GB RAM 128GB hafıza (standart model ise 4gb ram ...
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Pi 3 yıl
Bu telefonu alan adamla cok kafa yapilir bizde. Isim cok sakat. Oluum gittin zuk gibi telefon aldin lan!

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DH Misafiri 3 yıl
Zuk Z1 kullanıcısıyım şimdiden siparişi verdim
Bu arada elimde ki Zuk Z1'i satmaktayım ilgilenen olursa sahibinde de 1000 TL'lik ilanım mevcut.
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ysuleymany 3 yıl
Zuk Z2 Pro mu? Mi5 mi?
Kamera açısından.
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bark_41 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Zuk Z1 kullanıcısıyım şimdiden siparişi verdim
Bu arada elimde ki Zuk Z1'i satmaktayım ilgilenen olursa sahibinde de 1000 TL'lik ilanım mevcut.

Hayırlı olsun,siparişi nerden verdiniz?
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stalker(1979) 3 yıl
Neden sadece Çin'de satıyorlar ki?
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kadirirdem 3 yıl
bu fiyata çok iyi bu özellikler...
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OverClocK1ng 3 yıl
Tipi güzel. Köşeleri Galaxy S2 ye benzeyen telefonlar, gözüme hep güzel geliyor...
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magicool 3 yıl
Boyle harika telefonlar rurkiyeye gelmez biz pahali ve gecen senenin teknolojisini kullanmayi hak ediyoruz
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ysuleymany 3 yıl
Mi5 almaya niyetlenmisken bir de Zuk isi cikti.

Hangisinin kamera iyi ise onu alcam.
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Atılgan oo 3 yıl ysuleymany
ysuleymany
Mi5 almaya niyetlenmisken bir de Zuk isi cikti.

Hangisinin kamera iyi ise onu alcam.

zuk ta 6gb ram var. bir de uv sensor varmis ayrica kandaki oksijen seviyesini olcen bir sensor daha varmis artik ne isimize yarayacaksa . birde zukun ekrani suoer amoled.
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crazy585858 3 yıl
insan gerçekten hayret ediyor..
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ysuleymany 3 yıl
Kamera sensoru nedir bu cihazin? Sony in hangi modeli acaba?
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mpolat35 3 yıl ysuleymany
ysuleymany
Kamera sensoru nedir bu cihazin? Sony in hangi modeli acaba?

Isocell 1.8 diyafram açıklığı var. Yabancı sitelerde kameranın ayrıntısı yazıyor fakat tam olarak hepsi aklımda kalmadı.
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Kefelon 3 yıl
Acaba Lenovo bu cihazları ülkemizde satmayı planlıyor mu?
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interwap 3 yıl
Çok iyi. Üstelik Türkiye deki LTE 800 frekansını destekliyor. Xiaomi de bu eksiklik var.
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