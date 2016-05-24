OnePlus 3 lansmanı yine sanal gerçeklik üzerinden yapılacak

Geçen yıl OnePlus 2 lansmanında ilk kez sanal gerçeklik konseptine yer veren ve nispeten basit bir gözlük aksesuarı geliştiren OnePlus, yine bir ilke imza atmak üzere. OnePlus 3 modelini sanal uzayda deneyimleyebileceksiniz.

OnePlus 2 lansmanında, fiziksel bir etkinlik mekanı hazırlanmış ve kullanıcılar VR gözlükleri ile bu mekana sanal olarak katılmıştı. Şimdi ise etkinlik için sanal bir genel merkez tasarlanmış durumda. The Loop adındaki bu sanal merkezde, kullanıcılar gezinti yapabilecek, dış mekanda OnePlus 3 modelini inceleyebilecek ve ilk kez sanal gerçeklik üzerinden cihazı satın alabilecekler.

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Firma, henüz etkinlik tarihini ve fiziksel mekanın detaylarını paylaşmadı. Bu bakımdan, fiziksel bir etkinlik mi olacak yoksa sadece sanal gerçeklikte mi yaşanacak net değil ancak fiziksel bir etkinliğe kesin gözüyle bakılıyor.

Geçen yılın karton VR gözlüklerini alanlar kullanmaya devam edebilir ancak bu yıl plastik kasalı ve daha estetik bir gözlük üretildi. Loop VR adındaki gözlük, ilk 30 000 kişiye ücretsiz olarak dağıtılıyor. Sevkiyat 6 Haziran tarihinde başlayacak.

OnePlus 3 modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 3GB RAM/32GB kapasite, 4GB RAM/64GB kapasite, 6GB RAM/128GB kapasite seçenekleri, Android 6.0 işletim sistemi, 3500mAh kapasiteli batarya gibi özelliklerin olması bekleniyor.