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OnePlus 3 lansmanı yine sanal gerçeklik üzerinden yapılacak

OnePlus 3 lansmanını sanal gerçeklik üzerinden takip edebilir, firmanın sanal genel merkezini doyasıya gezebilir ve sanal mağazadan yeni cihazı satın alabilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl OnePlus 2 lansmanında ilk kez sanal gerçeklik konseptine yer veren ve nispeten basit bir gözlük aksesuarı geliştiren OnePlus, yine bir ilke imza atmak üzere. OnePlus 3 modelini sanal uzayda deneyimleyebileceksiniz.

OnePlus 2 lansmanında, fiziksel bir etkinlik mekanı hazırlanmış ve kullanıcılar VR gözlükleri ile bu mekana sanal olarak katılmıştı. Şimdi ise etkinlik için sanal bir genel merkez tasarlanmış durumda. The Loop adındaki bu sanal merkezde, kullanıcılar gezinti yapabilecek, dış mekanda OnePlus 3 modelini inceleyebilecek ve ilk kez sanal gerçeklik üzerinden cihazı satın alabilecekler.

Ayrıca Bkz. "Levi’s ve Google işbirliğiyle dokunmatik mont"

Firma, henüz etkinlik tarihini ve fiziksel mekanın detaylarını paylaşmadı. Bu bakımdan, fiziksel bir etkinlik mi olacak yoksa sadece sanal gerçeklikte mi yaşanacak net değil ancak fiziksel bir etkinliğe kesin gözüyle bakılıyor.

Geçen yılın karton VR gözlüklerini alanlar kullanmaya devam edebilir ancak bu yıl plastik kasalı ve daha estetik bir gözlük üretildi. Loop VR adındaki gözlük, ilk 30 000 kişiye ücretsiz olarak dağıtılıyor. Sevkiyat 6 Haziran tarihinde başlayacak.

OnePlus 3 modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 3GB RAM/32GB kapasite, 4GB RAM/64GB kapasite, 6GB RAM/128GB kapasite seçenekleri, Android 6.0 işletim sistemi, 3500mAh kapasiteli batarya gibi özelliklerin olması bekleniyor. 

 
OnePlus 3 lansmanı yine sanal gerçeklik üzerinden yapılacak
 

http://www.androidheadlines.com/2016/05/oneplus-3-unveiling-will-vr-loop-vr-headset-announced.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aliali68 3 yıl
Ya bu her telefon için mi yoksa sadece one plus tanı çalışacak
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teknokaptan 3 yıl
evet bende baktim kalmamisciksin oneplus 3 nakalim tasarim nasil olacak
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WoXeD 3 yıl
30binlik stok 3dk içinde tükenti.mailin geldiği andan sonra hemen baktım ama bitmişti...
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