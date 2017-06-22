OnePlus 5 benchmark testlerinde hile mi yapıyor?

Çinli OnePlus markasının merakla beklenen yeni amiral gemisi OnePlus 5 tanıtıldı ve test ürünleri farklı teknoloji yayınlarına gönderilmeye başlandı. Ne varki test ürünlerinde benchmark aldatma hilesi uygulandığı iddia ediliyor.

Hile mi var?

Yıllardır gündemde olan benchmark hilesi; telefonun işlemcisinin ve grafik biriminin benchmark testini algıladığında hızlarını en üst sınıra kadar çıkarmasını sağlıyor. Böylece skorlar yüksek çıkıyor ve tüketiciye çok güçlü bir telefon algısı oluşturuluyor. Aslında günlük kullanımda performans bu kadar yüksek olmuyor. İşin aldatıcı noktası da burası.

Snapdragon 835 ve 8GB RAM barındıran OnePlus 5 modeli bu bakımdan son kullanıcıya ulaşan ilk 8GB RAM kapasiteli telefon oldu. Ayrıca performans olarak da en iyilerden birisi arasında gösteriliyor. Bununla birlikte hile iddialar can sıkıcı.

OnePlus 5 test ürünlerinin gönderildiği XDA ekibi, benchmark testleri esnasında aktif hale gelen bir kod fark etmiş. Bu kod telefonun sınırlarını en üst seviyeye çekiyor ve skorları yükseltiyor. Bununla birlikte aşırı ısınmaya sebep oluyor.

Ayrıca Bkz.

"Razer’ın mobil oyun pazarına yönelik büyük planları var"

Hile haberleri yayılmaya başladıktan sonra firmanın patronu Carl Pei bizzat bir açıklama yaparak olaya müdahil oldu. Pei, bahse konu performans artışının işlem yükü yoğun bir oyun veya uygulama açıldığında da yaşandığını, ayrıca bir uygulama başlatılırken yine aynı modun devreye girerek daha hızlı açılış sağladığını açıkladı. Pei, bunu kullanıcıların gerçek potansiyeli görmeleri açısından yaptıklarını ve kesinlikle hız aşırtma gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Eğer gerçekten firmanın patronunun açıkladığı gibi bir durum varsa bir nebze kabul edilebilir ancak sadece benchmark testlerinde aktif olan performans modu söz konusuysa doğrudan bir aldatma söz konusu.