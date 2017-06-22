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OnePlus 5 benchmark testlerinde hile mi yapıyor?

Telefonun işlemcisinin ve grafik biriminin benchmark testini algıladığında hızlarını en üst sınıra kadar çıkarmasını sağlayan benchmark hilesi şimdi OnePlus 5 için gündemde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli OnePlus markasının merakla beklenen yeni amiral gemisi OnePlus 5 tanıtıldı ve test ürünleri farklı teknoloji yayınlarına gönderilmeye başlandı. Ne varki test ürünlerinde benchmark aldatma hilesi uygulandığı iddia ediliyor.

Hile mi var?

Yıllardır gündemde olan benchmark hilesi; telefonun işlemcisinin ve grafik biriminin benchmark testini algıladığında hızlarını en üst sınıra kadar çıkarmasını sağlıyor. Böylece skorlar yüksek çıkıyor ve tüketiciye çok güçlü bir telefon algısı oluşturuluyor. Aslında günlük kullanımda performans bu kadar yüksek olmuyor. İşin aldatıcı noktası da burası.

Snapdragon 835 ve 8GB RAM barındıran OnePlus 5 modeli bu bakımdan son kullanıcıya ulaşan ilk 8GB RAM kapasiteli telefon oldu. Ayrıca performans olarak da en iyilerden birisi arasında gösteriliyor. Bununla birlikte hile iddialar can sıkıcı.

OnePlus 5 test ürünlerinin gönderildiği XDA ekibi, benchmark testleri esnasında aktif hale gelen bir kod fark etmiş. Bu kod telefonun sınırlarını en üst seviyeye çekiyor ve skorları yükseltiyor. Bununla birlikte aşırı ısınmaya sebep oluyor.

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Hile haberleri yayılmaya başladıktan sonra firmanın patronu Carl Pei bizzat bir açıklama yaparak olaya müdahil oldu. Pei, bahse konu performans artışının işlem yükü yoğun bir oyun veya uygulama açıldığında da yaşandığını, ayrıca bir uygulama başlatılırken yine aynı modun devreye girerek daha hızlı açılış sağladığını açıkladı. Pei, bunu kullanıcıların gerçek potansiyeli görmeleri açısından yaptıklarını ve kesinlikle hız aşırtma gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Eğer gerçekten firmanın patronunun açıkladığı gibi bir durum varsa bir nebze kabul edilebilir ancak sadece benchmark testlerinde aktif olan performans modu söz konusuysa doğrudan bir aldatma söz konusu.

 

http://www.ibtimes.co.in/oneplus-accused-manipulating-oneplus-5-benchmark-scores-731614 Yorum Yaz
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shadowmexo 2 yıl en beğenilen
Adam doğru olanı yapıyor o halde. Programlar açılırken ve performansa ihtiyaç duyduklarında çalışması gerektikleri gibi çalışıyorlar. Hep bu performans programlarına tutkusu olan insanların saçma beklentileri bunlar. Günlük kullanımda bana dokunduğum anda uygulamayı açsın da isterse benchmark programlarında sonunda olsun. Ben takılmadan beklemeden kullanabiliyorsam gerisi mühim değil.
Adam doğru olanı yapıyor o halde. Programlar açılırken ve performansa ihtiyaç duyduklarında çalışması gerektikleri gibi çalışıyorlar. Hep bu performans programl...
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Glorfindel1907 2 yıl
Test programları pek kafaya takılacak bir durum değil ama bence doğru yapılıyor buna hile denmezki zaten ihtiyaç duyulduğunda o hızlara çıkması gerekiyor telefon boşta dururken sürekli o hızlardamı çalışsın yani.
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raashed21 2 yıl
benchmark bence ergen testi, benim için özellikle antutunun hiçbir değeri yok
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kadirirdem 2 yıl
Benchmark programlarına güvenip telefon alınmaz!,ayrıca zamanında neredeyse tüm firmalar yaptı bunu.
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grafman09 2 yıl
Süper taklit, neyseki iphonedan ucuz ama!! Türkiyede yok telefon, param ile alamıyorsam ürünü haberinde pek kıymeti yok..
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shadowmexo 2 yıl en beğenilen
Adam doğru olanı yapıyor o halde. Programlar açılırken ve performansa ihtiyaç duyduklarında çalışması gerektikleri gibi çalışıyorlar. Hep bu performans programlarına tutkusu olan insanların saçma beklentileri bunlar. Günlük kullanımda bana dokunduğum anda uygulamayı açsın da isterse benchmark programlarında sonunda olsun. Ben takılmadan beklemeden kullanabiliyorsam gerisi mühim değil.
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Sazankiller 2 yıl
onceki modellerindede boyle hileler yapmislardi orataya ciktigindada bidaha yapmayacagiz diye soz vermislerdi ama demekki alismis kudurmustan beterdir
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V4LKyR 2 yıl
Governor'u performans moduna alıyor herhalde.
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CCaaNN 2 yıl
Zaten benchmarklarda amac anlik olarak en ust puani kimin aldigini gormek degil mi? 3dk lik test ile nasil bir uzun kullanim senaryosu test edilebilir ki? Gunluk kullanim performans testi isteyen 4k video cekim testi, render testi, saatler suren 3d performans testi yapsinlar. Antutu'da hile yapsa ne olur yapmasa ne olur? Amac en yuksek puani almak, surdurulebilir performans almak degil zaten
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