OnePlus, 5G akıllı telefon modelini Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyecek

Teknoloji Editörü
Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus da tıpkı diğer teknoloji şirketleri gibi, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC 2019) hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre şirketin 5G teknolojisine sahip yeni akıllı telefonu da bu fuarda tanıtılacak.
Mayıs ayında piyasaya sürülecek
Sony Xperia XZ4, beş kameralı Nokia 9 PureView, Huawei katlanabilir akıllı telefon ve OPPO'nun 10x optik zoom gibi teknolojilerinin tanıtılacağı MWC 2019'a OnePlus da damgasını vurmaya hazırlanıyor. 25 - 28 Şubat tarihleri arasında Barcelona'da gerçekleştirilecek olan ünlü teknoloji fuarında OnePlus'ın da kullanıcılara bir sürprizi olacak.OnePlus'ın 5G teknolojisini barındıran akıllı telefonunun Snapdragon 855 işlemci ve Snapdragon X50 5G modeme sahip olacağı belirtiliyor. Mevcut OnePlus modellerine oranla 200-300 dolar daha pahalı olacağı belirtilen cihazın Mayıs 2019'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yüksek bir satış rakamı beklenmeyen cihazın OnePlus 7'den farklı bir model olacağı ise gelen haberler arasında.
https://www.xda-developers.com/oneplus-5g-prototype-smartphone-mwc/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle