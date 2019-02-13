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OnePlus, 5G akıllı telefon modelini Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyecek

Mobil Dünya Kongresi'ne sayılı günler kala Çinli teknoloji şirketi OnePlus, 5G destekli akıllı telefon modelini Barcelona'da düzenlenecek olan fuarda görücüye çıkaracağını açıkladı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus da tıpkı diğer teknoloji şirketleri gibi, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC 2019) hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre şirketin 5G teknolojisine sahip yeni akıllı telefonu da bu fuarda tanıtılacak.

Mayıs ayında piyasaya sürülecek

Sony Xperia XZ4, beş kameralı Nokia 9 PureView, Huawei katlanabilir akıllı telefon ve OPPO'nun 10x optik zoom gibi teknolojilerinin tanıtılacağı MWC 2019'a OnePlus da damgasını vurmaya hazırlanıyor. 25 - 28 Şubat tarihleri arasında Barcelona'da gerçekleştirilecek olan ünlü teknoloji fuarında OnePlus'ın da kullanıcılara bir sürprizi olacak.
OnePlus'ın 5G teknolojisini barındıran akıllı telefonunun Snapdragon 855 işlemci ve Snapdragon X50 5G modeme sahip olacağı belirtiliyor. Mevcut OnePlus modellerine oranla 200-300 dolar daha pahalı olacağı belirtilen cihazın Mayıs 2019'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yüksek bir satış rakamı beklenmeyen cihazın OnePlus 7'den farklı bir model olacağı ise gelen haberler arasında.

https://www.xda-developers.com/oneplus-5g-prototype-smartphone-mwc/ Yorum Yaz
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Fenomenon 3 ay
apple agre yapıyor sözde.
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renega 3 ay
one"
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renega 3 ay
Omeplus 7'de böyle pahalı olursa alınmaz
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WoXeD 3 ay renega
529/579 dolar. neresi pahalı?tr de fiyatı şişirenlere söyleyin lafınızı. xiaomi ile kıyaslamam. mi 8 de var etrafımda. 4k60fps kayıt bile yok
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