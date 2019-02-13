OnePlus, 5G akıllı telefon modelini Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyecek

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus da tıpkı diğer teknoloji şirketleri gibi, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC 2019) hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre şirketin 5G teknolojisine sahip yeni akıllı telefonu da bu fuarda tanıtılacak.

Mayıs ayında piyasaya sürülecek

Sony Xperia XZ4, beş kameralı Nokia 9 PureView, Huawei katlanabilir akıllı telefon ve OPPO'nun 10x optik zoom gibi teknolojilerinin tanıtılacağı MWC 2019'a OnePlus da damgasını vurmaya hazırlanıyor. 25 - 28 Şubat tarihleri arasında Barcelona'da gerçekleştirilecek olan ünlü teknoloji fuarında OnePlus'ın da kullanıcılara bir sürprizi olacak.

https://www.xda-developers.com/oneplus-5g-prototype-smartphone-mwc/

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OnePlus'ın 5G teknolojisini barındıran akıllı telefonununişlemci vemodeme sahip olacağı belirtiliyor. Mevcut OnePlus modellerine oranladaha pahalı olacağı belirtilen cihazın'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yüksek bir satış rakamı beklenmeyen cihazın'den farklı bir model olacağı ise gelen haberler arasında.