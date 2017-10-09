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OnePlus 5T'ye ait olduğu iddia edilen bir görüntü sızdırıldı

OnePlus 5 stoklarının tükenmesi akıllara şirketin OnePlus 5T'yi çıkarma hazırlığında olabileceğini getirmişti. Kasım ayında piyasaya sürüleceği iddia edilen telefona ait bir render sızdırıldı.
1 yıl
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17
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan OnePlus 5 stoklarının tükendiğine yönelik söylentiler, şirketin yeni bir telefon çıkarma hazırlığında olabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Hatta birçok kişi geçen yılki OnePlus 3T modeline atıfta bulunarak yeni cihazın OnePlus 5T olabileceğini öne sürdü. Şimdi ise Gizmochina sayesinde, OnePlus 5T'ye ait olduğu iddia edilen bir render görüntü ortaya çıkmış durumda.
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Sızıntıya göre, OnePlus 5T her iki kenarı kavisli 6 inç ekrana sahip olacak. Yani şu anki hatlarıyla Samsung'un yeni nesil amiral gemilerine benzediğini söyleyebiliriz. Ayrıca cihazı daha uzun gale getiren 18:9 görüntü oranı var. Teknik özelliklere baktığımızda henüz netleşen birşeyin olmadığını görüyoruz. Ancak muhtemelen Qualcomm'un en yeni yonga seti ve belki de çift kamera teknolojisiyle gelecek.
Önceki raporlar şirketin OnePlus 5T'yi atlayarak 2018 yılının başında doğrudan OnePlus 6'yı piyasaya süreceğini iddia ediyordu. Ancak Gizmochina, güvenilir bir kaynaktan aldığı bilgilerin doğruluğundan %80 emin olduğunu ve OnePlus 5T olasılığının halen devam ettiğini belirtiyor. Tabii ki OnePlus resmi olarak herhangi bir açıklama yapmadığı için şimdilik hiçbir şeye kesin gözüyle bakmamak gerek.

https://www.gizmochina.com/2017/10/09/exclusive-oneplus-5t-tall-6-inch-189-display/ Yorum Yaz
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fx3169 1 yıl en beğenilen
Ona sızdırıldı denmez kendilerine yakın hesaplara/sitelere viral olarak elden teslim ettiler derler.gsmarena ıvır zıvır bikaç şitede çıkar.Şonra çeviri usulü çalışan yüzlerce dile çevirilir.Ardından bedava reklamla kullanıcı çekilir.Usül budur.Şu an sizinde çeviriyle katkı sağladığınız gibi...
Ona sızdırıldı denmez kendilerine yakın hesaplara/sitelere viral olarak elden teslim ettiler derler.gsmarena ıvır zıvır bikaç şitede çıkar.Şonra çeviri usulü ça...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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SONEKTRA 1 yıl
S8 e benziyor diyenlere. Kardeşim kavisli ekran koyup, üst ve alt çerçeveleri ince yaparsan on yüzüne tasarımsal karakteristik ne özellik koyabilirsin ki? Tabiki birbirine benzeyecek. Mis gibi incecik çerçeveli telefon yapmışlar takıldığınız şeye bakın.
S8 e benziyor diyenlere. Kardeşim kavisli ekran koyup, üst ve alt çerçeveleri ince yaparsan on yüzüne tasarımsal karakteristik ne özellik koyabilirsin ki? Tabik...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Ordan Geçenbay 1 yıl
Oneplus 5 var çok memnunum bu tasarım ile çıksın hemen değiştiririm. Beğenmediğim tek şey telefonda çerçeve o da hallolursa muazzam olur.
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Johan Elmander 1 yıl
Önden benzemesi kaçınılmaz. Birinin kopyası demek için bugünlerde arkasını görmek lazım.
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lucas10 1 yıl
S8 ve LG G6 ya benziyor gerçekten.

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BekirTemel 1 yıl
çıksın alalım
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Krone 1 yıl
Çerçeveler inceldikçe telefonlar birbirine benzeyecek. Tasarım konusunda eleştirmek çok saçma.
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KiriN 1 yıl
arkadaş bu senin modası ince yumuşak kenarlı detaylar illa ki birbirlerine benzeyecek. Tuşlu telefon devri değil ki farklı detay bekliyorsunuz en baba arka kamera ile parmak izlerinin terleri değişiyor.
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kucukyenici 1 yıl
S8'e benzerse benzesin. Telefon bu, elbette benzeyecek. Fiyatı benzemesin yeter.
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SixSixSix 1 yıl
Geçen sene 820-821 olayı vardı, bu sene öyle bir şey de yok. OnePlus 5'te 6/8 GB RAM var, bu muhtemel 5T modeline 10/12 GB RAM koyacak halleri de yok. 5'te çift kamera da vardı, bu da tamam. 5'in tek eksiği OIS ve klişe tasarımdı, başka da eksiği yoktu.
Bütün bunları toplandığımda, 5T'ye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. 2018'e, 6 modeline yoğunlaşmalı OnePlus.
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kadirirdem 1 yıl
S8 Kopyası olmuş.
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SONEKTRA 1 yıl
S8 e benziyor diyenlere. Kardeşim kavisli ekran koyup, üst ve alt çerçeveleri ince yaparsan on yüzüne tasarımsal karakteristik ne özellik koyabilirsin ki? Tabiki birbirine benzeyecek. Mis gibi incecik çerçeveli telefon yapmışlar takıldığınız şeye bakın.
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DreamSs 1 yıl SONEKTRA
SONEKTRA

S8 e benziyor diyenlere. Kardeşim kavisli ekran koyup, üst ve alt çerçeveleri ince yaparsan on yüzüne tasarımsal karakteristik ne özellik koyabilirsin ki? Tabiki birbirine benzeyecek. Mis gibi incecik çerçeveli telefon yapmışlar takıldığınız şeye bakın.

Benzediğini de bile bile yapmazsın herhalde bu işi. Kimse öndeki tuşu kaldırmış ne çok benziyor diye değil çerçeve yapısı tamamen benziyor diye s8e benzediğini söylüyorlar. Senin yorumundan farklı olarak s8 e benzetilmesi üzerinden eleştiri yapılmasını haklı buluyorum. Kendi tarzını oluşturacaksan böyle tasarımlarla gelmemelisin bence. s8 çıktığında kimse aa şu telefona benziyor demedi. Zaten kendi tarzı ile gelmiş oldu.
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