OnePlus 5T'ye ait olduğu iddia edilen bir görüntü sızdırıldı

OnePlus 5 stoklarının tükendiğine yönelik yeni bir telefon çıkarma hazırlığında olabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Hatta birçok kişi geçen yılki OnePlus 3T modeline atıfta bulunarak yeni cihazın OnePlus 5T olabileceğini öne sürdü. Şimdi ise Gizmochina sayesinde, OnePlus 5T'ye ait olduğu iddia edilen bir render görüntü ortaya çıkmış durumda. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkanstoklarınınyönelik söylentiler , şirketinçıkarma hazırlığında olabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Hatta birçok kişi geçen yılki OnePlus 3T modeline atıfta bulunarak yeni cihazın OnePlus 5T olabileceğini öne sürdü. Şimdi ise Gizmochina sayesinde,'ye ait olduğu iddia edilen birortaya çıkmış durumda.

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Sızıntıya göre, OnePlus 5T her iki kenarı kavisli 6 inç ekrana sahip olacak. Yani şu anki hatlarıyla Samsung'un yeni nesil amiral gemilerine benzediğini söyleyebiliriz. Ayrıca cihazı daha uzun gale getiren 18:9 görüntü oranı var. Teknik özelliklere baktığımızda henüz netleşen birşeyin olmadığını görüyoruz. Ancak muhtemelen Qualcomm'un en yeni yonga seti ve belki de çift kamera teknolojisiyle gelecek.

Önceki raporlar şirketin OnePlus 5T'yi atlayarak 2018 yılının başında doğrudan OnePlus 6'yı piyasaya süreceğini iddia ediyordu. Ancak Gizmochina, güvenilir bir kaynaktan aldığı bilgilerin doğruluğundan %80 emin olduğunu ve OnePlus 5T olasılığının halen devam ettiğini belirtiyor. Tabii ki OnePlus resmi olarak herhangi bir açıklama yapmadığı için şimdilik hiçbir şeye kesin gözüyle bakmamak gerek.

https://www.gizmochina.com/2017/10/09/exclusive-oneplus-5t-tall-6-inch-189-display/