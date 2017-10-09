SNES Classic hacklendi: Artık konsola yeni oyun eklemek mümkün

NES Classic ilk piyasaya sürüldüğünde önceden kurulu 30 oyunla geldi ve kullanıcılar ileriki zamanlarda sisteme daha fazla oyunun eklenip eklenmeyeceğini merak ediyordu. Ancak Nintendo'nun bu beklentileri boşa çıkarması uzun sürmedi. Muhtemelen 20+1 oyunla gelen SNES Classic için de aynı şey yaşanacak.

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Ancak oyun severler için iyi haberler var. Konsola ön yüklü şekilde gelmeyen oyunları da oynamak isteyen kullanıcılar, bilgisayar korsanlarının kısa bir süre önce piyasaya sürülen SNES Classic'i başarıyla hacklediğini öğrenmekten mutluluk duyacaktır. Yani artık retro konsolda özel ROM'ları çalıştırmak ve sisteme yeni oyunlar eklemek mümkün.

Hackchi2'nin uygulanması daha kolay çalışamaz duruma getirme riski var ancak özel ROM'ları çalıştırmanın ve diğer oyunları oynamanın cazibesi ağır basanlar bunu göze alabilir. Şu anda SNES Classic ile çalışması gereken birkaç farklı hack yöntemi var. Bunlardan biri olan'nin uygulanması daha kolay yeni bir sürümü çıkmış durumda. Elbette her zaman için konsolu tamamengetirme riski var ancak özel ROM'ları çalıştırmanın vecazibesi ağır basanlar bunu göze alabilir.

https://github.com/ClusterM/hakchi2/releases